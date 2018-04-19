Анонсы событий на 21 и 23 апреля

18:08 | 20.04.2018

21 апреля



8:30 Службы благоустройства Екатеринбурга начнут мыть городские памятники. Первые в очереди на «банные процедуры» памятник В.И. Ленину на Площади 1905 года, Седой Урал на Площади Обороны и памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.

Работы на площади 1905 года начнутся в 8.30 утра. Специалисты уверены, что успеют закончить работы до 10 утра, когда на площади откроется традиционная городская ярмарка местных товаропроизводителей.



11.00 ул. Тургенева, 22. Состоится инклюзивный субботник. В мероприятии примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Плоггинг – это процесс сбора мусора во время пробежки. Субботник проводится в рамках развития Свердловской области, как международного центра социальных инноваций и подготовки к I Международному Конгрессу людей, преодолевающих зависимость (Екатеринбург, 2019), к III Российскому Конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья (Севастополь, 2018), а также в поддержку заявки города Екатеринбурга на проведение ЭКСПО 2025.



13:00 Верхняя Пышма (ул. Александра Козицына, 2, Музей военной техники УГМК). В рамках программы по обмену опытом военно-патриотического воспитания в Верхнюю Пышму с визитом прибудет группа кадетов из Республики Татарстан. Ребята будут принимать участие в интерактивных занятиях, мастер-классах, показательных выступлениях и интеллектуальной викторине-квесте, которые будут проходить совместно с детско-юношеским спортивно-патриотическим клубом «Гвардия Урала» (г. Верхняя Пышма).

Итогом данной программы будет интеллектуальная викторина-квест «На путях-дорогах фронтовых», торжественная церемония награждения призами участников. Среди почетных гостей церемонии Рафис Бурганов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан, Алексей Орлов – первый вице-губернатор, Павел Креков – заместитель Губернатора Свердловской области, руководители ООО «УГМК-Холдинг».

Обмен опытом позволит обогатить и расширить сотрудничество Республики Татарстан и Свердловской области по военно-патриотическому воспитанию будущих защитников нашей Родины.



14:00 В честь Дня местного самоуправления волонтеры организации «Мирный город» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выйдут на улицы города и расскажут жителям об истории улиц Екатеринбурга.

Любой желающий сможет получить красочную листовку со следующей информацией: история улицы, значение ее названия, предыдущее название, расположение на ее территории значимых объектов и др.

Мероприятие будет проведено на следующих улицах: пр. Ленина, ул. 8марта, ул. Свердлова, ул. Красноармейская, ул. Толмачева, ул. Азина, ул. Антона Валека, ул. Ватутина, ул. Карла Либкнехта, ул. Вайнера, ул. Куйбышева, ул. Луначарского, ул. Чапаева, ул. Малышева, ул. Розы Люксембург, ул. Володарского, ул. Хохрякова, ул. Сыромолотова, ул. Декабристов, Площадь Труда, Площадь 1905 года, Комсомольская площадь, ул. Карла Маркса, ул. Энгельса, ул. Пролетарская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Бажова, ул. Степана Разина, ул. Тверитина, ул. Академика Шварца.



23 апреля



11:00 Дегтярск (ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», ул. Лесозаводская, д.7а). Состоится совещание по вопросу кооперации и расширения использования производственно-технического потенциала организаций промышленного комплекса Свердловской области в сфере импортозамещения. В совещании участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, представители ведущих машиностроительных, металлургических, энергетических предприятий региона.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода энергосистемами Урала

Участники пресс-конференции:

Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»

Олег Ефимов, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей»

Алексей Смушкин, и.о.заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Свердловэнерго»

Валерий Мацкевич, директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское ПМЭС

Вопросы пресс-конференции:

-Как тепло- и энергосистемы региона прошли пики нагрузок в этот отопительный сезон?

-Много ли возникало внештатных ситуаций? В каком режиме работали аварийно-восстановительные бригады и спецтехника?

-Какой объем сетей и объектов тепло и энергоснабжения в Свердловской области нуждается в ремонте?

-Как будут модернизироваться системы тепло- и энергоснабжения к новому сезону для снижения аварийности?



15:45 Окружной дом офицеров (ул. Первомайская, 27). Состоится пресс-подход, посвященный открытию финала Всероссийской олимпиады школьников по математике, которая пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 апреля. Планируется, что в пресс-подходе примут участие министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов; директор Дворца молодежи Константин Шевченко; председатель жюри, математик, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук Назар Агаханов. Торжественная церемония открытия финала олимпиады состоится в 23 апреля в 16.00.

Напомним, что финал Всероссийской олимпиады школьников по математике соберет более 600 конкурсантов и экспертов из регионов России и стран зарубежья. Интеллектуальные состязания пройдут в Екатеринбурге – в школе № 18 (ул. Авиационная, 18) и гимназии № 39 (ул. Союзная, 26) 24 и 25 апреля с 9.00. Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления у обучающихся творческих способностей, развития интереса к научной деятельности.

Помимо основной программы олимпиады школьникам прочтут научно-популярные лекции ведущие российские математики. Экскурсионная программа включает посещение музея автомобильной и военной техники УГМК, обзорную экскурсию по Екатеринбургу, посещение музеев и театров города. Кроме того, в рамках олимпиады планируется проведение курсов повышения квалификации для учителей математики Свердловской области.



18:30 Свердловская государственная академическая филармония (ул. К. Либкнехта, 38 А; центральный вход; малое фойе). Состоится пресс-подход с участием художественного руководителя Московского пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Пресс-подход посвящен предстоящему выступлению Симфонического оркестра и хора Мариинского театра на сцене Свердловской филармонии в рамках ХVII Московского пасхального фестиваля. В программе – концертное исполнение оперы Дж. Верди «Фальстаф» *. Концерт начнется в 19.00, представителям СМИ будет предоставлена возможность фото- и видео съемки в первые 10 минут выступления.

Напомним, что Екатеринбург станет одним из трех российских городов, где в программе Пасхального фестиваля прозвучат оперы в концертном исполнении. В Москве под управлением Валерия Гергиева услышали «Иоланту» П.И. Чайковского. В регионах силами солистов, хора и оркестра театра будет исполнен «Фальстаф» Дж. Верди, который в будущем сезоне станет новой премьерой Мариинского театра. Валерий Гергиев обещает уральской столице вечер в трех отделениях с искрометной музыкой Верди.