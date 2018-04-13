Анонсы
18:34 | 16.04.2018
Анонсы событий на 17 апреля
В 15:00 в УрГЭУ (синий зал) состоится пресс-конференция, посвященная открытию IХ Евразийского экономического форума молодежи «Азия — Россия — Африка: экономика будущего». В качестве спикеров на пресс-конференции выступят ректор УрГЭУ Яков Силин, чрезвычайный и полномочный посол Мадагаскара в РФ Элуа Альфонсо Максим Дуву, чрезвычайный и полномочный посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади, вице-президент Вольного экономического общества России Дмитрий Сорокин, член президиума Вольного экономического общества России Михаил Горшков, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. 17 апреля в 18:00 в УрГЭУ пройдет традиционный Бал дружбы.
Евразийский экономический форум молодежи пройдет с 17 по 20 апреля. Планируется, что участие в нем примут более двух тысяч человек и около 300 ученых-экспертов, представляющих вузы 64 стран, например, университеты Германии, Италии, Нидерландов, Китая, Литвы. В ходе работы пяти конгрессов будут организованы девять новых по формату и содержанию конкурсов. Все они имеют научно-прикладной характер. На различных площадках пройдут 40 конкурсов — олимпиады, чемпионаты, соревнования, мастер-классы, панельные дискуссии, групповые коучинги и бизнес-симуляции. Для участников конкурсов установлен призовой фонд (денежное вознаграждение). Также в рамках форума состоятся международный евразийский командный турнир по самбо «Уральские горы» и международный турнир «Кубок Евразии — 2018» по борьбе на поясах. 18 апреля в 10:30 запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между УрГЭУ и Университетом при Торгово-промышленной палате Таиланда.
Отметим, что Евразийский экономический форум молодежи пройдет при поддержке Министерства образования и науки РФ, Вольного экономического общества России, Федерального агентства по делам молодежи, Российского студенческого центра, правительства Свердловской области.
11:00 ИК-13 (Нижний Тагил). Пройдет футбольный матч, посвященный 21-му чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года.
На поле выйдет команда осужденных ИК-13, где отбывают наказание экс-правоохранители.
Осужденные сразятся со сборной тагильчан, в которую войдут футболисты и тренеры «Уралец НТ», тренеры ДЮСШ «Высокогорец» и ветераны футбола.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург — Тюмень, посвященная подготовке к международной акции «Бессмертный полк»-2018 в Свердловской области.
Координатор акции в Екатеринбурге и Свердловской области Валерий Басай, координатор акции в Первоуральске Олеся Глушкова и член тюменского регионального штаба «Бессмертный полк» Роман Чуйко расскажут о ходе подготовки к акции в 2018 году, об особенностях проведения мероприятия, а также обозначат ожидания по участникам.
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». О том, какая тема выбрана в этом году для проведения акции, сколько площадок будут работать и какие программы будут представлены посетителям, расскажут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Ольга Опарина, заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль и коммерческий директор «Дома книги» Мария Копылова.
Напомним, что «Библионочь» в Свердловской области пройдет 20 апреля. Посетителей площадок акции ждут мастер-классы, литературные квесты, творческие встречи и многое другое. В 2017 году в рамках акции «Библионочь» прошли 1823 мероприятия, которые посетили более 31 тысячи человек.
© «Вечерние Ведомости»
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