Анонсы событий на 28 апреля

18:57 | 27.04.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам Всемирной недели иммунизации.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и председатель Свердловского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Виктор Романенко подведут итоги кампании 2018 года, сообщат об особенностях вакцинопрофилактики в зависимости от региона, о предупреждении распространения природно-очаговых инфекций.

Всемирная неделя иммунизации проводится в последнюю неделю апреля, призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней.



11:30 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Пройдет закрытие Всероссийской олимпиады школьников по математике, на которой будут объявлены имена победителей и призеров.

В 11:15 состоится пресс-подход с участием заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Жанны Садовниковой, заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, директора Дворца молодежи Константина Шевченко и председателя жюри, доцента кафедры высшей математики Московского физико-технического института Назара Агаханова.

Напомним, за звание лучших юных математиков страны боролись 378 учащихся 9, 10 и 11-х классов из 67 регионов России. Два олимпиадных тура прошли на базе гимназии № 39 и школы № 18 в Екатеринбурге. На каждый из туров отводилось по пять часов, за это время школьникам надо было решить четыре задачи.