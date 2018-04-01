Анонсы
20:46 | 2.04.2018
Анонсы событий на 3 апреля
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг начальника Департамента образования Екатерины Александровны Сибирцевой и главного специалиста департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игоря Васильевича Рагулина о первых результатах записи детей в летние загородные оздоровительные лагеря.
Напомним, запись началась 1 апреля. Заявления можно было подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также офисы МФЦ.
Участники брифинга расскажут о количестве детей, записанных в загородные лагеря, напомнят сроки записи в городские, загородные оздоровительные лагеря и санатории, а также объяснят, какими должны быть следующие шаги родителей, чтобы подтвердить электронное заявление документами и быть уверенными, что ребенок поедет отдыхать в намеченные сроки в конкретный лагерь.
10:30 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44). 3–4 апреля будет проходить III Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов».
3 апреля в 10:30 состоится открытие конгресса, в котором примут участие: министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент форума «РосПромЭко» Николай Чуркин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, соорганизатор конгресса Юлия Корнеева.
В рамках конгресса планируется подвести первые итоги внедрения принципов «зеленой экономики», рассмотреть вопросы «Роль волонтеров в устойчивом развитии регионов», «Возможности цифровой экономики для устойчивого развития территорий и внедрения зеленых технологий», «Экоустойчивая архитектура», «Кадровая политика регионов при переходе на зеленую экономику» и другие.
Ожидается, что в конгрессе примут участие более тысячи человек из разных регионов РФ, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая.
11:00 Большой Исток (ул. Свердлова, 42, Большеистокское РТПС). Откроется ежегодная выставка сельскохозяйственной техники «Урал-АГРО». В церемонии открытия и осмотре экспозиции примут участие первый вице-губернатор Алексей Орлов, министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.
На выставке будут представлены новинки сельскохозяйственной техники, всего более ста машин: комбайны, тракторы, сеялки, культиваторы и др. Традиционно «Урал-АГРО» проводится в Свердловской области за 25 дней до начала посевной кампании, и большую часть техники для организации полевых работ свердловские аграрии покупают именно здесь.
14:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3). Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) с 3 по 5 апреля 2018 года посетит Россию. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году. Делегация МБВ, которую возглавляет посол Республики Корея в Королевстве Дания Джай-Чул Чой, встретится с высшим руководством РФ, представителями федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, деловых и культурных кругов.
Мероприятия инспекционного визита в Екатеринбурге пройдут 3 и 4 апреля под руководством председателя Оргкомитета ЭКСПО-2025, заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. В эти дни запланированы презентации глав заявочного досье и осмотр площадки, зарезервированной под выставку.
5 апреля в Москве запланировано выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, также делегация МБВ проведет встречи с руководством страны, Федерального собрания РФ и лидерами фракций. Завершает официальную программу инспекционного визита МБВ итоговая пресс-конференция.
Визит инспекционной комиссии МБВ пройдет в соответствии с утвержденной очередностью оценки заявок всех стран-кандидатов. Так, с 5 по 8 марта представители МБВ проверили заявку Японии, которая выдвинула в качестве города-кандидата Осаку. Посещение азербайджанского Баку запланировано на период с 17 по 19 апреля.
Проведение ЭКСПО запланировано на период с 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет в России, и будет иметь колоссальное значение для дальнейшего социально-экономического развития как Уральского региона, так и страны в целом. По оценкам экспертов, в период проведения российского ЭКСПО-2025 ожидается около 37 млн посещений.
Пресс-брифинг (г. Екатеринбург). Время: 14:00–14:20.
Тайминг мероприятия:
13:30–14:00 Регистрация СМИ
14:00–14:03 Выступление председателя Оргкомитета ЭКСПО-2025, заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича
14:03–14:06 Выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
14:06–14:09 Выступление генерального директора Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланы Сагайдак
14:09–14:20 Вопросы СМИ
14:30 БЦ «Панорама» (ул. Куйбышева, 44д, 3-й этаж). В рамках III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» состоится круглый стол, посвященный вопросам формирования экологического сознания в информационных источниках и СМИ.
3–4 апреля 2018 года в Екатеринбурге пройдет III Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов».
Председатель совета директоров ЗАО «Зеленая Долина», соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» Юлия Корнеева, директор РИЦ «ТАСС-Урал« Мария Картуз, начальник Управления общественных связей ООО «УГМК-Холдинг» Алексей Свалов, заведующий кафедрой графического дизайна УрГАХА Владимир Типикин, генеральный директор АТН и 10 канала Виктор Шадрин, шеф-редактор информационной службы ОТВ Ирина Щекатурова, руководитель Ассоциации «Зеленые вузы России», руководитель отдела экологического волонтерства ресурсного центра «Сила Урала» Андрей Руднев и журналист ЕТВ Оксана Маклакова обсудят вопросы формирования информационной повестки, ответственности за распространение дезинформации, расскажут о последствиях черного пиара, сообщат об актуальных способах визуализации экологических тем и создания имиджа современного города, расскажут о взаимодействии СМИ с органами государственной власти, надзорными органами и общественными организациями в освещении экологических тем.
© «Вечерние Ведомости»
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