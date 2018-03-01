Анонсы событий на 21 марта

19:03 | 20.03.2018

10:00 Детская городская клиническая больница № 9 (ул. Минометчиков, 62). Состоится торжественное открытие поликлиники № 2 Детской городской клинической больницы № 9, в котором примут участие: заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник Управления здравоохранения Александр Дорнбуш, депутаты Екатеринбургской городской Думы, представители администрации Железнодорожного района и родители маленьких пациентов, которые обслуживаются в этой поликлинике.

Поликлиника № 2 ДГКБ № 9 обслуживает 17 тысяч детей. В декабре 2017 года эта поликлиника вошла в число городских поликлиник, в которых началось тиражирование технологий федерального проекта «Бережливая поликлиника». Этот проект направлен на повышение эффективности работы поликлиник, их доступности и комфорта для пациентов.

Ремонт в поликлинике № 2 ДГКБ № 9, который продолжался без её закрытия около трех месяцев, начался с принятия кардинальных решений по перепланировке помещений: регистратуру переместили к другому входу поликлиники, а неотложное отделение и пункт забора биоматериала — в соседнее здание, где ранее располагалась аптека. Кроме того, пришлось провести и ряд изменений в расположении кабинетов, чтобы решить проблему дефицита площадей. В результате всех преобразований вместо одного входа в поликлинику № 2 ДГКБ № 9 — три входа: вход в заборный пункт, вход для неотложных пациентов и отдельно вход в регистратуру. Это позволяет разделить потоки пациентов на три части, что кардинально решит проблему очередей.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Стартует пресс-тур, посвященный знаменитому уральскому писателю Павлу Петровичу Бажову. Повод для поездки — двойной юбилей. Мы посетим два объекта: памятник Бажову на плотине городского пруда, которому в этом году исполняется 60 лет, и музей писателя на ул. Чапаева, 11, где 75 лет назад была создана «Малахитовая шкатулка», получившая Государственную премию СССР.

В пресс-туре нас сопровождают директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин, главный специалист по музейно-выставочной деятельности Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Лариса Петрова и работники музея. Поговорим о писателе, связанных с ним местах Екатеринбурга и городской литературной премии «Малахитовая шкатулка».



10:00 Институт развития образования Свердловской области (ул. Щорса, 92а, корпус 4). Пройдут первые экзамены в рамках досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Выпускникам предстоит сдать экзамены по географии и информатике и ИКТ. В Свердловской области для досрочной сдачи информатики зарегистрированы 59 человек, географии — 15. Досрочный экзамен по русскому языку, который состоится 23 марта, планируют сдавать 455 человек.

В общей сложности в 2018 году в Свердловской области для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 18 132 выпускника. Наиболее популярными экзаменами по выбору традиционно стали математика профильного уровня, обществознание и физика. Досрочный этап сдачи единого государственного экзамена пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля. Содержательных изменений в ЕГЭ-2018 практически нет.



11:00 Дегтярск (ул. Стахановцев, 1Б). Состоится торжественное вручение ключей от квартир детям-сиротам. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, представители управления социальной политики.

В Дегтярске 24 человека, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подпишут договоры найма жилых помещений специализированного фонда и получат ключи от квартир. Напомним, что предоставляемые квартиры полностью готовы к проживанию, соответствуют санитарным и техническим требованиям.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция по итогам деятельности Роспотребнадзора в 2017 году.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская расскажет об итогах контрольно-надзорной деятельности Управления в 2017 году, о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, сообщит о работе должностных лиц в сфере защиты прав потребителей, в частности о нарушениях качества предоставления медицинских, косметологических и других услуг, также поделится информацией о планах на 2018 год.



12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Активисты волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и Центра подготовки городских волонтеров Екатеринбурга проведут урок толерантности «Футбол без дискриминации» для будущих волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В рамках урока будет проведена интерактивная программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое. Волонтеры узнают, что такое профилактика дискриминирующего поведения и ответственное, толерантное и гражданско-ориентированное общество, на примере гуманистических ценностей футбола.

Подобные уроки пройдут в 11 городах — организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 России™. Информационные материалы для мероприятия разработаны Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности при участии АНО «Оргкомитет «Россия-2018».



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Начнется выездное заседание Координационного совета по вопросам потребительского рынка и услугам по предприятиям, получившим знак «Екатеринбургское качество». В программе объезда участников совета ОАО «Свердловский хлебокомбинат «Смак» (ул. Свердлова, 8), получившее знаки качества за хлеб «Европейский», хлеб «Русский» и хлеб «Кайзер»; ООО «Вит Индустрия», выпускающее под торговой маркой «Крошкин дом» детские матрацы (площадь Жуковского, 1), и академия танца «2 dence» (ул. Ленина, 25) — обладатель знака «Лучший танцевальный клуб». Заседание пройдет под председательством заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова.



14:30 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Откроется фотовыставка «В каждом ребенке — Солнце… Спустя 10 лет».

Герои этой выставки — люди с синдромом Дауна. Десять лет назад они стали главными персонажами самой первой фотовыставки, посвящённой людям с синдромом Дауна, которая прошла тогда в Екатеринбурге в фотографическом музее «Дом Метенкова».

Выставка Екатерины Поповой «В каждом ребенке — Солнце» одновременно дала начало деятельности родительской общественной организации «Солнечные дети». Идея выставки «Спустя 10 лет»: какими стали герои, каких результатов и достижений они смогли добиться и что в них особенного, кроме диагноза.

Откроют выставку министр социальной политики региона Андрей Злоказов и председатель СРОО «Солнечные дети» Елена Бригалда.