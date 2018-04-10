Анонсы
18:00 | 11.04.2018
Анонсы событий на 12 апреля
Основным вопросом повестки станет создание в регионе условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физкультурой и спортом для всех уральцев. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклады по этой теме представят глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и глава Кировградского городского округа Александр Оськин.
Члены правительства на заседании также рассмотрят более 30 проектов постановлений, направленных на совершенствование работы в различных сферах жизни и деятельности региона.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург — Тюмень, посвященная Дню космонавтики и запланированным мероприятиям.
Сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко, доцент, к. т. н. института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Иван Малыгин, руководители филиала школы астрономии в Тюмени Алексей Леушин и Анастасия Зайцева обсудят развитие сферы космических технологий в Свердловской области, расскажут о сотрудничестве с КНР по вопросам изучения космоса, поделятся программой мероприятий в рамках дней космоса в Екатеринбурге и в Тюмени. Кроме того, в ходе пресс-конференции будет предоставлена информация о проектах уральских ученых, направленных на популяризацию астрономии и космонавтики.
14:00 ГУФСИН (ул. Репина, 4а). ГУФСИН покажет, как провожают на пенсию заслуженного начальника екатеринбургской колонии ИК-10 строгого режима полковника внутренней службы Согомона Варосяна, отдавшего своему учреждению 24 года.
Умелый хозяйственник возглавил колонию в начале 90-х, когда она переживала трудные времена, и смог сделать учреждение лучшим в ГУФСИН,
Согомон Артушевич развивал производство и улучшал материально-техническую базу. За этот период здесь начали выпускать стройматериалы, одноразовые бритвы, стеклопластиковые оконные пакеты, бронированные окна, линейку корпусной и плетеной мебели и многое другое. Трудоустроены сотни осужденных.
В ИК-10 первым в регионе построен профилакторий для трудоустроенных осужденных.
В ИК-10 построен храм, действуют молельные комнаты для мусульман и иудеев.
Начальник ИК-10 С. Варосян был удостоен высокой награды РПЦ.
15:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к главным событиям Царского года.
Епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин и директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова сообщат о подготовке мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Николая II и 100-летию духовного подвига святой Царской семьи, представят портал царские-дни.рф и туристско-паломнические маршруты, которые действуют и будут открыты к Царским событиям, поделятся информацией о новом городском маршруте «Святая линия» и о подготовке к Царским дням, а также проанонсируют презентацию Царских дней для зарубежных и российских туроператоров на международной выставке «Большой Урал».
2018 год является годом 150-летия со дня рождения Николая II и 100-летия духовного подвига святой Царской семьи.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому мероприятия к 100-летию гибели семьи последнего русского императора Николая II получили статус губернаторской программы.
Вход по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения.
17:30 ДК УГЛТУ (Сибирский тракт, 36). Состоится XX конкурс кандидатов студенческих отрядов Свердловской области.
Прежде чем стать бойцом студенческого отряда, новичок становится кандидатом: проходит школу подготовки и трудового воспитания, принимает участие в различных мероприятиях, и лишь после этого кандидат решением общего собрания отряда становится бойцом и может носить официальную форму бойца отряда — целинку. В рамках финальной части конкурса участники презентуют по два домашних задания (визитка, видеоролик) и две импровизации.
© «Вечерние Ведомости»
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