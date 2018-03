Анонсы событий на 31 марта и 2 апреля

19:42 | 30.03.2018

31 марта



11:00 Село Кочнево (ул. Ударников, 5, школа № 16). Состоится организованный Урало-Сибирской Федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО фестиваль «Вокруг света без секретов». В рамках мероприятия пройдет открытый чемпионат по ораторскому искусству, интеллектуальная игра Around the world without secrets, концерт.



2 апреля



11:00 Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга (Малышева, 2Б). Состоится заседание по иску председателя правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» полковника Николая Рябчевского к настоятелю собора в честь Успения Пресвятой Богородицы Екатеринбурга протоиерею Евгению Попиченко. Представитель церкви сравнил Владимира Ленина и Адольфа Гитлера.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная III Всероссийскому конгрессу «Промышленная экология регионов 2018», который пройдет в Екатеринбурге 3–4 апреля.

Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент форума «РосПромЭко» Николай Чуркин, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель совета директоров ЗАО «Зелёная долина» Юлия Корнеева расскажут о целях, программе и участниках конгресса, обсудят вопросы реализации мер, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионах, а также поиск баланса между необходимостью освоения природных ресурсов и сохранения уникальной природы.



11:00 Школы № 23 (ул. Павла Шаманова, 54) и № 48 (Крауля, 91). 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. В рамках общегородской акции «Зажги синим» мы предлагаем вам принять участие в следующих событиях.

В 11 часов во многих общеобразовательных школах и некоторых школах искусств города состоятся «Уроки доброты», в ходе которых старшеклассников познакомят с историей акции, расскажут об особенностях людей с РАС и подскажут, как правильно вести себя в общении с детьми-аутистами. Уроки организованы совместно Департаментом образования, Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга и ассоциацией «Особые люди».

Предварительная договоренность о посещении этих уроков журналистами есть со школами № 23 и № 48. Аккредитации не требуется. Директора школ готовы прокомментировать акцию в школах.

В 18:30 в Историческом сквере состоится танцевальный флешмоб с участием детей и взрослых с аутизмом, волонтеров и учащихся детских школ искусств Екатеринбурга.

С 20:30 до 23:00 город «зажжется синим». Синяя подсветка появится на здании Администрации города Екатеринбурга, торгового центра «Пассаж», учреждениях культуры и образования города, ряде административных зданий. Синие лампочки уже сегодня установлены в фонарях уличного освещения на Вайнера (от Малышева до Радищева).



12:00 Комсомольская правда (ул. Мамина-Сибиряка, 52, конференц-зал на 5-м этаже). Пройдет пресс-конференция «Позиция парламентских партий по системе избрания мэра Екатеринбурга».

2 апреля 2018 года состоится уникальное для Екатеринбурга событие — разные парламентские партии обсудят системы избрания мэра города и выразят свою позицию по данному вопросу.

Спикеры пресс-конференции:

Андрей Жуковский — лидер фракции «Справедливой России» в ЗССО;

Александр Ивачев — первый секретарь Свердловского обкома КПРФ и лидер фракции КПРФ в ЗССО;

Михаил Вечкензин — лидер фракции ЛДПР в ЕГД;

Константин Киселев — депутат ЕГД от «Гражданской платформы».



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится пресс-конференция председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамары Сайдалиевны Благодатковой.

Тема пресс-конференции: «Итоги зимы и планы на весенне-летний сезон в содержании объектов улично-дорожной сети и благоустройства в Екатеринбурге».

С 1 по 30 апреля в Екатеринбурге пройдет традиционный «Месячник чистоты». Службам благоустройства предстоит подготовить город к майским праздникам и предстоящему чемпионату миру по футболу. Сроки сжаты. Работы много.

Как специалисты оценивают работу служб благоустройства прошедшей зимой? Какие задачи поставлены коммунальщикам на «Месячник чистоты»? Когда начнется ремонт дорог этой весной? Как будут работать службы благоустройства в дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге?



12:30 РГППУ (ул. Машиностроителей, 11). В Свердловской области стартуют конкурсные мероприятия «Уральской студенческой весны». Состоится творческий конкурс по направлению «Музыка».

2 апреля в 12:30 в культурно-образовательном центре РГППУ (Машиностроителей, 11) состоится творческий конкурс по направлению «Музыка».

4 апреля в 12:30 в культурно-образовательном центре РГППУ пройдёт творческий конкурс по направлению «Музыка. Эстрада».

5 апреля в 12:30 в культурно-образовательном центре РГППУ пройдет творческий конкурс по направлению «Театр».

9 апреля в 12:30 в Уральском государственном лесотехническом университете состоится творческий конкурс по направлению «Хореография».

Финал «Уральской студенческой весны» запланирован на 13 апреля. Лауреаты фестиваля получат шанс представить регион на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Ставропольском крае в мае 2018 года.



14:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню детской книги. Впервые ребята с инвалидностью смогут познакомиться со спектаклем «Карлсон вернулся», поскольку он будет представлен с тифлокомментарием (спектакль подготовлен «Коляда-театром», а тифлокомментарий — учащимися школы № 14 Полевского).