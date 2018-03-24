Анонсы событий на 27 марта

18:21 | 26.03.2018

12:00 Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (ул. Первомайская, 22). С 27 марта по 3 апреля в Свердловском музыкальном училище им. П.И. Чайковского и Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (пр. Ленина, 26) пройдет V Международный конкурс пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге».

27 марта в 12:00 в Свердловском музыкальном училище им. П.И. Чайковского состоится пресс-подход с организаторами конкурса, а в 16:00 в большом концертном зале пройдет открытие «Русского сезона в Екатеринбурге». Конкурсные прослушивания начнутся 28 марта в 10:00 в училище им. П.И. Чайковского. Торжественное закрытие V Международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» состоится 3 апреля в 17:00 в большом зале Уральской государственной консерватории.

В конкурсе принимают участие учащиеся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений, исполнители-пианисты в возрасте до 36 лет. Творческое состязание проводится по четырем возрастным категориям: до 11 лет, c 12 до 15 лет, c 16 до 19 лет и с 20 до 36 лет. В состав жюри V Международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» войдут ведущие музыканты и преподаватели из Екатеринбурга, Москвы и Софии (Болгария). В рамках конкурса также запланировано проведение мастер-классов членов жюри.

Конкурс «Русский сезон в Екатеринбурге» проводится при поддержке Министерства культуры Свердловской области.



13:00 КЗЦ «Стрела» (ул. Летчиков, 14). Состоится командная игра «Интеллектуальный поединок» среди слушателей Школ пожилого возраста Екатеринбурга.

Команды пенсионеров из нескольких районов города сразятся за звание самых умных, проверят эрудицию и логическое мышление. Организатором интеллектуальной игры выступит Комплексный центр социального обслуживания Железнодорожного района г. Екатеринбурга.