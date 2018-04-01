Анонсы событий на 4 апреля

18:53 | 3.04.2018

10:00 Отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району (ул. Вишневая, 49а). Состоится заседание призывной комиссии Кировского района.

Заседание ведёт председатель призывной комиссии — глава Администрации Кировского района Александр Юрьевич Лошаков. В составе комиссии представители системы образования, молодежной политики, правоохранительных органов, военкомата, медицинские работники, представители Совета ветеранов района.

По Кировскому району в рамках весенней призывной кампании призыву подлежат 155 человек.



10:00 Школа № 59 (пер. Короткий, 7, школьное кафе «Взлет»). Школьники соберутся на деловой завтрак с первым российским квадроциклистом, победителем ралли Dakar-2017 Сергеем Карякиным. Проект «Завтрак чемпиона» разработал совет старшеклассников школы № 59. Старшеклассники обсудят с приглашенным гостем вопросы здорового образа жизни, культуры питания, а также стратегии достижения профессионального успеха.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу весенней призывной кампании — 2018.

Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой и заместитель начальника пресс-службы Центрального военного округа подполковник Андрей Игнатьев предоставят данные о плановых показателях осеннего призыва в регионе, расскажут о требованиях к здоровью новобранцев и возможностях прохождения альтернативной службы для уральских призывников.

Как ранее сообщалось в ТАСС, в соответствии с указом президента России о призыве на военную службу, в войска, воинские формирования и другие органы РФ будет направлено 128 тыс. молодых людей. Также Минобороны рассчитывает призвать в армию около трех тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья.