Анонсы
18:58 | 23.03.2018
Анонсы событий на 24, 25 и 26 марта
13:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится открытие фестиваля фитнеса и физической культуры Ural Fitness Fest.
Масштабный форум для профессионалов и любителей фитнеса и здорового образа жизни пройдет в Екатеринбурге с 23 по 25 марта. В мероприятии примут участие десятки лучших специалистов в сфере фитнеса и физической культуры международного и российского уровня.
16:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44д). Состоится церемония открытия очередной смены Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Ее участниками станут 200 школьников, которых ждут как занятия по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы», так и клубная деятельность, мастер-классы, интегрированные занятия, творческие встречи с признанными профессионалами в своих областях.
В этот же день пройдут занятия основной учебы:
09.00 – 12.45 – по направлению «Хореография» (пер. Красный, 5/2);
10.00 – 13.00 – по направлению «Музыка» (ул. А.Валека, 25);
10.00 – 13.00 – по направлению «Шахматы» (ул. Куйбышева, 44Д);
10.00 – 13.00 – по направлению «Хоккей» («Дацюк Арена», ул. Куйбышева,32а ст2);
10.00 – 13.00 – по направлению «Живопись» (ул. Куйбышева, 44Д);
10.00 – 13.00 – по направлению «Литературное творчество» (ул. Куйбышева, 44Д);
10.00 – 13.00 – по направлению «Инокопись» (ул. Куйбышева, 44Д);
10.00 – 13.00 – потоковая лекция по направлению «Наука» (гимназия №5, ул. Хохрякова, 29а актовый зал);
11.30 – 15.00 – тренировочное занятие по направлению «Фигурное катание» (Дом спорта «Снежинка», ул. Куйбышева,32а к1);
14.45 – 16.30 – тренировочное занятие по направлению «Хоккей» («Дацюк Арена», ул. Куйбышева,32а ст2);
19.00 – 20.30 – «Dance battle» (ул. Куйбышева, 44Д).
25 марта
12:15 «Спартаковец» (ул. Энгельса, 31а). Пройдут финальные игры и церемония закрытия первенства по хоккею среди любительских команд предприятий промышленного комплекса «Лига заводов».
В 12.15 матч за 3 и 4 места.
В 13.30 матч за 1 и 2 места.
В 14.30 состоится торжественная церемония закрытия, с чествованием всех команд, принимавших участие в первенстве. Будут названы лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, самый полезный игрок турнира, а также лучший болельщик.
Награды вручат: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, мастер спорта СССР по хоккею, прославленный хоккеист Виктор Кутергин.
Напомним, в первенстве 2017-2018 годов принимают участие 16 команд, в том числе команда правительства Свердловской области «Титан» во главе с капитаном губернатором региона Евгением Куйвашевым. Главная цель первенства – популяризация хоккея среди работников промышленных предприятий и их вовлечение в занятия активным спортом.
26 марта
10:30 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Откроется XVII Съезд участников движения «Родники». В этом году экологический съезд соберет в Екатеринбурге рекордное количество делегатов — авторов проектов по обустройству питьевых источников. Награды по итогам 2017 года получат порядка 170 коллективов.
Планируется, что в церемонии награждения примут участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и другие.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится брифинг главного синоптика Свердловского гидрометцентра Галины Шепоренко.
Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко озвучит прогноз погоды на ближайшие дни, объяснит ситуацию с осадками в регионе и поделится информацией о погоде на весну 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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