Анонсы событий на 27 апреля

18:54 | 26.04.2018

10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится круглый стол, посвященный проблемам в организации закупочной деятельности.

Закупочная деятельность в России регламентируется двумя основными законами – 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг с долей участия государства". В рамках первого закупки осуществляют государственные и муниципальные бюджетные учреждения, по второму закупочную деятельность ведут, в частности, государственные компании (с долей государства выше 50%) и субъекты естественных монополий.

Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева и председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Леонид Гункевич обсудят актуальные вопросы и сложности в организации закупочной деятельности, поделятся информацией об основных проблемах в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, способах их решения, расскажут о законодательных инициативах для повышения эффективности, мотивации бизнеса и прозрачности закупочных процедур, защиты прав исполнителей контрактов, а также сообщат результаты исследования в сфере госзакупок.

Система закупочной деятельности вызывает много вопросов у бизнес-сообщества. Свердловское отделение "Деловой России" через опросы предпринимателей провело исследование проблем в организации государственных закупок.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится оргкомитет по подготовке к проведению мероприятий Дня Победы в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет под председательством заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Никитовича Матвеева. Руководители подразделений муниципалитета и городских служб расскажут о ходе подготовки праздника.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с задержками заработной платой на предприятиях в Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Елена Сидорова, и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области,

Михаил Балакин, заместитель руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области

Алексей Киселев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области

Михаил Мякишев, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области

Вопросы пресс-конференции:

-Какова ситуация с выплатой заработной платы на предприятиях в Свердловской области по итогам первого квартала 2018 года? Какую динамику отмечают надзорные органы? Какие точки напряжения выделяются на общем фоне?

-Какая работа ведется прокуратурой в отношении предприятий-должников?

-В каких сферах происходит сокращение сотрудников и перевод сотрудников на неполную занятость?

-На каких крупных предприятиях отмечается нарушение прав рабочих?

-Каким образом надзорные органы вынуждают предприятия сокращать задолженность и не допускать невыплату заработной платы?



15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 459). Состоится заседание комиссии городской Общественной палаты по патриотическому воспитанию, молодежной политике, культуре, образованию и спорту. Будет рассмотрен вопрос о создании в уральской столице выставочного комплекса «Эрмитаж-Урал».



15:00 Центр культуры Верх-Исетский (площадь Субботников, 3). Состоится торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня создания Дорожно-эксплуатационных управлений в районах Екатеринбурга. Работников коммунальных служб: инженеров, водителей самосвалов и грейдеров, дорожных рабочий поздравит глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб. Лучшим сотрудникам будут вручены почетные грамоты и благодарственные письма.



15:00 Переезд ст. Шувакиш (495 км, пикет 4, у остановки автобуса №014 «Поселок Шувакиш»). Водителям-садоводам в преддверии праздников напомнят о правилах пересечения железнодорожных переездов Свердловская железная дорога призывает водителей автотранспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. В преддверии майских праздников обратить внимание автомобилистов на проблему безопасности, чтобы не допустить случаев столкновения автотранспорта с подвижным составом, железнодорожникам поможет театральный персонаж «Веселый садовод».

27 апреля на железнодорожном переезде у станции Шувакиш, вблизи которой расположено много садоводческих товариществ и жилой поселок, водителей автотранспорта будут поздравлять с началом дачного сезона и напомнят о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов. Автомобилистам вручат тематические памятки и сувениры (садовый инвентарь, автоаксессуары). Это поможет освежить знания ПДД, повысить бдительность за рулем в преддверии праздничных и выходных дней.



18:00 «Волонтеры Урала» (ул. Мира 19). В зале ученого совета Волонтерский центр «Волонтеры Урала» проведет презентацию по международному волонтерству для волонтеров и всех желающих. Активисты центра расскажут о том, что такое международное волонтерство, как лучше понимать иностранную культуру, максимально эффективно учить иностранные языки и главное, где же можно принять участие в международных проектах.

Презентацию проведут активисты Волонтерского центра, которые уже имеют опыт международного волонтерства. Они поделятся своим опытом, расскажут о национальных особенностях общения в странах где они побывали, какую работу могут выполнять волонтеры и объяснят, как справиться с таким явлением как «Культурный шок».

Волонтерский центр «Волонтеры Урала» регулярно принимает участие в организации крупных международных мероприятий, на которых активисты получают возможность работать непосредственно с носителями иностранных языков и очень эффективно тренировать свои знания. Помимо этого, центр активно информирует волонтеров о возможностях волонтерской деятельности за рубежом. Сейчас центр занимается расширением своих горизонтов за пределы России и на презентации расскажет, какие действия принимаются в этом направлении.



19:00 КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90). Состоится IV благотворительный хоккейный Матч звезд.

Напомним, инициаторами благотворительного Матча звезд в 2015 году стали губернатор Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион Антон Шипулин. Мероприятие направлено на сбор средств на реконструкцию спортивных площадок в детских домах региона.

Традиционно в ходе матча играют три команды: «Титан», в составе которой политики и чиновники, «Олимп», в которой играют биатлонист Антон Шипулин, олимпийский чемпион Александр Легков, олимпийские призеры, биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов, лыжник Иван Алыпов, первый российский победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, артисты Шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев и команда «Комар», которая состоит из московских звезд кино, театра и телевидения: артисты Марат Башаров, Павел Трубинер, Андрей Мерзликин, Андрей Бурковский, Денис Матросов, музыкант группы Uma2rman Сергей Кристовский, футболист Александр Мостовой и другие.

На средства, полученные от продажи билетов, будет построена спортплощадка для воспитанников детского дома в Нижнем Тагиле.

Программа

17:30-18:20 — фотосессия со звездами;

19:00 — торжественное открытие;

19:15-19:35 — матч «Титан» — «Олимп»;

19:35-19:45 — показательное выступление;

19:45-20:05 — матч «Титан» — «Комар»;

20:15-20:25 — звездный интерактив;

20:25-20:45 — матч «Комар» — «Олимп», первый период;

20:45-21:20 — звездный интерактив;

21:00-21:20 — матч «Комар» — «Олимп», второй период;

21:25 — награждение команды-победителя.



20:00 Площадь 1905 года. Начнется репетиция парада войск Центрального военного округа в преддверии Дня Победы. Впервые к военнослужащим присоединится техника.