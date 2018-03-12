Анонсы событий на 14 февраля

19:34 | 13.03.2018

9:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Стартует пресс-тур на Северную аэрационную станцию, где в присутствии журналистов будет зажжен метановый факел на установке, позволяющей получать этот газ для дальнейшего использования из иловых осадков сточных вод.

Напомним, в конце декабря в специальные сооружения (метантенки) были загружены иловые осадки сточных вод северной части Екатеринбурга. На прошлой неделе завершился процесс сбраживания, иловые осадки изменили состав и стали безопасными для окружающей среды. Выделенный в процессе сбраживания метан предполагается использовать в будущем для выработки тепловой энергии и отопления Северной аэрационной станции.

Водоканал начинает изучать метан, полученный из сточных вод. 14 марта начнет работать факел, который поможет оценить качество биогаза, полученного из сточных вод. На факел установлены специальные анализаторы, которые позволят изучить состав и свойства метана, полученного из сточных вод. Горение факела продолжится в течение шести месяцев.

В ходе пресс-тура будут проведены замеры составов проб из обезвоженных иловых осадков до обработки в метантенках и после такой обработки. Исполняющий обязанности генерального директора МУП «Водоканал» Евгений Леонидович Буженинов расскажет о работе нового оборудования и о перспективах снижения влияния жизни мегаполиса на окружающую среду.



10:00 УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (пр. Ленина, 51). Состоится обучающий семинар Всероссийского проекта «Эстафета поколений» для регионов Уральского федерального округа, направленный на укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций через наставническую деятельность. В нем примут участие порядка 200 представителей ветеранских организаций и участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из 6 регионов Уральского федерального округа, эксперты, почетные гости.

Проект «Эстафета поколений» был успешно реализован в 2016–2017 годах в 10 регионах России в пилотном режиме. В декабре 2017 года, получив поддержку Фонда президентских грантов, проект стартовал во всероссийском масштабе. Он направлен на возрождение замечательных традиций наставничества и объединяет людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить будущее России.

В рамках семинара представители ветеранского сообщества и молодежных общественных организаций пройдут различные тренинги и мастер-классы по ключевым направлениям работы проекта. Старшее поколение узнает больше об эффективной социальной и просветительской работе с молодежью, а представители молодежных организаций пополнят свои знания в области специфики индивидуальной работы с ветеранами.



12:00 УОМЗ (ул. Восточная, 33Б). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Предполагается, что с основным докладом выступит президент союза свердловских оборонных предприятий, генеральный директор Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Николай Клейн. Также планируется выступление генерального директора Уральского оптико-механического завода Анатолия Слудных.

В мероприятии примет участие председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.



12:30 Мастерские безграничных возможностей (ул. Малышева, 6/ул. Московская, 26). Журналисты смогут посетить «Мастерские безграничных возможностей», в которых руками особенных мастеров создаётся уникальная сувенирная продукция. Глобальная цель этих мастерских — социальная адаптация и сопровождаемая трудозанятость молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, а в дальнейшем их успешная интеграция в общество. Этот проект реализуется в здании, которое осенью 2016 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева было передано в безвозмездное пользование Ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью «Особые люди». Средства для воплощения проекта были собраны участниками Екатерининской ассамблеи, прошедшей в седьмой раз в уральской столице по инициативе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и поддержанной губернатором Евгением Куйвашевым (удалось собрать рекордную сумму, превысившую 23 миллиона рублей).



18:00 Кировградская, 30а. Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын откроют новую ледовую арену по хоккею. В честь открытия состоится матч детских команд «Автомобилист-2008» (Екатеринбург) и «ЭЛЕМ-08» (Верхняя Пышма).