Анонсы событий на 24 апреля

17:59 | 23.04.2018

9:30 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Пройдет IX Международная специализированная выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2018». Мероприятие организовано Ассоциацией предприятий каменной отрасли России «Центр камня» при поддержке правительства Свердловской области.

Программа выставки:

24 апреля

9.30 – 18.00 Работа выставки.

10.00 – 13.30 Межрегиональная конференция «Новейшие строительные материалы из натурального камня, производимые для нужд строительного комплекса Российской Федерации». Соорганизатор конференции - Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области.

14.00 – 15.00 Заседание Исполнительного совета Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня».

25 апреля

9.30 – 18.00 Работа выставки.

10-00 – 13-00 Международный семинар «Передовые технологии добычи и обработки природного камня. Высокоэффективное современное оборудование и инструменты».

Докладчики:

1. Хасанов Хуснитдин Фахретдинович , ОАО «Уральские камни», Российская Федерация. Тема доклада: «Передовой опыт строительства новых современных производств по добыче и обработке природного камня в Российской Федерации».

2. Elena Pellegrini, компания «Pellegrini Meccanica SpA», Италия. Тема доклада: «Новые тенденции алмазно-канатного пиления природного камня».

3. Карташова Ольга Юрьевна, ООО «НПО «Экспериментальный завод», г.Реж, тема доклада: «Российское оборудование для добычи и обработки природного камня».

4. Гельфанд Игорь Наумович, компания «Pedrini SpA», Италия. «Передовые технологии компании Pedrini SpA в области камнеобработки».

5. Катаев Юрий Александрович, ООО «Кимберлит», Россия. «Правильный выбор алмазных сегментов – верный путь к повышению производительности труда».

6. Jean-Jacques Dieudonne. Компания «Diamant Boart, HUSQVARNA BELGIUM S.A.», Бельгия. Тема доклада: «Современные тенденции в использовании алмазного инструмента при добыче и обработке природного камня»

7. Michal Vašíček. Комания «Gestra CZ s.r.o.», Чешская Республика. «Широкие возможности современного камнекольного оборудования».

8. Пискунов Дмитрий Александрович, ООО «Сибирский гранитный карьер», Россия. «Опыт работы гранитного карьера и завода камнеобработки на землях современного мегаполиса»

14.00 – 17.30 ХVIII Международная научно - техническая конференция «Теория и практика добычи, обработки и применения природного камня». Научный редактор и организатор конференции Першин Геннадий Дальтонович, д.т.н., профессор кафедры Горных машин и транспортнотехнологических комплексов института горного дела и транспорта ФГБОУ ВПО

МГТУ им. Г.И. Носова с участием ФГБОУ ВПО Уральский государственный горный университет.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Откроется заседание Екатеринбургской городской Думы. Начнется оно с отчета главы Администрации города Екатеринбурга Александра Эдмундовича Якоба о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Екатеринбург» за 2017 год».



10:00 Мемориал «Вечный огонь» (пл. Уральских Коммунаров). Стартует акция «Дорога к обелиску – Пост №1», посвященная 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.).

В рамках акции ежедневно с 10.00 до 17.00 до 9 мая участники будут нести почетный караул. Всего в акции будут задействованы 800 человек из 24 муниципалитетов, это члены поисковых патриотических отрядов Свердловской областной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».



11:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). В рамках V «Семихатовских чтений» состоится презентация разработанных свердловскими школьниками и студентами уникальных инженерных проектов в сфере ракетостроения, радиоэлектроники и систем управления. Изобретатели презентуют больше 20 инженерных проектов, среди них будут представлены искусственный спутник земли, частотный преобразователь для асинхронного электродвигателя, перчатка для управления манипулятором, устройство для навигации незрячих и слабовидящих людей, автоматический механизм для прохождения судов под мостами, а также устройство способное печатать почерком человека. Также на мероприятии пройдет рейтинговый конкурс «Агенты Тесла», на котором выберут лучшие проекты представленные в этом году.

В 12.30 в малом зале Дворца молодежи, участники «Семихатовских чтений» встретятся с космонавтом-испытателем Сергеем Кудь-Сверчковым. В 14.00 в большом зале Дворца молодежи состоится церемония закрытия, на которой объявят финалистов и победителей. Главной наградой является поездка на космодром, во время которой школьники наблюдают за запуском ракеты.



12:00 В Свердловской области, как и в других региона страны, стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В Екатеринбурге волонтеры Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организуют пункты распространения Георгиевских лент в центре города и в учебных заведениях. Добровольцы будут работать на ул. Вайнера, Площади 1905 года, Площади Труда, Набережной рабочей молодежи, около «ККТ Космос» (ул. Дзержинского, 2), Ельцин центра (ул. Бориса Ельцина, 3), Уральского Федерального университета (ул. Мира, 19), Уральского государственного юридического университета (ул. Комсомольская, 21), «Уральского государственного экономического университета (ул. 8 марта, 62), Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ул. 8 марта, 66), Уральского государственного университета путей сообщения (ул. Колмогорова, 66).

Волонтеры будут не только раздавать ленточки прохожим, но и рассказывать об истории ее происхождения.



12:00 КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90). Участники любительской команды «Олимп» приглашают представителей СМИ на открытую тренировку в рамках подготовки к благотворительному Матчу Звезд, который состоится 27 апреля. Журналисты смогут увидеть, насколько готовы к матчу олимпийцы Антон Шипулин, Иван Алыпов, популярные артисты Шоу «Уральские Пельмени» Сергей Исаев, Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, а также новый звездный участник «Олимпа», победитель ралли Дакар Сергей Карякин. Защищать ворота на тренировке будет прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли — Николай Хабибулин.

В обязательной программе тренировки: репетиция эффектных падений, разработка командной стратегии перед встречей с московскими соперниками. Уже второй год ключевым поединком Матча Звезд становится схватка команды «Олимп» и «Комар» — столичной команды артистов, играющих в хоккей. В её составе в этом году в Екатеринбург приедут артисты Марат Башаров, Андрей Бурковский, Андрей Мерзликин, Павел Трубинер, Сергей Комаров, музыкант группы «УмаТурман» Сергей Кристовский, футболист Александр Мостовой и другие звезды.

Все деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на строительство спортплощадки для воспитанников Детского дома в Нижнем Тагиле.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Администрация города Екатеринбурга совместно с Уральской торгово-промышленной палатой проводит круглый стол «Открытая власть: ОРВ, диалог бизнеса и власти, снижение административных барьеров».

Задачами круглого стола являются обсуждение особенностей проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) на муниципальном уровне, взаимодействия органов власти и бизнеса при проведении ОРВ, методов повышения эффективности процедуры ОРВ, положительных практик и проблем проведения ОРВ.

Круглый стол предполагает участие представителей органов государственной власти Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, представителей Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, а также представителей науки и бизнеса.



14:45 Полпредство (ул. Добролюбова, 11). Состоится заседание Совета по информационной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

На заседании будет рассмотрен вопрос «О продвижении в информационном пространстве прорывных отечественных технологий в оборонно-промышленном комплексе и других отраслях промышленности».

В заседании примут участие руководители ведущих СМИ Уральского федерального округа.

Заседание пройдет в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (ул. Добролюбова, 11).

Начало: 14.45



20:00 Площадь 1905 года. Пройдет вторая ночная репетиция Парада Победы. Она вновь пройдет без техники. Техника выйдет на репетицию в пятницу, 27 апреля.

Напомним, что в связи с проведением репетиции будут введены ограничения движения с 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля на следующих участках улиц:

—проспект Ленина (от Луначарского до Репина);

—улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева);

—улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

—улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).