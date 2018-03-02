Анонсы событий на 6 марта

18:58 | 5.03.2018

11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, каб. 308). Состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах Президента России в 2018 году Общественной палатой Свердловской области со Свердловской областной общественной организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», региональным фондом Г.К. Жукова, Военно-спортивным союзом М.Т. Калашникова по Свердловской области, автономной некоммерческой организацией «Центр реализации студенческих проектов и программ», общественной организацией «Союз женщин Свердловской области».

Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах Президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин-центре.

Это итоговое подписание соглашений с общественными организациями в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов III Российского фестиваля кино и интернет-проектов.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, профессор ВГИК, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Владимир Хотиненко, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, композитор, академик Академии Эмми, визионер, международный эксперт и инвестор в сфере блокчейн и цифровой экономики Александр Шульгин, продюсер, режиссер, актер, сценарист Клим Шипенко подведут итоги фестивальной и конкурсной программы, обсудят вопросы контакта между российским киноконтентом и зрителем, внедрения современных технологий производства фильмов и развития региональных киносообществ.



11:00 Театр драмы (Октябрьская пл., 2). Состоится прощание с Евгением Липовичем.



13:30 Исторический сквер. На Плотинке начнется праздник, посвященный началу отсчета 100 дней до открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

Начнется праздник массовой зарядкой. Затем с приветственным словом к собравшимся обратятся представители Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга. На мероприятии ждут также послов Екатеринбурга как города — организатора чемпионата: гонщика Сергея Карякина и композитора Александра Пантыкина.

После официальной части начнется развлекательная программа с участием городских танцевальных коллективов и ансамбля барабанщиц. Гостей праздника ожидают также викторины и спортивные конкурсы, призами в которых станут сувениры с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и атрибуты болельщиков, с которыми можно уже летом отправиться на стадион «Екатеринбург Арена» или в фан-зону в ЦПКиО.



16:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Начнется гала-концерт городского фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена».

В этом году районные этапы фестиваля были посвящены теме театра. В конкурсной программе приняли участие более 4 000 педагогов из 300 образовательных учреждений образовательного комплекса города Екатеринбурга. Участниками конкурсных отборов стали руководители образовательных учреждений и их заместители, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и помощники воспитателей, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал.

В этом году 167 участников признаны лауреатами фестиваля. На заключительном концерте фестиваля будет вручение Большой премии в номинациях: «Лучшая балетмейстерская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучший ведущий», «Лучший костюм», «Лучший сценарий», «Лучший вокально-инструментальный альбом».



16:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Состоится торжественное открытие фотовыставки «НеКуклы». На снимках гости увидят людей с инвалидностью в образах, разрушающих шаблонное представление о красоте, навязанное глянцевыми журналами.

«НеКуклы» — это не модели определенных форм и стандартов, а живые девушки и парни со своими историями и мечтами, это люди с инвалидностью, в которых профессиональные фотографы, стилисты и визажисты разглядели иную красоту — светлую, трепетную, настоящую. На открытии фотовыставки можно будет лично познакомиться с авторами, моделями и волонтерами проекта.

Над реализацией данной идеи в течение полугода трудилась команда социального проекта Vmeste и фонда Ксении Безугловой «Возможно всё». Фотовыставка в Областном центре реабилитации инвалидов — это не завершение проекта, а лишь его новый этап. Через месяц после официального открытия снимки будут презентованы на других площадках Екатеринбурга. По словам организаторов, коллекция постоянно будет пополняться новыми образами.



16:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция Михаила Казиника, посвященная визиту лектора-музыковеда, искусствоведа, педагога в Екатеринбург.

Российский скрипач, музыковед, профессор Драматического института Стокгольма, ведущий эксперт Нобелевского концерта Михаил Казиник расскажет о программе мастер-классов и концертов, поделится информацией о методиках развития детского сознания и формировании ассоциативного мышления.

Михаил Казиник — автор книг-бестселлеров «Тайны гениев» и «Тайны гениев 2». Он с огромным успехом ведет циклы авторских программ на радио «Голос России» и радио «Орфей». Казиник — автор более 60 фильмов о мировой музыкальной культуре.