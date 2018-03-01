Анонсы событий на 30 марта

19:25 | 29.03.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, возле пресс-службы). Состоится брифинг, посвященный акции «Зажги синим», которая пройдет в нашем городе в понедельник.

Масштабная просветительская акция «Зажги синим», призванная рассказать горожанам о проблеме аутизма, состоится в Екатеринбурге 2 апреля. Уже три года она проводится при поддержке Администрации города Екатеринбурга. Инициатором акции выступила Ассоциация граждан и организаций «Особые люди». Организатором стало Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. Партнерское участие в акции приняли структурные подразделения Администрации города Екатеринбурга, а также благотворительные некоммерческие организации, коммерческие структуры, муниципальные учреждения культуры подчинения. В подготовке и проведении «Зажги синим» принимают участие более 18 000 человек.

В рамках акции проходят круглые столы, семинары, уроки в общеобразовательных школах и школах искусств, концерты. Центральными событиями акции станут танцевальный флешмоб в Историческом сквере и синяя подсветка на фасадах зданий в центре Екатеринбурга.

О том, почему символом аутизма стал синий, сколько людей с этой проблемой живет в Екатеринбурге, какими событиями будет наполнена акция и как они помогут в просвещении горожан, в ходе брифинга расскажут:

- главный специалист Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Оксана Буракова;

- главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Ирина Богомолова;

- директор общественной организации «Открытый город» Анна Клещева;

- и представитель ассоциации «Особые люди» Татьяна Хижнякова.

Сразу после брифинга мы выйдем на улицу Вайнера, где Горсвет начнет установку в фонарях освещения синих фильтров, чтобы вечером в понедельник главная пешеходная улица Екатеринбурга «зажглась синим».



10:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62). Состоится конференция Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, участие в которой примет директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, а также члены и сторонники движения клубов ЮНЕСКО Урало-Сибирского региона, деятели культуры и образования, представители общественных объединений.

На мероприятии Владимир Кузнецов выступит с докладом о глобальных приоритетах ООН, повестке дня в области устойчивого развития, расскажет о возможностях клубов ЮНЕСКО, а также об участии молодых людей Урало-Сибирского региона в программах ООН. На конференции будет принят план развития движения клубов ЮНЕСКО до 2020 года.



11:00 Комсомольская правда (ул. Мамина-Сибиряка, 52, 5-й этаж). Состоится пресс-конференция «Это Наш Город: жители Екатеринбурга после сноса телебашни создали общественное движение».

Будут заданы вопросы:

1. Какие цели ставит эта организация в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

2. Кто вошел и войдет в нее?

3. Как будет влиять на жизнь города данная организация и какие методы проявления своей гражданской позиции использовать?

Спикеры пресс-конференции:

Раевский Андрей Александрович — профессор, заведующий кафедрой основ архитектурного проектирования УрГАХУ;

Волков Иван Павлович — управляющий партнер Юридической фирмы «ЮРЛИГА»;

Хабибуллин Олег Вахалиевич — депутат Екатеринбургской городской думы, член комиссий по местному самоуправлению и по градостроительной политике;

Букин Олег Николаевич — председатель правления общественной организации «Уральский хронотоп».



11:00 Технопарк высоких технологий «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Состоится финал Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в Свердловской области, над которыми в течение трех месяцев работали школьники. В общей сложности запланирована презентация 72 разработок в направлениях «Новые материалы», «Космос. Навигация. Связь», «Медицина будущего», «Нейротехнологии», «Конструирование сложных технических систем», «Информационные технологии», «Современная энергетика», «Агробиотехнологии». Победители конкурса летом отправятся в образовательный центр «Сириус» на тематическую смену «Большие вызовы».

С 11:00 до 12:00 пройдет презентация проектов, в рамках которой можно лично пообщаться с участниками и экспертами (все конкурсанты имеют разрешение на фото- и видеосъемку). С 13:00 до 17:00 будет идти защита проектов. Участники представят свои разработки жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Уральского государственного медицинского университета, Научно-производственного предприятия автоматики им. академика Н.А. Семихатова.

В числе проектов, которые представят школьники, например, браслет для определения степени усталости человека, который позволяет фиксировать критические состояния человека; роботизированный автономный модуль для обслуживания газовых сетей — робот-трубоход, который позволяет находить дефекты в полимерных трубах и устранять их методом 3D-принтинга.

Напомним, что Всероссийский конкурс научно-технологических проектов в Свердловской области инициирован фондом «Талант и успех» и образовательным центром «Сириус» (Сочи). В нашем регионе он проводится во второй раз, в этом году состязание проходит в три этапа. Всего в конкурсе приняли участие 400 учащихся 8–10-х классов. До финала дошли 200 человек. Заключительная образовательная сессия проходит в загородном центре «Таватуй» с 25 по 30 марта — школьники дорабатывают свои проекты и готовят презентацию. По словам научных руководителей конкурсантов, многие идеи могут перерасти в успешные стартапы.



14:30 Отель «Хилтон» (пр. Ленина, 9а). Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проведет заседание, посвященное проблемам бизнеса. Помимо актуальной темы снижения административных барьеров для бизнеса, на заседании будут обсуждать предстоящую прокурорскую проверку тарифов ЖКХ. В закрытом заседании примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов.

По окончании заседания Борис Титов готов встретиться с прессой и обсудить инициативы своего ведомства и планы по их реализации.



16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится открытие живописного проекта «Русский лад», представляющего творчество известного уральского живописца Александра Алексеева. Автор является членом Союза художников России, Международной ассоциации изобразительного искусства — АИАП ЮНЕСКО, лауреатом премии им. Г.С. Мосина, а также дважды лауреатом премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства».

Живописец известен, прежде всего, своими концептуальными произведениями, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и вариативности народного мира. Художник улавливает философию повседневности, грани событийности в сложных явлениях современной жизни. Индивидуальность живописного стиля мастера граничит со знаковостью, определяемой сложным колоритом и подчеркнутым символизмом образов. Живописная манера в произведениях такова, что позволяет автору выстраивать неповторимые образы — модели человеческой среды, которые впитывает его творчество. Александр Алексеев ярко определяет свою принадлежность к сказочному реализму, основываясь на принципе народного, мифологического восприятия бытия.

Презентация проекта — это художественное событие регионального масштаба. В основу выставочного проекта легли избранные произведения последнего периода творчества мастера. Уникальность коллекции позволяет зрителю во всей полноте познакомиться с портретом современного реального общества и традиционным мифологическим укладом русского мира.

Для посетителей выставка будет открыта с 31 марта по 31 мая.