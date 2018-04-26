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Анонсы


21:50 | 28.04.2018

Анонсы событий на 1 и 3 мая

1 мая

9:30 Главпочтамт (пр. Ленина, 39). Губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства Свердловской области примут участие в первомайской демонстрации. Первые лица региона по традиции пройдут в колонне от улицы Пушкина до площади 1905 года, где в 10:00 начнется первомайский митинг.
Демонстрация в этом году пройдет под лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!».
По данным Федерации профсоюзов Свердловской области, возглавят колонны знаменосцы с флагами ФПСО и Свердловской области. Среди них — выпускник школы молодого профсоюзного лидера ФПСО, профгруппорг первичной профорганизации артели старателей «Нейва», маркшейдер Максим Рыков, совершивший восхождение на Эльбрус в честь 100-летия ФПСО. Также знамена в этот день понесут победитель областного конкурса федерации «Студент года — 2018», студентка УрГПУ Екатерина Вараксина; председатель профкома детской филармонии Наталья Гулина; заместитель председателя Молодежной комиссии профкома УОМЗ, ведущий инженер-технолог Денис Барановский.
После знаменосцев впервые за последние десятилетия пройдет «коробка» спортсменов. Эта реконструкция спортивных пирамид первомайских демонстраций 20–40-х годов прошлого века будет посвящена сразу двум знаменательным событиям этого года: 100-летию ФПСО и предстоящему чемпионату мира по футболу. Среди спортсменов — воспитанницы спортшколы имени сестер Назмутдиновых.
Откроет митинг председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских.

3 мая

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 3). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона. Члены областного кабинета министров рассмотрят более четырех десятков постановлений, предполагающих совершенствование работы в образовании, здравоохранении, культуре, социальной политике, промышленности и других сферах жизни и деятельности региона.

12:00 Красноуфимск (администрация, ул. Советская, 35). Состоится торжественное вручение ключей детям-сиротам.
Затем состоится осмотр квартир в доме по адресу 8 Марта, дом 79. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и заместитель директора Фонда жилищного строительства Игорь Дорофеев.
В рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от новых квартир в Красноуфимске получат 17 человек. На приобретение жилых помещений в новом доме по улице 8 Марта направлено 22,5 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Общая площадь однокомнатных квартир составляет 584,3 квадратного метра. Они готовы к проживанию, полностью соответствуют санитарным и техническим требованиям.

15:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Пройдет мероприятие в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», посвященной празднованию Дня Победы. Волонтеры театра будут вручать георгиевские ленточки жителям и гостям Екатеринбурга.
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проходит по всей России с 2005 года под лозунгом «Я помню, я горжусь!». Волонтеры не только раздают ленточки прохожим, но и рассказывают об истории происхождения георгиевской ленты, а также поздравляют жителей с наступающим праздником Великой Победы. В этом году в Свердловской области, как и в других регионах страны, акция стартовала 24 апреля.

© «Вечерние Ведомости»

 


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