Анонсы
19:12 | 21.03.2018
Анонсы событий на 22 марта
Компания воспользовалась самым популярным инструментом поддержки предпринимателей – микрозаемом, средства которого были направлены на модернизацию производства и выпуск продукции по новым разработкам. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с начала 2018 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу на сумму 399 млн руб.
В ходе пресс-тура будет возможность получить комментарии от руководства предприятия, посмотреть и снять уникальное роботизированное производство, изготовление продукции, получить комментарий от руководства Фонда поддержки предпринимательства по итогам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса за два месяца 2018 года.
Программа мероприятия:
9.20 – 9.30 – сбор участников пресс-тура по адресу: Екатеринбург, ул. Восточная 7 д, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (1 этаж, холл).
9.30 – 9.40 – Запись комментария об итогах финансовой поддержки предпринимателей в 2018 году (Капанина Людмила Николаева – руководитель департамента Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства)
9.40 – 10.00 – дорога до предприятия «Koffer» по адресу: Екатеринбург, ул. Студенческая д.16
10.00 – 11.00 – осмотр производственного цеха, интервью с директором компании Koffer Павлом Николаевичем Лебедевым.
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке летней оздоровительной кампании в Екатеринбурге.
В пресс-конференции принимают участие:
Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Александровна Сибирцева
Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Львовна Ярошевская
Начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Николаевна Фитина
Начальник Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга Анна Юрьевна Батенькова
главный специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Игорь Васильевич Рагулин.
С 0 часов 1 апреля начинается запись детей в летние оздоровительные лагеря. Она будет осуществляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Родители смогут подать заявления на отдых детей в загородных, городских лагерях и санаториях. В муниципальных оздоровительных учреждениях в это лето смогут отдохнуть 120 000 детей.
10:00 УрФУ (ул.Мира, 19, зал наблюдательного совета). Состоится конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер по сварке».
Конкурс откроют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталья Мартынова, заместитель проректора по учебной работе УрФУ Олег Ребрин.
В соревновании примут участие 18 человек из пяти субъектов Уральского федерального округа. Конкурс будет проходить в двух секциях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры».
10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 3). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Главной темой повестки станет подготовка к проведению посевной кампании 2018 года в Свердловской области. Содокладчиками министерства АПК и продовольствия на тему станут: директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев и директор Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Никита Зезин, которые расскажут о практической реализации подготовки к посевной и научном сопровождении отрасли растениеводства в агропромышленном комплексе Свердловской области.
Ожидается, что члены правительства также рассмотрят более 30 проектов постановлений, в том числе о распределении субсидий из областного бюджета муниципалитетам на развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года в 2018 году, о мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду и т.д.
11:00 Экоцентр Дворца молодежи (ул. Ясная, 5). Состоится встреча учащихся учреждения дополнительного образования с специалистом в области дизайна из ФранцииСебастьяном Ринсом. Напомним, что в Экоцентре Дворца молодежи реализуются лучшие студенческие проекты в рамках сотрудничества с Уральским государственным лесотехническим университетом. В мероприятии примут участие проректор по инновационной и международной деятельности УГЛТУ Наталья Вукович и заместитель директора по организации образовательного процесса Дворца молодежи Юлия Маевская.
Себастьян Ринс познакомится с парком Экоцентра и даст рекомендации и экспертные комментарии по благоустройству территории: общая площадь парка составляет 1,2 гектара, в нем расположен небольшой пруд, высажены различные виды растений. Встреча может стать началом работы над русско-французским проектом преображения парка Экоцентра. Также цель визита французского эксперта – выступление с лекциями перед студентами-участниками конкурса «Творческие мастерские». В Экоцентре он сможет оценить реализованные проекты победителей прошлых лет. Такими проектами стали деревянная беседка – проект-победитель конкурса 2015 года, уже несколько лет украшающая территорию Экоцентра Дворца молодежи, а также сенсорный сад – лучший проект 2017 года. Сенсорный сад – это специальная зона, в которой ребенок не только отдыхает, но и развивается.
Себастьян Ринс является одним из организаторов международного конкурса Wood design innovation, по примеру которого с 2015 года в Екатеринбурге УГЛТУ в партнерстве с Дворцом молодежи проводит международный студенческий конкурс «Творческие мастерские».
12:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101). Пройдет пресс-конференция, посвященная итогам Первого форума наблюдателей прошедшего 20 марта в Москве и оценке общественного наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации в Свердловской области.
В пресс-конференции примут участие: председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко, председатель рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Винницкий, региональный координатор проекта «Национальный общественный мониторинг» по Свердловской области Евгений Стругов, руководитель общественного движения «Свободный выбор» Дмитрий Сергин.
12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме острых отравлений в Свердловской области
Участники пресс-конференции:
Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений
Владимир Ентус, заведующий отделом токсикологических экспертиз «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
В рамках пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
-Какова ситуация в Свердловской области по острым отравлениям по итогам 2017 года и начало 2018 года? Какие тенденции вызывают опасения токсикологов?
-Какова картина по отравлениям алкоголем и спиртосодержащими жидкостями?
-Отравление какими веществами стало новым вызовом для врачей сегодня?
-Каковы сегодня наиболее распространенные последствия острых отравлений? Как врачам удаётся снижать количество смертей?
-Как защититься от укуса змей во время выхода в лес?
19-24 марта 2018 года проводится Всемирная неделя профилактики острых отравлений
12:00 Фитнесс-центр «Фан фитнесс» (ТРЦ ФАН ФАН, ул. Ясная, 2). Состоится брифинг, посвященный Международному фестивалю фитнеса и физической культуры «Ural Fitness Fest 2018», который стартует в Екатеринбурге 23 марта.
В брифинге примут участие: Главный специалист Комитета по бытовому обслуживанию населения Администрации города Екатеринбурга Мария Кондратьева, директор Уральского учебно-курсового комбината аэробики и фитнеса Олеся Белоусова, «специально приглашенная звезда» фестиваля, основатель фитнес-школы The Italian Job Джорджио Радичи и президент Федерации бодибилдинга Екатеринбурга Дмитрий Корнюхин.
Речь на брифинге пойдет о программе фестиваля, качестве работы фитнесс-центров Екатеринбурга, а также перспективах развития их сети и ассортимента услуг для горожан.
14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Глава Администрации Александр Эдмундович Якоб проведет прием юных спортсменов Екатеринбурга «Спортивные надежды». На прием приглашены воспитанники спортивных школ Екатеринбурга – победители городских, региональных и всероссийских соревнований. Им будут вручены статуэтки «Звезда», символизирующие уже достигнуты ребятами успехи и надежды Екатеринбурга, связанные с ними.
© «Вечерние Ведомости»
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