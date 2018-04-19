Анонсы
18:08 | 20.04.2018
Анонсы событий на 21 и 23 апреля
8:30 Службы благоустройства Екатеринбурга начнут мыть городские памятники. Первые в очереди на «банные процедуры» памятник В.И. Ленину на Площади 1905 года, Седой Урал на Площади Обороны и памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.
Работы на площади 1905 года начнутся в 8.30 утра. Специалисты уверены, что успеют закончить работы до 10 утра, когда на площади откроется традиционная городская ярмарка местных товаропроизводителей.
11.00 ул. Тургенева, 22. Состоится инклюзивный субботник. В мероприятии примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Плоггинг – это процесс сбора мусора во время пробежки. Субботник проводится в рамках развития Свердловской области, как международного центра социальных инноваций и подготовки к I Международному Конгрессу людей, преодолевающих зависимость (Екатеринбург, 2019), к III Российскому Конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья (Севастополь, 2018), а также в поддержку заявки города Екатеринбурга на проведение ЭКСПО 2025.
13:00 Верхняя Пышма (ул. Александра Козицына, 2, Музей военной техники УГМК). В рамках программы по обмену опытом военно-патриотического воспитания в Верхнюю Пышму с визитом прибудет группа кадетов из Республики Татарстан. Ребята будут принимать участие в интерактивных занятиях, мастер-классах, показательных выступлениях и интеллектуальной викторине-квесте, которые будут проходить совместно с детско-юношеским спортивно-патриотическим клубом «Гвардия Урала» (г. Верхняя Пышма).
Итогом данной программы будет интеллектуальная викторина-квест «На путях-дорогах фронтовых», торжественная церемония награждения призами участников. Среди почетных гостей церемонии Рафис Бурганов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан, Алексей Орлов – первый вице-губернатор, Павел Креков – заместитель Губернатора Свердловской области, руководители ООО «УГМК-Холдинг».
Обмен опытом позволит обогатить и расширить сотрудничество Республики Татарстан и Свердловской области по военно-патриотическому воспитанию будущих защитников нашей Родины.
14:00 В честь Дня местного самоуправления волонтеры организации «Мирный город» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выйдут на улицы города и расскажут жителям об истории улиц Екатеринбурга.
Любой желающий сможет получить красочную листовку со следующей информацией: история улицы, значение ее названия, предыдущее название, расположение на ее территории значимых объектов и др.
Мероприятие будет проведено на следующих улицах: пр. Ленина, ул. 8марта, ул. Свердлова, ул. Красноармейская, ул. Толмачева, ул. Азина, ул. Антона Валека, ул. Ватутина, ул. Карла Либкнехта, ул. Вайнера, ул. Куйбышева, ул. Луначарского, ул. Чапаева, ул. Малышева, ул. Розы Люксембург, ул. Володарского, ул. Хохрякова, ул. Сыромолотова, ул. Декабристов, Площадь Труда, Площадь 1905 года, Комсомольская площадь, ул. Карла Маркса, ул. Энгельса, ул. Пролетарская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Бажова, ул. Степана Разина, ул. Тверитина, ул. Академика Шварца.
23 апреля
11:00 Дегтярск (ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», ул. Лесозаводская, д.7а). Состоится совещание по вопросу кооперации и расширения использования производственно-технического потенциала организаций промышленного комплекса Свердловской области в сфере импортозамещения. В совещании участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, представители ведущих машиностроительных, металлургических, энергетических предприятий региона.
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода энергосистемами Урала
Участники пресс-конференции:
Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»
Олег Ефимов, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей»
Алексей Смушкин, и.о.заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Свердловэнерго»
Валерий Мацкевич, директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское ПМЭС
Вопросы пресс-конференции:
-Как тепло- и энергосистемы региона прошли пики нагрузок в этот отопительный сезон?
-Много ли возникало внештатных ситуаций? В каком режиме работали аварийно-восстановительные бригады и спецтехника?
-Какой объем сетей и объектов тепло и энергоснабжения в Свердловской области нуждается в ремонте?
-Как будут модернизироваться системы тепло- и энергоснабжения к новому сезону для снижения аварийности?
15:45 Окружной дом офицеров (ул. Первомайская, 27). Состоится пресс-подход, посвященный открытию финала Всероссийской олимпиады школьников по математике, которая пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 апреля. Планируется, что в пресс-подходе примут участие министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов; директор Дворца молодежи Константин Шевченко; председатель жюри, математик, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук Назар Агаханов. Торжественная церемония открытия финала олимпиады состоится в 23 апреля в 16.00.
Напомним, что финал Всероссийской олимпиады школьников по математике соберет более 600 конкурсантов и экспертов из регионов России и стран зарубежья. Интеллектуальные состязания пройдут в Екатеринбурге – в школе № 18 (ул. Авиационная, 18) и гимназии № 39 (ул. Союзная, 26) 24 и 25 апреля с 9.00. Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления у обучающихся творческих способностей, развития интереса к научной деятельности.
Помимо основной программы олимпиады школьникам прочтут научно-популярные лекции ведущие российские математики. Экскурсионная программа включает посещение музея автомобильной и военной техники УГМК, обзорную экскурсию по Екатеринбургу, посещение музеев и театров города. Кроме того, в рамках олимпиады планируется проведение курсов повышения квалификации для учителей математики Свердловской области.
