Анонсы
17:56 | 19.04.2018
Анонсы событий на 20 апреля
В 10:00 в 3-м павильоне МВЦ выставку UralTravelMarket торжественно откроет первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и другие высокие гости. Затем гости осмотрят экспозицию выставки отправятся в павильон 4, где возле зала пленарных заседаний в 10:45 состоится пресс-подход для СМИ, в котором примут участие первый вице-губернатор Алексей Орлов, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев, директор по коммуникациям заявочного комитета ЭКСПО-2025 Азамат Цебоев.
В 11:00 в зале пленарных заседаний (павильон 4) состоится торжественное открытие форума «Большой Урал» и пройдет пленарное заседание «Влияние крупных международных событий на развитие регионов и городов России».
В 12:30 в павильоне 4, зал 13, для представителей СМИ пройдет пресс-встреча с участием экспертов форума «Большой Урал»: Тижани Хаддада, президента Международной Ассоциации писателей и журналистов, пишущих о туризме, FIJET, (Тунис), Ольги Санаевой, вице-президента Российского союза туриндустрии (Москва), Геннадия Шаталова, председателя правления основателя Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир», Екатерины Прасовой, консультанта управляющей компании «Альянс Отель Менеджмент».
Обращаем ваше внимание на мероприятия первого дня работы форума «Большой Урал» с участием представителей органов государственной власти и экспертов федерального уровня, на которых обсудят вопросы влияния крупных деловых событий, в том числе ЭКСПО-2025, на дальнейшее развитие нашего региона:
13.00–14.00 (павильон 4, зал пленарных заседаний). Стратегическая сессия «События и деловые мероприятия как новый инструмент маркетинга территорий. Лучшие региональные практики».
15.00–16.30 (зал № 5). Открытый диалог «Экономика событий: спорт, культура, инвестиции, инфраструктура мегаполиса во время и после мероприятий».
Полная программа мероприятий международного туристического форума «Большой Урал» и выставки UralTravelMarket — на официальном туристическом портале Свердловской области http://gotoural.com/. И во вложении.
С 9:00 в пятницу и субботу каждые полчаса на МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут отправляться бесплатные шаттлы от станции метро «Ботаническая».
11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится заседание городской оздоровительной комиссии. Руководители структурных подразделений муниципалитета и городских служб расскажут о подготовке загородных и городских детских лагерей, санаториев к приему маленьких горожан в дни летних каникул, а также подготовке рабочих мест для подростков, которые хотели бы на каникулах подработать. Заседание комиссии проведет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам проверки пожарной безопасности в торговых центрах в Свердловской области.
Участники пресс-конференции:
- Михаил Мякишев, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области;
- Максим Пинчугов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В рамках пресс-конференции представители прокуратуры и управления МЧС по Свердловской области озвучат предварительные результаты, расскажут о выявленных нарушениях и мерах реагирования.
12:20 МАОУ СОШ № 69 (ул. Сакко и Ванцетти, 36). В Свердловской области пройдет Всероссийская акция «Письмо Победы», приуроченная ко Дню Победы. Свердловские школьники напишут «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов.
В 12:20 «письмо Победы» напишут ученики 4-го класса МАОУ СОШ № 69 (Сакко и Ванцетти, 36). Планируется, что в мероприятии примет участие Герой Российской Федерации полковник Военно-воздушных сил Родобольский Игорь Олегович.
Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Историческая память о прошлом» Региональной общественной организации Свердловской области «Мирный Город» при поддержке Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
15:00 Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Состоится презентация книги Игоря Выдрина «Совершеннолетние власти», посвященной деятельности сенатора Аркадия Михайловича Чернецкого на посту главы Екатеринбурга.
Будем рады вашим звонкам с подтверждением визита на мероприятие.
18:00 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15; основное здание; холл первого этажа). В Свердловской области пройдет акция в поддержку чтения «Библионочь», участниками которой в этом году станут практически все библиотеки Свердловской области, а также другие учреждения культуры и книжные магазины. Тема «Библионочи» в этом году — «Магия книги», в Свердловской области к ней добавлен региональный компонент — акция пройдет под названием «Волонтерские игры». Торжественное открытие «Библионочи» состоится 20 апреля в 18:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15; основное здание; холл первого этажа). Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Также в Белинке будет организована акция «Запишись в Белинку!»: все, кто запишутся в «Библионочь» в библиотеку, получат приятные призы. Также гостей ждут мастер-классы, интерактивные презентации, выступления музыкантов и многое другое.
В программу Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8) включена встреча с участниками волонтерского движения и поискового отряда «Лиза Алерт» на тему «Как стать спасателем», она состоится в 21:00. В Свердловской областной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) в 19:00 состоится творческая встреча с уральскими паралимпийцами «Приглашение в полет!», в 21:00 пройдет инклюзивный конкурс «Уроки тифлокомментирования», а в 21:30 — мастер-классы письма и чтения по Брайлю, методике передвижения с помощью белой трости. Подробные программы мероприятий в Екатеринбурге и в муниципалитетах региона опубликованы на официальных сайтах.
20:00 Площадь 1905 года. Начнется репетиция парада войск ЦВО, посвященного Дню Победы. Строем пройдут колонны военнослужащих. Техника в репетиции участия не принимает.
© «Вечерние Ведомости»
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