Анонсы
18:12 | 25.04.2018
Анонсы событий на 26 апреля
Конкурс организован Уральским союзом железнодорожников, Национальным Организационным комитетом «Выбор пути» Национального Союза железнодорожников при поддержке Министерства транспорта РФ и министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. В мероприятии примет участие заместитель регионального министра Дмитрий Брусянин.
На Уралвагонзавод приедут осмотрщики, осмотрщики-ремонтники, слесари по ремонту подвижного состава. Десятки крупнейших промышленных предприятий России покажут свои достижения в подготовке специалистов-вагонников. В том числе и Уралвагонзавод. По итогам соревнований 24 конкурсанта пройдут в финал, который состоится в Москве.
В 11.00 в ДК им. И. В. Окунева (г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 1) состоится торжественная церемония открытия конкурса. Затем здесь же состоится теоретическая часть конкурса.
В 11.30 в ДК им. И. В. Окунева, в рамках конкурса состоится круглый стол «Производство, модернизация, эксплуатация и ремонт подвижного состава (вагонов)» с участием представителей органов власти, руководителей железнодорожных структур, представителей научных, образовательных и промышленных организаций.
В 14.00 на площадке Уралвагонзавода стартует практическая часть конкурса (осмотр вагона, выявление неисправностей)
9:30 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7Д). Состоится пресс-тур на производственное предприятие, которое благодаря финансовой поддержке правительства Свердловского области открыло линию производства цистерн для хранения сниженного газа. До этого предприятие могло изготавливать, только составляющие резервуаров, а на сегодня выполняет полный цикл работ по производству.
В программе пресс-тура – посещение производственной компании ООО «Гермес-Урал», выпускающей резервуары для хранения газа в фармакологии, химической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности, ЖКХ и других отраслях. В ходе мероприятия представителям СМИ будет представлена возможность познакомиться с новой производственной линией, процессом изготовления продукции, готовой продукцией.
Программа мероприятия:
9.20 – 9.30 – сбор участников пресс-тура по адресу: г.Екатеринбург, ул. Восточная, 7Д, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (1 этаж, холл).
9.30 – 9.40 – пресс-подход руководителя фонда Евгения Копеляна.
9.40 – 10.15 – переезд «Гермес-Урал» (г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д 6).
10.15 – 11.15 – осмотр производственного цеха, пресс-подход директора компании ООО «Гермес-Урал» Полины Златкиной.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 50б). Состоится на пресс-ланч «Слияния и поглощения: что изменилось на телеком-рынке Екатеринбурга»
Основной спикер - директор филиала Дом.ru в Екатеринбурге Сергей Жевак. После официальной части вас ждет коктейль-фуршет с тематическими напитками.
В Екатеринбурге в начале апреля состоялась сделка по приобретению «ЭР-Телеком Холдингом» (Дом.ru) компании «Акадо-Екатеринбург». Вопросы пресс-конференции:
- Как изменится конкурентная среда в городе среди телеком-операторов?
- Что изменится для клиентов «Акадо-Екатеринбург»?
- Будут ли сохранены бренд «Акадо» и команда оператора?
- Какие нововведения сегодня появляются на рынке телеком на Урале? Какие возможности становятся доступны?
11:00 БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10, 2 этаж). Начнет работу форум для участников экспортной деятельности УрФО «Региональный трек: сделано в России», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ). Среди спикеров форума – министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской ТПП Андрей Беседин, представители руководства РЭЦ, областного Союза промышленников и предпринимателей.
К участию в дискуссии приглашены экспорто ориентированные компании и финансовые институты. Также в мероприятии примут участие представители органов власти Свердловской области и Уральского федерального округа, ключевых институтов развития, профессиональных и общественных объединений.
Форум пройдет в режиме мозгового штурма. Это позволит бизнесу определить свод ключевых проблем, возникающих в ходе экспортной деятельности, и с помощью специалистов Российского экспортного центра выработать единый подход к их решению.
Напомним, Свердловская область по решению главы региона Евгения Куйвашева участвует в реализации федерального приоритетного проекта по продвижению экспорта. В рамках соглашения с РЭЦ Средний Урал выступает в качестве «пилотного» региона по внедрению регионального экспортного стандарта. Эта работа положительно влияет на структуру экспорта, на предмет увеличения в нем доли высокотехнологичной продукции и снижения зависимости экономики региона от конъюнктуры цен на сырьевые товары.
11:00 Парк имени XXII Партсъезда. Пройдет акция памяти жертв радиационных катастроф, посвященная годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции. В мероприятии примут участие представители региональной и муниципальной власти, депутаты всех уровней, члены общественных организаций «чернобыльцев» и школьники. Администрацию города Екатеринбурга представляет заместитель начальника Информационно-аналитического департамента Ольга Котлярова.
11:30 Уральский центр народного искусства (Концертный зал им. Лаврова, пр. Космонавтов, 23). Состоится открытая репетиция премьеры «Браво, Бродвей». Премьера программы Уральского государственного русского оркестра завершает цикл «Однажды в Америке».
В исполнении большого оркестра русских народных инструментов впервые прозвучит музыка из спектаклей, мюзиклов и рок-опер, поставленных на Бродвее и экранизированных в Голливуде: «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы», «В джазе только девушки», «Чикаго», «Mamma mia» и других.
В постановке задействованы дирижер Павел Васильев, солисты Алексей Петров, Константин Зущик, Ольга Самарская, Юлия Данилова, Флора Бичахчян, Анна Братчикова, Клавдия Башкирцева.
Премьера постановки «Браво, Бродвей» состоится в Уральском центре народного искусства 27 апреля в 19.00.
12:00 Школа № 106(ул. Титова, 28 «а»). Состоится открытие кабинета математики после капитального ремонта. В мероприятии примут участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, бизнесмен Андрей Симановский, который, как бывший выпускник школы, отремонтировал кабинет за свой счет.
В помещении кабинета математики, в котором учатся ребята с 5 по 11 классы, в период с августа 2017 года по январь 2018 года рабочие полностью заменили систему отопления класса, пол, освещение, отремонтировали стены и потолок. Кроме того, в кабинете появилось отдельное помещение для проведения в нем внеурочной деятельности: уроки по шахматам, робототехники, З-D моделирования. Также в кабинете было полностью заменено учебное оборудование: интерактивная доска, интерактивная панель, стекломаркерные доски, документ-камера, З-D принтер и современная мебель.
13:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). В конференц-зале № 1 Павильона №1 выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» состоятся награждение победителей конкурса на разработку проекта архитектурно-планировочной концепции микрорайона Контур-Парк. Награды вручит начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков.
15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 302). Состоится заседание совета городской Общественной палаты. Члены палаты обсудят Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года.
15:00 Камерный театр Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18). Состоится торжественный прием спортсменов - ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, посвященный Дню Победы. Это мероприятие открывает череду праздничных событий в Екатеринбурге, посвященных 9 мая. На встрече ждут около 100 человек. Их поздравит заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
© «Вечерние Ведомости»
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