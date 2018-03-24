Анонсы
18:36 | 27.03.2018
Анонсы событий на 28 марта
В программе пресс-тура посещение научно-производственного объединения «Экспериментальный завод» (Реж), которое единственное в РФ производит отечественное оборудование по добыче камня. Предприятие — пример успешного малого бизнеса, который не только производит уникальную продукцию, но и является активным экспортером.
Программа пресс-тура:
9:00–9:10 — сбор участников пресс-тура в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, холл 1-го этажа);
9:10–9:20 — комментарий о поддержке в развитии экспорта руководителя департамента международной деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Елены Сиятовской;
9:20–11:00 — переезд на предприятие (Реж, ул. Объездная, 3. А/я 49);
11:00–12:00 — осмотр производственных цехов, комментарий директора «Экспериментального завода» Андрея Гармса;
12:00–13:30 — возвращение в Екатеринбург.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится анонсирующая IV Международный конкурс классического танца «Щелкунчик приглашает» пресс-конференция с участием начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяны Ярошевской. В пресс-конференции также принимают участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, член жюри, художественный руководитель Иерусалимского балета Надя Тимофеева, директор конкурса, директор театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова, театральный, музыкальный критик, член экспертного совета театральной премии «Золотая маска» Лариса Барыкина и президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Участники пресс-конференции расскажут о конкурсной и культурной программе фестиваля, сообщат информацию об участниках и приглашенных гостях форума.
12:00 Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3, конференц-зал блока Б, 4-й этаж). Состоится расширенная итоговая коллегия Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, главной темой которой станут итоги работы спортивной отрасли региона в 2017 году и планы на 2018 год.
В коллегии примет участие заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Новиков. С докладом выступит областной министр спорта Леонид Рапопорт. Содокладчиком министра станет заместитель председателя Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области Алексей Терентьев.
В рамках коллегии будут объявлены итоги областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципалитетах по итогам 2017 года.
12:00 Спасательная станция г. Заречного по ул. Клары Цеткин. В рамках профилактической акции «Безопасный лёд» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области совместно со спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в г. Заречном проведут патрулирование Белоярского водохранилища.
В ходе патрулирования спасатели и сотрудники ГИМС, передвигаясь на аэролодке «Пиранья 6», проведут профилактическую работу с любителями подлёдного лова. Сотрудники МЧС предупредят об опасности рыбалки на тонком льду, выхода и выезда на транспорте на лед, напомнят правила спасения при проваливании под лед и вручат памятки с правилами вызова экстренных служб.
16:00 Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104). Состоится официальное открытие IV Международного конкурса классического танца «Щелкунчик приглашает». На сцену выйдут все участники форума, чтобы услышать напутственные слова организаторов и провести жеребьевку.
Конкурсные испытания пройдут на сцене театра 29–31 марта. В этом году театр готовится принять более 600 гостей. Пространство конкурса — 42 коллектива из 25 городов России, Германии, Израиля, Белоруссии и Казахстана. Всего в конкурсе примут участие 250 танцовщиков от 10 до 17 лет. Участники, разделенные на три возрастные категории, будут состязаться номинациях «Соло», «Малые формы» и «Ансамбли».
© «Вечерние Ведомости»
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