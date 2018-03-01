Анонсы событий на 7 марта

18:28 | 6.03.2018

9:10 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная 7 д). Состоится пресс-тур на предприятия, руководителями которых являются женщины. Проектирование и производство оборудования, школа астрономии.

7 марта в 9.20 состоится пресс-тур в преддверии прекрасного праздника 8 марта, к предпринимателям-женщинам, получившим различные услуги в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. По данным Фонда более 42% предпринимателей области -женщины. Наиболее популярным направлением деятельности, которые выбирают женщины-предприниматели, является сфера услуг - 45,7%, затем идет торговля – 42,1%, производство – 7,2%, сельхозпроизводство – 4,3 %, иные сферы бизнеса – 0,7%.

В программе пресс-тура – знакомство с уникальным и единственным проектом на Урале: школа астрономии KantrSkrip, который занимается образовательной деятельностью по астрономии и космическим явлениям. Возможность увидеть и снять опыты, иллюстрирующие космические явления, взять интервью у основателя и руководителя школы Ксении Кантор. Школа астрономии - получатель гранта в 2016 году от областного фонда поддержки предпринимательства.

Вторая героиня пресс-тура - основательница производства пресс-форм и запчастей к технологическому оборудованию. Это пример успешного семейного бизнеса, где более 13 лет Татьяна Ермохина является основателем и учредителем производственного предприятия «Уралтехпромсервис». Продукция предприятия используется в машиностроении, металлургии, большая часть продукции ориентирована на импортозамещение.

В ходе пресс-тура будет возможность получить комментарии от руководства предприятия Татьяны Ермохиной, посмотреть производственные цеха и поснимать процесс изготовления продукции, получить комментарий от руководства Фонда о статистике, какой бизнес выбирают женщины.

Программа мероприятия:

9.10 - 9.20 - сбор участников пресс-тура по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная 7 д, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (1 этаж, холл)

9.20 - 9.30 - Запись комментария с руководством Фонда о предпринимателях-женщинах: статистика, разбивка по отраслям бизнеса. (Копелян Евгений Александрович – директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства)

9.30 – 9.40 – Научное шоу «Космические явления» и интервью с руководителем школы астрономии Ксенией Кантор (конференц зал Фонда, ул. Восточная 7 д)

9.40 - 10.20 – дорога до предприятия «Уралтехпромсервис» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Дагестанская, 41

10.20 – 11.00 – экскурсия по производственным цеха, интервью с учредителем «Уралтехпромсервис» Татьяной Ермохиной.



11:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев проведет торжественную церемонию чествования специалистов животноводческой отрасли Свердловской области. Глава региона поздравит лучших по профессии, вручит благодарственные письма и награды, а лучшая доярка региона традиционно получит в подарок автомобиль.

Поздравление передовиков молочного животноводства является традиционным в Свердловской области и проводится уже более 30 лет. В мероприятии примут участие руководители, специалисты животноводства из 17 лучших сельскохозяйственных организаций региона.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная успехам уральских девушек в мужских видах спорта.

Накануне празднования Международного женского дня мастер спорта международного класса по хоккею с шайбой, вратарь женской сборной России по хоккею, чемпионка Всемирной Универсиады 2015 года в Гранаде (Испания), участница зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия), участница турнира 4 наций Юлия Лескина, мастер спорта по дзюдо, участник "Большого шлема" по дзюдо, мастер спорта международного класса по борьбе самбо, серебряный призер Чемпионата России по борьбе самбо, победительница международного турнира по самбо 2017 года Ольга Титова, кмс по мини-футболу, капитан основного состава ФК "УрФУ", игрок национальной сборной России по мини-футболу, вице-чемпионка Европы по футболу среди ВУЗов, двукратная чемпионка России по футболу среди ВУЗов Залия Газимова и мастер спорта России международного класса по боксу, победительница Чемпионата Европы по боксу 2014 года среди юниоров, серебряный призер Чемпионата мира по боксу 2015 года среди юниоров Елизавета Немцева поделятся историями успеха, расскажут о трудностях тренировок и соревнований, обсудят вопросы развития способностей и спортивной мотивации для достижения высоких результатов в энергозатратных и травмоопасных видах спорта.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24 а, каб 313а). Состоится брифинг председателя Комитета по строительству Николая Сметанина «Реконструкция станции метро Геологическая: задачи и содержание проекта»

С 0 часов 8 марта до 5 утра 12 марта будет закрыто движение электропоездов метро от станции Площадь 1905 года до станции Ботаническая в оба направления. Напомним, ограничение движения метрополитена на четыре выходных дня связано с подготовительными работами по реконструкции станции метро Геологическая для строительства еще одного выхода из метро на поверхность.

Каковы масштабы реконструкции? Где будет располагаться еще один выход из метрополитена? Каковы сроки окончания работ? На эти и многие другие вопросы журналистов ответит Николай Сметанин.