Анонсы
18:06 | 22.03.2018
Анонсы событий 23 марта
Всемирный день борьбы с туберкулёзом ежегодно отмечается 24 марта. В 2018 году фтизиатрической службе Среднего Урала исполняется 95 лет.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, главный врач Свердловского областного туберкулезного диспансера, главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Игорь Черняев и врио начальника ФКЗ МСЧ-66 ФСИН России полковник внутренней службы Александр Паньков расскажут об уровне заболеваемости в регионе, о мерах профилактики, способах диагностики и лечения туберкулеза, сообщат о рисках распространения заболевания среди осужденных, а также поделятся информацией о программе мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с туберкулезом.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ во вторник отметит свой профессиональный праздник. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года.
Командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов сообщит о контроле за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, о выдаче разрешений на хранение оружия, сообщит о деятельности подразделений вневедомственной охраны и об обеспечении безопасности во время проведения ЧМ по футболу — 2018 в Екатеринбурге.
18 января губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанта Александра Попова. Он прибыл из Чечни, где занимал должность первого заместителя командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии.
13:45 Аэропорт Кольцово. Рейсом SU-1412 из Москвы в Екатеринбург прилетят чемпионки XII Паралимпийских зимних игр Анна Миленина и Михалина Лысова.
Пропуск в аэропорт СМИ оформляют самостоятельно.
14:00 Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, д. 4). Состоится показ школьной формы свердловских производителей. Откроет мероприятие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Напомним, вопросы безопасности продукции легкой промышленности, в частности школьной формы для детей и подростков, находятся на особом контроле министерства промышленности региона. Показ состоится в рамках образовательной выставки SMART EXPO-URAL, где соберутся представители образовательных учреждений, бизнес-структур, органов власти.
© «Вечерние Ведомости»
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