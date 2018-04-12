Анонсы
19:17 | 13.04.2018
Анонсы событий на 14 и 16 апреля
12:45 КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90). Завершается международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA 2018» (ŠKODA Junior International Hockey Cup). Уже в шестой раз Федерация хоккея России проводит этот детский турнир. В этом году за трофей боролись восемь команд участников 2005–2006 года рождения из России, а также Европы. Необходимо отметить, что среди них екатеринбургский клуб «Спартаковец».
Расписание (14 апреля, финал):
12:45–13:45 — мастер-класс Алексея Морозова по тезисам Национальной программы подготовки хоккеистов
14:00–14:15 — пресс-подход с Алексеем Морозовым
14:00–15:30 — матч за 3-е место
15:30–15:55 — автограф-сессия Алексея Морозова в фойе КРК «Уралец»
16:00–17:30 — матч за 1-е место
17:45–18:20 — мастер-шоу
18:30 — церемония награждения
16 апреля
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится объезд участков городских дорог, отремонтированных в 2017 году, для контроля их сохранности.
Согласно муниципальным контрактам, на все выполненные работы предусмотрена трехлетняя гарантия. На одном из объектов заместитель председателя Комитета благоустройства Виктор Юровицкий даст комментарий о текущем состоянии дорог в Екатеринбурге, включая гарантийные, и расскажет о планах по ремонту дорог в уральской столице в 2018 году.
11:30 Первоуральск (ЗАО «Уралтермосвар», ул. Серова, 4а). Состоится заседание Совета главных конструкторов Свердловской области. В рамках заседания планируется определить направления развития региональных промышленных предприятий в соответствии с положениями «Индустрии 4.0», региональной программы «Умный регион», а также пути формирования инфраструктуры для эффективного перехода к цифровому производству.
В заседании участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, председатель Совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов, врио директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, представители ведущих свердловских машиностроительных предприятий.
В рамках заседания запланировано:
в 11:30 экскурсия на ЗАО «Уралтермосвар» (г. Первоуральск, ул. Серова, 4а);
в 13:00 экскурсия на ЗАО «ЗНПО «УНИКОМ» (г. Первоуральск, ул. Фурманова, д. 25);
в 15:00 заседание (администрация г. Первоуральска, ул. Ватутина, д. 41).
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке региона к посевной кампании.
Начальник отдела земледелия и семеноводства Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Галицких, заместитель руководителя Свердловскстата Валентина Зюзина, начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк и декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин расскажут о прогнозе погоды на период проведения посевной кампании, обозначат объемы работ, поделятся информацией о ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также обсудят меры повышения эффективности агропроизводства.
14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке региона к пожароопасному периоду и методам профилактики.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков и директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков расскажут о профилактических противопожарных мероприятиях, о подготовке кадров, участвующих в тушении пожаров, поделятся методами мониторинга, а также сообщат о работе по защите населенных пунктов, в том числе садоводческих товариществ, от угрозы лесных пожаров и готовности пунктов временного размещения.
© «Вечерние Ведомости»
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