Анонсы событий на 13 марта

18:22 | 12.03.2018

10:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44). С 13 по 15 марта пройдет выставка-форум «ЖКХ-ПромЭкспо-2018». Мероприятие посвящено Дню работников ЖКХ и включает в себя обширную выставочную и деловую программу. В рамках форума планируется подписание трехстороннего отраслевого тарифного соглашения по организациям жилищно-коммунального комплекса. Здесь же пройдут семинары и круглые столы по вопросам концессионных соглашений, государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, капремонту МКД и др.



10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). По поручению председателя Законодательного собрания Л.В. Бабушкиной в зале заседаний комитета на 4-м этаже будет проведено предварительное обсуждение — «нулевое чтение» — проекта закона «Об Общественной палате Свердловской области».

В обсуждении планируют принять участие депутаты Законодательного собрания, члены Общественной палаты Свердловской области, представители областного правительства, юристы.



11:00 Нижнетагильская филармония (Нижний Тагил, пр. Ленина, 31). Состоится Форум медицинских работников Свердловской области «Пятилетка развития — пятилетка добрых дел».

В рамках Форума будут обсуждаться вопросы современного состояния и развития здравоохранения в Свердловской области, приоритеты здравоохранения с учетом программы «Пятилетка развития Свердловской области», утверждённой Указом Губернатора Свердловской области в 2017 году, обратная связь пациентов с медиками, истории успеха, обеспечение поддержки инициатив медицинских работников органами государственной власти Свердловской области.

В работе Форума принимают участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, профсоюзные организации, Медицинская палата Свердловской области, Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области, общественные советы и советы ветеранов учреждений здравоохранения, а также лучшие представители медицинского сообщества со всего Горнозаводского управленческого округа.

Подход к прессе запланирован в 10:45.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг главного художника Екатеринбурга Дмитрия Михайловича Фогеля, посвященный процедуре голосования за объекты благоустройства общественных территорий Екатеринбурга.



12:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21–23, зал под куполом). Губернатор Евгений Куйвашев проведет встречу с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Речь на ней пойдет об улучшении делового климата, развитии конкуренции, привлечении субъектов МСП к реализации программ развития Среднего Урала и других актуальных темах.