18:30 Свердловская государственная академическая филармония (ул. К. Либкнехта, 38 А; центральный вход; малое фойе). Состоится пресс-подход с участием художественного руководителя Московского пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Пресс-подход посвящен предстоящему выступлению Симфонического оркестра и хора Мариинского театра на сцене Свердловской филармонии в рамках ХVII Московского пасхального фестиваля. В программе – концертное исполнение оперы Дж. Верди «Фальстаф» *. Концерт начнется в 19.00, представителям СМИ будет предоставлена возможность фото- и видео съемки в первые 10 минут выступления.
Напомним, что Екатеринбург станет одним из трех российских городов, где в программе Пасхального фестиваля прозвучат оперы в концертном исполнении. В Москве под управлением Валерия Гергиева услышали «Иоланту» П.И. Чайковского. В регионах силами солистов, хора и оркестра театра будет исполнен «Фальстаф» Дж. Верди, который в будущем сезоне станет новой премьерой Мариинского театра. Валерий Гергиев обещает уральской столице вечер в трех отделениях с искрометной музыкой Верди.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:27 | 20.04.2018
В воскресенье в Перми будет закрыто движение транспорта по улице Мира
17:48 | 20.04.2018
Шесть дорог из списка ОНФ отремонтируют в Екатеринбурге
17:11 | 20.04.2018
В Качканаре из горящего дома эвакуировали 25 человек
16:58 | 20.04.2018
Татьяна Мерзлякова отчиталась перед Куйвашевым о проделанной работе
16:49 | 20.04.2018
Трудовая инспекция назвала причину смерти работника в аэропорту Кургана
16:32 | 20.04.2018
Имя челябинца-героя нанесут на мемориале в Карелии
16:30 | 20.04.2018
Сотрудники МЧС Зауралья почтили память погибшего коллеги
16:22 | 20.04.2018
Завтра в уральской столице помоют памятник Ленину
15:55 | 20.04.2018
На выходных екатеринбуржцев ждет очередная сельскохозяйственная ярмарка
15:43 | 20.04.2018
Жительниц Екатеринбурга приглашают на бесплатный осмотр маммолога
15:36 | 20.04.2018
Кокорин выступил с предложением по Курганмашзаводу к зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Бочкареву
15:13 | 20.04.2018
В Прикамье разработают план мероприятий для развития взаимодействия науки и промышленности
14:25 | 20.04.2018
Дети, серьезно пострадавшие в ДТП на Чусовском тракте, получат 2,2 млн рублей в качестве компенсации
14:15 | 20.04.2018
Из-за грубых нарушений норм пожарной безопасности в Прикамье опечатаны ресторан и кафе
13:58 | 20.04.2018
В екатеринбургских школах проверяют организацию питания
13:45 | 20.04.2018
Владимир Бурматов продолжает проверять качество капремонтов
13:40 | 20.04.2018
Волейболистки «Уралочки» поборются за бронзу чемпионата России
13:18 | 20.04.2018
Евгений Куйвашев поздравил с юбилеем директора Уральского НИИ ОММ Надежду Башмакову
12:52 | 20.04.2018
Куйвашеву представили концепцию туристического комплекса «Гора Белая»
12:31 | 20.04.2018
В Перми наступило похолодание
12:24 | 20.04.2018
В Новоуральске разыскивают мужчину, который пропал больше месяца назад
12:11 | 20.04.2018
«Сатурн-Р» построит и передаст в собственность Перми школу и детский сад
12:02 | 20.04.2018
ОАО «РЖД» открыто для кооперации с пермскими предприятиями
11:58 | 20.04.2018
МЧС проинформировало FIFA о ситуации с ТРЦ «Пассаж»
11:56 | 20.04.2018
В Екатеринбурге снова пройдет крестный ход
11:44 | 20.04.2018
Более 70 стрелков примут участие в первом Евроазиатском чемпионате по снайпингу на Урале
11:40 | 20.04.2018
В Зауралье 82-летняя женщина заблудилась в лесу, возвращаясь с кладбища. Бабушку спасли полицейские
11:27 | 20.04.2018
Для участников ПМЭФ-2018 устроят интерактивную экскурсию по екатеринбургскому «умному городу»
11:25 | 20.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 апреля 2018 года
11:07 | 20.04.2018
Из-за пожара свердловское село осталось без магазина
10:58 | 20.04.2018
Больше половины площадок «Ночи музеев» в Екатеринбурге будут бесплатными
10:53 | 20.04.2018
Вице-губернатор Зауралья Карпов о безопасности в школах: «Ведется работа по выявлению детей, склонных к деструктивным проявлениям»
10:43 | 20.04.2018
Насильник из Ирбита отправился в колонию на 19 лет
10:18 | 20.04.2018
Сегодня вечером часть улиц в центре Екатеринбурга перекроют из-за репетиции парада Победы
09:59 | 20.04.2018
Строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск планируют начать в 2021 году
09:54 | 20.04.2018
В Екатеринбурге отремонтируют дорог на 1,5 миллиарда
09:33 | 20.04.2018
Комиссия одобрила обмен квартир для дольщиков ЖК «Кольцовский дворик»
09:33 | 20.04.2018
Ряд торговых центров Екатеринбурга под угрозой закрытия
09:11 | 20.04.2018
Рано утром в центре Екатеринбурга загорелась иномарка
21:10 | 19.04.2018
Следователи начали проверку по делу автомойщика, сбившего женщину