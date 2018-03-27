Анонсы событий на 29 марта

18:05 | 28.03.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 3). Губернатор Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет выполнение мероприятий по повышению доступности и качества услуг в сфере культуры, создание условий для реализации творческого потенциала уральцев. С докладом по этому вопросу выступит министр культуры региона Светлана Учайкина. Содокладчиками станут директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и директор библиотеки им. В.Г. Белинского Ольга Опарина.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате круглого стола, посвященная обсуждению вопросов безопасности при строительстве и эксплуатации объектов жилой недвижимости.

По итогам 2017 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 2,128 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель сопоставим с прошлогодним и составляет 101 % к объемам жилого строительства 2016 года. Значительный вклад в жилищное строительство сделал Екатеринбург. По данным Свердловскстата, в 2017 году здесь введено 1,02 миллиона квадратных метров жилья.

Начальник отдела инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Илья Бартош, руководитель Уральского межрегионального территориального Управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Светлана Михеева, начальник отдела строительного надзора за объектами жилья Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Роман Демидов, и. о. начальника государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина, директор по продукту компании Prinzip Галина Санок, заместитель технического директора по науке «Холдинга Кабельный Альянс» Андрей Боев, президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова расскажут о требованиях к качеству материалов и услуг, о строительных нормах и правилах СНиП в сфере строительства и эксплуатации жилых зданий, об особенностях создания инженерных коммуникаций в современных домах и квартирах, поделятся информацией о результатах проверок для выявления нарушений требований технических регламентов, проектной и исполнительной документации, организации строительства и техники безопасности.



14.00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) Состоится встреча студентов с капитаном-подводником легендарной подлодки К-219 Игорем Британовым и его сослуживцами. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Герои среди нас».

В октябре 1986 года из-за неисправности техники на борту произошла разгерметизация шахты и взрыв одной из 16 ракет, возникла угроза взрыва ядерного реактора. Решительные действия Британова спасли мир от экологической катастрофы, сравнимой по масштабам с чернобыльской.

Несмотря на приказы командования идти в ближайший советский порт, капитан принял решение оставить тонущую лодку и эвакуировать экипаж на подоспевшие советские корабли. Сам Британов оставался на борту несколько суток и покинул его за две минуты до затопления. После расследования аварии Игоря Британова исключили из партии и уволили с военной службы. Спустя 10 лет моряка реабилитировали и повысили в звании, но на флот он так и не вернулся.

Герои встречи расскажут студентам университета и колледжа УрГЭУ, что же произошло на самом деле, можно ли было подготовиться к критической ситуации и как они оценивают произошедшее спустя три десятка лет.



15:00 УрФУ (пр. Ленина, 51, пресс-центр, ауд. № 248). Круглый стол «Университет и город: мегасобытия и бренды» соберет экспертов из разных областей — заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов расскажет о том, как мегасобытия привлекают инвестиции, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников поделится опытом проведения локальных событий, а Мария Ростовцева, начальник отдела стратегического анализа и управления проектами учреждения «Столица Урала», осветит процесс заявочной деятельности и проведения мегасобытий в Екатеринбурге (ЭКСПО-2025).



16:00 Центр развития туризма Свердловской области (ул. 8 Марта, 13, 2-й этаж). Ученики бийской кадетской школы, которые тестировали уральскую часть нового межрегионального туристического проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», встретятся с автором российской исторической прозы уральским писателем Александром Керданом и подведут итоги своей поездки на Средний Урал.

Напомним, юные путешественники из Алтайского края тестировали маршрут с 26 по 29 марта вместе со своим преподавателем Маратом Берингом, прямым потомком легендарного исследователя Витуса Беринга. Ребята побывали в Екатеринбурге, Первоуральске, поселке Билимбай, Каменске-Уральском, Камышлове, деревне Чудова, Верхней Пышме.



16:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62, аудитория 152). Состоится заседание Регионального политического совета «Единой России». Среди вопросов — подведение итогов избирательной кампании по выборам президента РФ в регионе и назначение предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы.