Анонсы
18:12 | 15.03.2018
Анонсы событий на 16 марта
В соревновании примут участие 12 представителей промышленных предприятий из 6 субъектов Уральского федерального округа, занявшие призовые места на областных конкурсах. Конкурсантам предстоит ответить на вопросы теста и выполнить два сварных соединения из углеродистой стали ручной дуговой сваркой в вертикальном и горизонтальном положениях.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу весенней охоты.
Директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области-главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов, председатель Региональной общественной организации "Союз охотников и рыболовов Свердловской области" Инга Знаменская и председатель Первоуральского районного отделения общественной организации Союз охотников и рыболовов Свердловской области Василий Мельников расскажут о подготовке к весеннему сезону охоты, о сроках и порядке выдачи охотничьих билетов, подведут итоги предыдущего сезона и сообщат о выявленных нарушениях.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV Фестиваля постной кухни.
Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, иерей Даниил Рябинин, главный повар трапезной духовно-просветительского центра "Царский" Валентина Пономарева, директор выставочного общества "Уральские выставки" Андрей Шварнев и ведущий фестиваля, поэт, писатель, ведущий телеканала "Союз" Эдуард Шакуров расскажут о программе мероприятий, участниках и гостях фестиваля, сообщат о значении Великого Поста и постном меню, исполнят гимн фестиваля. На видеосвязь из Крыма выйдет издатель серии книг "Царская кухня Ливадийского дворца", жительница Крыма Марина Пальчук.
17 марта в Екатеринбурге состоится IV Фестиваль постной кухни. В 2018 году мероприятия приурочены к 150-летию со дня рождения Николая II, последнего российского императора и посвящен теме "Постные блюда Царского стола". Готовить блюда для фестиваля будут известные политики и общественные деятели, местные храмы и монастыри, повара ресторанов и кафе. Профессиональное жюри оценит и выберет самое вкусное произведение кулинарного искусства.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная премьере балетной группы ТанцТеатра "ПИЧ".
Генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, французский хореограф Мартен Арьяг и художественный руководитель "Балетной группы "ТанцТеатра" Олег Петров расскажут о новых визуальных образах музыки П.И. Чайковского (ПИЧ), об оригинальном чтении трех балетных шедевров "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", сообщат об особенностях авторского замысла, о взаимодействии российских и французских танцоров.
Мартен Арьяг родился в 1986 году в Байонне (Франция). В 2007 году присоединился к Baland Biarritz, в 2008 году к Ballet National de Marseill, а с 2010 по 2013 год – в Noord Nederlandse Dans (Нидерланды). Параллельно с танцевальной карьерой Мартен Арьяг выступает как режиссер-постановщик в компании современного танца Киббуца с 2013 года. Его работы получили международное признание и награды на конкурсах в Штутгарте, Ганновере, а также в Копенгагене.
14:00 Отель Хаятт Ридженси (ул. Бориса Ельцина, 8). Состоится жеребьевка Международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в уральской столице 17-18 марта. На ней участники соревнований узнают своих соперников. Сразу по окончании церемонии состоится пресс-подход, в котором примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.
После пресс-подхода все аккредитованные журналисты получат аккредитации для работы на «Большом шлеме»
16:00 Дом культуры УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62). Пройдет церемония награждения победительниц II областного конкурса "Женский облик науки".
Конкурс проводился по 11 номинациям – гран-при «Женский облик науки» (техническое, естественное и гуманитарное направления), «Лучшая наставница», «Бизнес-леди в науке», «Я не волшебница, я только учусь…», «Мама в науке», «Научная юность», «Леди-новатор», «Общественное признание» и «Woman International Science».
В мероприятии участвовали 136 представительниц прекрасного пола в возрасте до 35 лет. Среди них – ученицы школ и колледжей, студентки и преподаватели вузов Свердловской области, молодые ученые пяти академических институтов УрО РАН. Также в конкурсе состязались иностранные студентки вузов – для них организаторы предусмотрели отдельную номинацию.
18:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится концерт «Гениальная равнина в белых клавишах берёз...», в котором примут участие детские и молодежные творческие коллективы и солисты, в состав которых входят участники с ограниченными возможностями здоровья. Организацию «Открытый город» представляет инклюзивный театр «Другие», в котором занимаются дети с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистического спектра, а также слабослышащие юные артисты театра «На ладони» центра психолого-медико-социального сопровождения «Эхо». Также в программе принимают участие детский ансамбль эстрадного танца «Все звезды» центра культуры и искусств «Верх-Исетский» и солистка Уральского государственного академического народного хора Светлана Пилокшина.
Цель мероприятия – интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь современного общества. Напомним, что мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» открыт в сентябре 2017 года и на сегодняшний день является самым адаптированным в регионе учреждением культуры для работы с людьми с ограниченными возможностями.
© «Вечерние Ведомости»
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