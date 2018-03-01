Анонсы событий на 11 и 12 марта

16:49 | 7.03.2018

11 марта



11:00 Площадь Уральского добровольческого танкового корпуса, перед зданием железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский. Пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В 11:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в возложении цветов к памятнику воинам УДТК (площадь Уральского добровольческого танкового корпуса, перед зданием железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский). В 11:30 начнется торжественное шествие в честь 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Его участниками станут ветераны, делегации Пермского края и Челябинской области, военнослужащие Центрального военного округа, члены регионального правительства, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а также представители детско-юношеских и молодежных патриотических организаций «Юнармия», «Возвращение», «Волонтеры Победы». Колонна пройдет по нечетной стороне улицы Свердлова (от пересечения улиц Челюскинцев и Свердлова до улицы Никонова, а затем по улице Царская до улицы Дзержинского. Шествие завершится у киноконцертного театра «Космос» (ул. Дзержинского, 2), где в 13:00 состоится торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В ходе мероприятия запланирована демонстрация видеофильма о 75-летии УДТК, а также награждение почетными письмами и благодарственными грамотами губернатора Свердловской области. В 13:40 для участников собрания начнется концерт народного артиста России Олега Газманова.

Также 11 марта с 12:00 до 18:00 на площади 1905 года будет работать интерактивная площадка, посвященная юбилею народного подвига.

Посетителям представят выставку образцов военной техники, в том числе легендарный танк Т-34 и 11 единиц действующей боевой техники Центрального военного округа, а всех желающих угостят «солдатской кашей». Будет организован показ документальных фильмов об Уральском добровольческом танковом корпусе, работа пневматического тира, площадки ГТО и агитпункта «Я стал добровольцем!», где каждый доброволец сможет получить свою фотографию на магните. Кроме того, запланирована реконструкция эвакогоспиталя: экспозиция, демонстрирующая работу такого медицинского учреждения времен Великой Отечественной войны; выставка авто- и мототехники, показательные выступления Клуба служебного собаководства и Клуба рукопашного боя.



12 марта



8:30 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21/23). Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Кушвинский городской округ, где примет участие в торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию нового плавильного комплекса на ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». Глава региона также обсудит с руководством предприятия дальнейшие планы по масштабному техперевооружению завода.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, оф. 313а). Состоится брифинг главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Николаевича Харитонова, посвященный началу вакцинации от клещевого энцефалита в уральской столице.

Несмотря на зимнюю погоду, накрывшую наш город в начале марта, специалисты прогнозируют, что первые клещи могут появиться в Екатеринбурге и его окрестностях уже через 2–3 недели. Ко встрече с ними нужно готовиться уже сейчас, поставив прививку от клещевого энцефалита.

Где в Екатеринбурге это можно сделать уже сейчас?

Какие категории горожан могут рассчитывать на бесплатную вакцинацию?

Хватит ли вакцины для всех желающих?

Какая из них лучше — импортная или отечественная?

На эти и многие другие вопросы журналистов ответит доктор Харитонов.



12:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова. Он ответит на актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Ключевыми темами встречи станут проекты по формированию комфортной городской среды и ускоренной замене лифтового оборудования.

Планируется также обсуждение программ модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта многоквартирных домов, вопросов прохождения отопительного сезона.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию Дня работника уголовно-исполнительной системы.

12 марта 1879 года в Российской империи было создано Главное тюремное управление, заложившее основы государственной пенитенциарной системы в России.

Заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области по вопросам кадрового обеспечения и воспитательной работы с осужденными Евгений Устинов, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения ИК-26 (г. Тавда), награжденный почетными грамотами главы округа за героизм и самоотверженность, проявленные при спасении человека на пожаре Иван Пырегов, начальник Дома ребенка при ИК-6 (г. Нижний Тагил) Анна Шахрай, инспектор отдела кадров ИК-6 (г. Нижний Тагил), первая Мисс УИС Ольга Финодеева и ветеран уголовно-исполнительной системы, вольнонаемный сотрудник ИК-47 (г. Каменск-Уральский), победитель и призер чемпионатов мира по жиму штанги лежа (2014, 2015, 2016, 2017 годы) Петр Комаров расскажут о лучших сотрудниках управления и итогах службы в 2017 году, обсудят вопросы повышения квалификации сотрудников, создания новых методик социально-психологической помощи лицам, лишенным свободы.

В этом году Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области отметило 76 лет со дня основания. В состав ГУФСИН России по Свердловской области входит 35 исправительных учреждений и следственных изоляторов. Подразделения ГУФСИН дислоцируются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Невьянске, Кировграде, Камышлове, Ирбите, Ивделе, Новой Ляле, Верхотурье и других населенных пунктах Свердловской области. Отдельные подразделения удалены от Екатеринбурга на расстояние до 600 км. В учреждениях ГУФСИН содержатся около 27 200 человек.



12:30 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится X Межрегиональный форум волонтёрских отрядов с международным участием «Здоровье нации в наших руках: добровольчество». Участниками станут около 1000 добровольцев — представителей волонтерских объединений, общественных организаций и образовательных учреждений, лидеры и организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности субъектов Российской Федерации, а также представители образовательных организаций Казахстана, Киргизии и ЛНР. По итогам форума впервые будет сформирован Межрегиональный Союз волонтерских объединений системы среднего профессионального образования России.

12 марта в 12:30 в Президентском центре Б.Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится открытие форума и презентация лучших практик добровольческой (волонтёрской) деятельности. В рамках форума будут работать целевые площадки по направлениям добровольческой деятельности: слет региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики»; межрегиональный слет инклюзивного добровольчества; форсайт-площадка молодежных проектов Общероссийского народного фронта; межрегиональный слет «Молодежь выбирает трезвость»; слет волонтеров-спасателей; дискуссия «Вопросы консолидации деятельности добровольческих объединений» для организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности. Кроме этого, пройдут мастер-классы по направлениям добровольчества.



14:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21/23). Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын откроют новую ледовую арену, возведенную в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК, в Реже.

Планируется, что глава региона выйдет на лед и сыграет в товарищеском матче между командами правительства региона и Режевского городского округа.