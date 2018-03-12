Анонсы событий на 15 марта

17:01 | 14.03.2018

9:00 Ул. Черняховского, 86. Состоится «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов». Зарядку для жителей Екатеринбурга вместе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым проведет олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

Акция стартовала в начале месяца и продлится до 18 марта, дня выборов Президента России. За это время в регионах пройдут массовые тренировки, во время которых будет выполнено 180 318 спортивных упражнений: приседания, подтягивания, отжимания.



10:00 Институт развития образования (ул. Щорса, 92а; корпус 4). Пройдет V Международная научно-практическая конференция «Инженерное образование: от школы к производству». Основная ее цель — анализ развития системы непрерывного инженерно-технического образования на основе обеспечения преемственности и профессионального самоопределения обучающихся. Планируется, что участие в мероприятии примет министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Участники конференции обсудят такие темы, как современные подходы к организации взаимодействия школы и вуза по профессиональной ориентации обучающихся; ресурсы среднего профессионального образования в подготовке специалистов, востребованных современных производством; развитие цифровых компетенций в начальной школе и многое другое. С 13:30 до 16:00 запланирована работа секций, в рамках которых пройдут мастер-классы.

16 марта в 10:00 в рамках работы конференции состоится презентация творческих проектов обучающихся образовательных организаций общего образования, победителей соревнований, чемпионатов, олимпиад, параллельно с 11:30 до 12:30 пройдут мастер-классы.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная новым правилам маркировки продукции, содержащей ГМО.

Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев, начальник управления по научно-исследовательской деятельности Уральского аграрного университета Борис Воронин обсудят вопросы воздействия ГМО на здоровье человека и окружающую сферу, расскажут о методе ПЦР-диагностики ДНК, контроле за ввозом продукции с содержанием генно-модифицированных организмов, расскажут о нововведениях 2018 года.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области.

Участники пресс-конференции:

Ольга Диконская, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;

Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров;

Ирина Короленко, начальник Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

На пресс-конференции будет объявлен и награжден победитель конкурса «Потребитель года — 2017» в Свердловской области.

Вопросы пресс-конференции:

- Ключевые итоги работы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2017 году: какова ситуация на потребительском рынке в регионе? Какова статистика обращений жителей, итоги судебной защиты прав потребителей?

- Много ли жалоб потребителей касаются интернет-магазинов? Какие нарушения встречаются чаще? Что осложняет защиту прав потребителей в этом случае?

- Удается ли контролировать качество оказания услуг в интернет-торговле?

- Каковы итоги работы «горячей линии» Роспотребнадзора в Свердловской области?

- Кто стал «Потребителем года» в 2017 году?



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная трендам на регистрацию недвижимости в Свердловской области.

Участники пресс-конференции:

Игорь Цыганаш, руководитель Управления Росреестра по Свердловской области;

Елена Николаева, и. о. первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области.

Вопросы пресс-конференции:

- Государственная Дума РФ приняла решение о продлении «дачной амнистии»: какие возможности это дает для собственников объектов недвижимости?

- Оказалась ли востребована «дачная амнистия» у жителей Свердловской области?

- Многие ли уже успели закрепить за собой право собственности на объекты недвижимости в рамках этой программы?

- На какие объекты распространяется «дачная амнистия» и как ею воспользоваться?

- Каковы преимущества и недостатки при оформлении недвижимого имущества по «дачной амнистии»?



12:00 Исторический сквер. Состоится флешмоб «Мы разные, но права у нас одни», посвященный предстоящим выборам Президента РФ. Совместная акция проводится региональным общественным движением «Свободный выбор» и Комплексным центром социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга.

В мероприятии примут участие представители различных общественных организаций города, молодежных объединений, волонтерских центров, а также люди с ограниченными возможностями здоровья (по зрению, по слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Цель акции — призвать жителей Екатеринбурга и всей Свердловской области прийти на выборы 18 марта.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится в пресс-тур, посвященный Дню работников бытового обслуживания, отмечаемому в ближайшее воскресенье.

В ходе пресс-тура будет продемонстрировано разнообразие сферы бытового обслуживания Екатеринбурга и ее подготовка к чемпионату мира по футболу — 2018.



14:00 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15; основное здание; 3-й этаж). Состоится открытие Свердловского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Александр Вершинин, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие.

Работа по созданию центра была проведена в результате заключения в 2017 году соглашения между правительством Свердловской области и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Документ был подписан в целях формирования единого информационного пространства в сфере истории, теории и практики российской государственности и русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также удовлетворения информационных потребностей общества в совместных социально значимых проектах Президентской библиотеки и региональных органов власти.



15:30 Министерство общественной безопасности Свердловской области (ул. Карла Либкнехта, 8а). Состоится презентация Центра общественного наблюдения, созданного на площадке ситуационного центра Министерства общественной безопасности Свердловской области.

Отметим, работа центра направлена на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми и политически нейтральными общественными и экспертными организациями, заинтересованными в проведении выборов в соответствии с действующим избирательным законодательством при соблюдении равенства прав всех участников избирательного процесса. Наблюдательный пункт, предоставленный региональным министерством общественной безопасности, оснащен всей необходимой техникой, позволяющей в режиме онлайн получать записи с камер видеонаблюдения, расположенных на избирательных участках.

В день голосования 18 марта журналисты, общественные деятели и наблюдатели смогут посещать центр для получения актуальной информации о ходе голосования на территории Свердловской области.