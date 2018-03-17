Анонсы событий на 20 марта

18:40 | 19.03.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Возле пресс-службы Администрации города Екатеринбурга состоится брифинг главного художника Екатеринбурга Дмитрия Михайловича Фогеля, посвященный подведению итогов рейтингового голосования горожан за проекты благоустройства общественный пространств, состоявшегося 18 марта. Фогель расскажет о количестве жителей Екатеринбурга, принявших участие в голосовании, распределении их голосов и планах муниципалитета по реконструкции территорий, выдвинутых для обсуждения общественностью.



11:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Пройдет 18-я специализированная международная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающего и сварочного производства «Металлообработка. Сварка – Урал».

20 марта в 11.00 состоится открытие выставки, в котором примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, президент УТПП Андрей Беседин, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, генеральный консул Чешской республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и другие гости.

На площади около 7 тысяч кв. метров будут представлены стенды свыше 170 ведущих производителей из России, Болгарии, Германии, Швейцарии, Чехии. В том числе будет представлен стенд Свердловской области.

В рамках деловой программы мероприятия будут обсуждаться перспективы развития машиностроительных предприятий, инструменты вывода продукции на мировой рынок, трансфер науки в производство, а также состоится форум производителей компонентов в станкостроении и авиастроении.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации с клещевыми инфекциями в весенний период.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ №33, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Марина Топоркова поделятся прогнозами по началу сезона клещевых инфекций, расскажут о методиках профилактики, сообщат об экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-конференция, посвященная созданию "Лаборатории наставничества".

Директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин и ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова расскажут о целях создания проекта, о подготовке интегрированных программ, адаптированных под задачи развития региона, обсудят стратегии наставничества в соответствии с отраслевыми особенностями и задачами развития предприятий, а также обозначат методики сотрудничества в подготовке наставников.

Лаборатория наставничества – это сетевой проект Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение", Уральского государственного экономического университета и Уральского государственного педагогического университета.

В рамках пресс-конференции будет подписано трехстороннее соглашение о сетевом взаимодействии по созданию Лаборатории наставничества между Фондом поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение", Уральским государственным экономическим университетом и Уральским государственным педагогическим университетом.



12:00 ДИВС (Олимпийская набережная 3, блок Б, 4 этаж, пресс-центр). В рамках волонтерской программы мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в декабре 2017 года волонтерский центр «Волонтеры Урала» был определен одним из пятнадцати волонтерских центров для реализации проекта на федеральном уровне.

20 марта во Дворце игровых видов спорта состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве, в рамках которого волонтерский центр включится в подготовку мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору волонтеров.

Подписание соглашения о сотрудничестве с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (соорганизатором 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году) и открытие ресурсного центра станет первым официальным мероприятиям в новом статусе для волонтерского центра «Волонтеры Урала».

В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве в число задач ресурсных центров по набору волонтеров войдет, прежде всего, работа по созданию условий для участия в волонтерской программе мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и включения в волонтерскую деятельность как таковую максимального количества кандидатов, в том числе реализация информационной кампании среди населения региона, участие в отборе кандидатов и обучении волонтеров, формирование состава команды волонтеров от региона, активное участие в мероприятиях, проводимых организационным комитетом 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году и Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и многое другое.



12:15 Екатеринбург-Арена. Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» проведет финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Пресс-подход, посвященный визиту в Екатеринбург, состоится 20 марта в 12:15 на «Екатеринбург Арене». Аккредитация проводится до 17:00 18 марта.

В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Делегацию возглавляют Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.



16:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция президента ХК «Автомобилист» Андрея Анатольевича Козицына, директора клуба Максима Николаевича Рябкова.

Гости пресс-центра подведут итоги прошедшего сезона, который стал лучшим для клуба за всю историю выступлений в КХЛ, и расскажут о планах «Автомобилиста» на предстоящий чемпионат.



17:00 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193). Состоится подведение итогов конкурса «Книга года». В мероприятии принимает участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.

С 2000 года Библиотечный Центр «Екатеринбург» при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга организует конкурс среди книгоиздателей и полиграфических фирм на лучшую книгу года. С его началом издательства получили открытую общественную площадку для презентации своей продукции, развития и реализации лучших традиций книжной культуры и, конечно, продвижения книги. За прошедшие годы в конкурсе приняли участие все издательства Екатеринбурга, конкурсная коллекция составила более 2,6 тысяч изданий. В разные годы объем коллекции варьировался от 300 до 70 изданий.

Горожане проявляют большой интерес к конкурсу и ждут новой книжной коллекции, выставка-презентация которой всегда привлекает внимание посетителей Библиотечного Центра «Екатеринбург». Издатели дорожат мнением профессионалов — членов жюри, среди которых в течение многих лет: Леонид Быков, критик, литературовед профессор УрФУ, доктор филологии, Валерий Семенов, дизайнер-график, профессор УрГАХУ, член Союза художников России, Юлия Матафонова, заслуженный работник культуры РФ, журналист, театральный критик.

В стартовавшем в январе этого года конкурсе принимают участие лучшие издания, увидевшие свет с марта 2017-го по февраль 2018 года. Прием заявок на конкурс заканчивается 28 февраля.

Главные номинации: «Книга года», «Альбом года», «Художник года», «Лучшая книга о Екатеринбурге», «Лучшее издание для детей и юношества». Традиционно, раз в пять лет к юбилейному году Екатеринбурга, объявляется дополнительная номинация «Екатеринбург в картинках: буклеты, открытки, календари». Ежегодно определяются еще и специальные номинации, в зависимости от представленной коллекции изданий.