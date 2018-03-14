Анонсы событий на 17, 18 и 19 марта

18:55 | 16.03.2018

17 марта



11:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). 17 и 18 марта в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» состоится турнир по дзюдо «Большой шлем». Всего более 300 атлетов из 34 стран за два дня соревнований разыграют 14 комплектов наград и разделят общий призовой фонд в 154 тысячи долларов.

17 марта с 11:00 начнутся поединки, открытие турнира состоится 17 марта в 16:20.

18 марта в 17:00 начнутся финальные поединки и награждение, в котором планируется участие губернатора Евгения Куйвашева.



18 марта



Выборы Президента РФ.



19 марта



11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная достижениям и планам уральских добровольцев в год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом добровольчества.

В частности, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, исполнительный директор ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников и представители волонтерских движений расскажут об участии во всероссийском форуме «Россия — страна возможностей», где они встретились с президентом России, о победе в конкурсном отборе организаций — операторов всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018», об их роли в организации и проведении выборов 18 марта 2018 года.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная работе общественных наблюдателей в Свердловской области по выявлению нарушений на выборах Президента РФ.

Участники пресс-конференции: Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; волонтеры Центра общественного наблюдения за выборами.

Вопросы пресс-конференции:

- Как была устроена работа общественных наблюдателей на выборных участках в Свердловской области в день выборов Президента РФ?

- Много ли нарушений выявлено общественными наблюдателями?

- Встречались ли случаи нарушения избирательных прав?



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов Президента РФ в Свердловской области.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Аркадьевич Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе голосования, об основных правонарушениях, об обеспечении безопасности на избирательных участках и в отдаленных населенных пунктах.

Выборы Президента России состоялись 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению гастрономического французского фестиваля «Вкус Франции».

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе, директор Свердловской региональной культурно-просветительской общественной организации «Альянс Франсез Екатеринбург» Лилия Селезнёва, шеф-повар ресторана Le Grand Café Маттис Грожан, управляющий ресторана Le Grand Café Сергей Черепанов, генеральный управляющий Novotel Yekaterinburg Centre Марина Карлова и шеф-повар ресторана Novotel Yekaterinburg Centre Алексей Вайткус сообщат о географии участников, программе и меню фестиваля, расскажут об особенностях классической французской кухни и современных гастрономических инновациях, а также о распространении французской кулинарной традиции на Урале.

21 марта в рамках фестиваля «Вкус Франции»/Goût de France более 3000 ресторанов 150 стран мира будут чествовать французскую гастрономию. Праздничный ужин фестиваля включает аперитив, закуски, одно или несколько основных блюд, сыры, десерт, французские вина и шампанское.