Рубрика: Анонсы
18:58 | 5.03.2018
Анонсы событий на 6 марта
Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах Президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин-центре.
Это итоговое подписание соглашений с общественными организациями в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов III Российского фестиваля кино и интернет-проектов.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, профессор ВГИК, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Владимир Хотиненко, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, композитор, академик Академии Эмми, визионер, международный эксперт и инвестор в сфере блокчейн и цифровой экономики Александр Шульгин, продюсер, режиссер, актер, сценарист Клим Шипенко подведут итоги фестивальной и конкурсной программы, обсудят вопросы контакта между российским киноконтентом и зрителем, внедрения современных технологий производства фильмов и развития региональных киносообществ.
11:00 Театр драмы (Октябрьская пл., 2). Состоится прощание с Евгением Липовичем.
13:30 Исторический сквер. На Плотинке начнется праздник, посвященный началу отсчета 100 дней до открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в России.
Начнется праздник массовой зарядкой. Затем с приветственным словом к собравшимся обратятся представители Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга. На мероприятии ждут также послов Екатеринбурга как города — организатора чемпионата: гонщика Сергея Карякина и композитора Александра Пантыкина.
После официальной части начнется развлекательная программа с участием городских танцевальных коллективов и ансамбля барабанщиц. Гостей праздника ожидают также викторины и спортивные конкурсы, призами в которых станут сувениры с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и атрибуты болельщиков, с которыми можно уже летом отправиться на стадион «Екатеринбург Арена» или в фан-зону в ЦПКиО.
16:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Начнется гала-концерт городского фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В этом году районные этапы фестиваля были посвящены теме театра. В конкурсной программе приняли участие более 4 000 педагогов из 300 образовательных учреждений образовательного комплекса города Екатеринбурга. Участниками конкурсных отборов стали руководители образовательных учреждений и их заместители, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и помощники воспитателей, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал.
В этом году 167 участников признаны лауреатами фестиваля. На заключительном концерте фестиваля будет вручение Большой премии в номинациях: «Лучшая балетмейстерская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучший ведущий», «Лучший костюм», «Лучший сценарий», «Лучший вокально-инструментальный альбом».
16:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Состоится торжественное открытие фотовыставки «НеКуклы». На снимках гости увидят людей с инвалидностью в образах, разрушающих шаблонное представление о красоте, навязанное глянцевыми журналами.
«НеКуклы» — это не модели определенных форм и стандартов, а живые девушки и парни со своими историями и мечтами, это люди с инвалидностью, в которых профессиональные фотографы, стилисты и визажисты разглядели иную красоту — светлую, трепетную, настоящую. На открытии фотовыставки можно будет лично познакомиться с авторами, моделями и волонтерами проекта.
Над реализацией данной идеи в течение полугода трудилась команда социального проекта Vmeste и фонда Ксении Безугловой «Возможно всё». Фотовыставка в Областном центре реабилитации инвалидов — это не завершение проекта, а лишь его новый этап. Через месяц после официального открытия снимки будут презентованы на других площадках Екатеринбурга. По словам организаторов, коллекция постоянно будет пополняться новыми образами.
16:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция Михаила Казиника, посвященная визиту лектора-музыковеда, искусствоведа, педагога в Екатеринбург.
Российский скрипач, музыковед, профессор Драматического института Стокгольма, ведущий эксперт Нобелевского концерта Михаил Казиник расскажет о программе мастер-классов и концертов, поделится информацией о методиках развития детского сознания и формировании ассоциативного мышления.
Михаил Казиник — автор книг-бестселлеров «Тайны гениев» и «Тайны гениев 2». Он с огромным успехом ведет циклы авторских программ на радио «Голос России» и радио «Орфей». Казиник — автор более 60 фильмов о мировой музыкальной культуре.
© «Вечерние Ведомости»
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