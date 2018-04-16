Анонсы
19:19 | 18.04.2018
Анонсы событий на 19 апреля
Основным вопросом повестки станет создание в регионе условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физкультурой и спортом для всех уральцев. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклады по этой теме представят глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и глава Кировградского городского округа Александр Оськин.
Члены правительства на заседании также рассмотрят более 30 проектов постановлений, направленных на совершенствование работы в различных сферах жизни и деятельности региона.
10:00 Станция метро «Площадь 1905 года». На входе на станцию метро будет производится монтаж дополнительных рамок безопасности. Представитель Екатеринбургского метрополитена прокомментирует как их появление повлияет на безопасность в метро.
11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Под председательством заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Никитовича Матвеева пройдет расширенный оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы. Руководители структурных подразделений Администрации и городских служб расскажут о готовности к проведению праздничных мероприятий, которые начнутся в Екатеринбурге уже в конце апреля.
11:00 Екатеринбургский Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). Состоится пресс-конференция проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге - 2018». По традиции, в рамках пресс-конференции впервые будет представлен полный список площадок – участников детской и основной программ проекта, рассказаны особенности проекта этого года, а также презентован фирменный стиль екатеринбургской «Ночи музеев - 2018».
12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 302). Состоится пресс-конференция 11 сезона проекта ART PLATFORM FASHION WEEK, который проходит в нашем городе с 19 по 21 апреля. В пресс-конференции принимают участие дизайнер одежды, президент Департамента моды Константин Томилов, руководитель Высшей Школы Имиджа и Стиля Наталья Семёнова, продюсер проекта Art Platform Fashion Fest Елена Богданова и дизайнер одежды Никита Баранов. Участники пресс-конференции расскажут о программе мероприятия.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию международного туристического форума «Большой Урал». Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и руководитель пресс-службы Екатеринбургской Епархии Анжела Тамбова расскажут о развитии конгрессно-выставочной деятельности в Свердловской области, о формировании календаря выставочных мероприятий и критериях отбора событий, сообщат о программе и географии участников форума «Большой Урал».
В период с 20-21 апреля 2018 года на территории Свердловской области организуется VI Международный туристский форум "Большой Урал". За 5 лет проведения Форума количество участников выросло до 3000 человек в 2016 году, в нем ежегодно принимали участие представители более 28 регионов России и 11 стран-участниц. В рамках Форума будет работать выставка URAL TRAVEL MARKET, на которой организована работа девяти площадок. На них пройдут презентации туристских ресурсов муниципалитетов Свердловской области, в интерактивном формате будут представлены событийные мероприятия и туристические проекты.
14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная международной образовательной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны – 2018".
Международная образовательная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны – 2018" пройдет 21 апреля в 11.00 (по местному времени) во всех регионах РФ, а также в зарубежных странах. Регистрация площадок началась 3 апреля.
Региональный координатор проекта, заместитель председателя Молодежного правительства Свердловской области Максим Кырчиков, заместитель председателя Уральской ассоциации героев, герой Российской Федерации, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин и участник проекта, депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров расскажут о разработке регионального компонента вопросов теста, самых сложных вопросах и особенностях акции в 2018 году, поделятся информацией о количестве участников, зарегистрированных площадках, опыте проведения исторического тестирования в предыдущие годы.
15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 459). Пройдет заседание комиссии Общественной палаты Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и экологии. Будет обсуждаться вопрос о планах по ремонту и реконструкции дорог в Екатеринбурге на 2018 год.
16:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Лучших работников предприятий и организаций Свердловской области, в том числе представителей трудовых династий, в Колонном зале Дома Севастьянова соберет торжественный прием, посвященный предстоящему празднику Весны и Труда.
Почетными грамотами и Благодарственными письмами губернатора Свердловской области будут награждены уральцы, чей труд служит развитию Свердловской области.
Среди гостей приема – активисты профсоюзного движения, которому на Урале в этом году исполняется 100 лет.
16:00 Гостиница «Анжело» (ул. Бахчиванджи,55а). Состоится торжественное открытие Евро-Азиатского неонатального форума с участием международных экспертов. Мероприятие такого масштаба проходит в Екатеринбурге в пятый раз. Организаторами выступили министерство здравоохранения Свердловской области и Ассоциация неонатологов России.
На Форум приедут ведущие мировые эксперты из 9 стран: Великобритании, США, Италии, Литвы, Швеции, Японии, Германии, Швейцарии, Голландии, а также около 400 участников из различных городов России: от Калининграда до Владивостока.
Ведущие специалисты России проведут мастер-классы для врачей и медицинских сестер по оказанию помощи детям с экстремально низкой массой тела. Выступления специалистов будут посвящены современным аспектам выхаживания детей с экстремально низкой массой тела при рождении, оказанию помощи детям с врожденными пороками сердца, современным технологиям парентерального (внутривенного) питания, вопросы транспортировки критически больных детей, технологии снижения младенческой смертности. Особый интерес вызовет круглый стол по вопросам участия родителей в выхаживании недоношенных детей в отделении реанимации, который пройдет при участии представителей обществ родителей недоношенных детей и благотворительного фонда «Право на чудо».
© «Вечерние Ведомости»
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