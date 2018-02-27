Анонсы событий на 3, 4 и 5 марта

18:13 | 2.03.2018

3 марта



10:00 Двуреченск (ул. Молодежная, 1). Состоится VI благотворительный турнир по хоккею с шайбой имени Владислава Третьяка среди команд из детских домов Свердловской области.

В этом году кубок разыграют между собой четыре команды социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних: «Медведи» (Новоипатово), «Арсенал» (Первоуральск), «Скала» (Камышлов) и «Дружина» (Полевской). Турнир вновь пройдет при поддержке трехкратного олимпийского чемпиона и легенды советского хоккея Владислава Третьяка. Напомним, что в 2017 году кубку впервые было присвоено его имя, а он сам принял личное участие в церемонии открытия и награждении команд-участниц.

Традиция благотворительных турниров в Двуреченске развивается с 2012 года. «С самого начала мы видели свою задачу в том, чтобы способствовать социализации ребят через спорт. Первая хоккейная команда была создана в подшефном Сысертском детском доме: с ребятами стал заниматься профессиональный тренер, им закупили экипировку и форму. Но чтобы воспитанники могли проявить себя, им нужны были соперники. Так появилась традиция подводить итоги сезона товарищеским матчем между командой воспитанников Сысертского детского дома и сборной шефов», — отмечает один из основателей турнира Сергей Гильварг.



11:00 Красноуфимск (ул. Суховского, 35). Состоится этнографический фестиваль «Содружество». На мероприятии будут представлены лучшие исследовательские проекты, посвященные межнациональным отношениям и культуре народов Среднего Урала, состоится спортивный праздник-эстафета, пройдет конкурс и презентация национальных блюд, мастер-классы по стрельбе из лука, игре на национальном башкирском инструменте курай, борьбе куреш. Завершится мероприятие межнациональным концертом.

Организаторами фестиваля выступает Красноуфимское отделения Курултая башкир Свердловской области, благотворительный фонд «Салават» и Красноуфимский филиал Уральского железнодорожного техникума. Мероприятие пройдет под эгидой Консультативного совета по делам национальностей Красноуфимска.



11:30 Голубковское (Алапаевский район). На ипподроме с. Голубковское Алапаевского района пройдут XI Областные зимние конные соревнования памяти Героя Советского Союза Степана Устинова и коннозаводчика Эдуарда Загуменных.

Программа:

11:30 — презентация деревенских подворий

12:00 — торжественное открытие соревнований

13:00–14:40 — заезды

15:00 — закрытие соревнований



19:30 Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50д). С 3 по 6 марта в Свердловской киностудии пройдет Третий Российский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда». Участников ждет познавательная творческая, деловая и образовательная программа: мастер-классы от экспертов российского кино, круглые столы, презентации прорывных проектов, показы фильмов. Торжественная церемония открытия фестиваля «Человек труда» состоится 3 марта в 19:30 в первом павильоне Свердловской киностудии.

На полях Третьего Российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда» будут обсуждаться мотивационные фильмы, кинопедагогика в семье и школе, новые технологии в кино и IT, развитие региональных киносообществ.

Представители средств массовой информации и гости фестиваля смогут встретить множество звезд российского кино, в числе которых продюсер и режиссер Алексей Петрухин; кинорежиссер, народный артист РФ Владимир Хотиненко; режиссер, профессор ВГИК, продюсер, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Сергей Мирошниченко. Фестиваль также посетят главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов; председатель Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин; продюсер, режиссер фильмов «Любовь-морковь», «Гуляй, Вася», «Невидимки», «Стальная бабочка» Александр Котелевский; а также известные актеры и блогеры. В рамках фестиваля стартует Всероссийский питчинг дебютантов, на котором молодые авторы презентуют свои проекты, и деловая программа форсайт-форума «Кинохакатон 2018».

Для приема создателей проектов со всей России киностудия дала новые названия всем гостевым площадкам фестиваля. Например, пространство для участников и блогеров будет называться «Гайдай Коворкинг», а площадки для образовательной и деловой программы — «Эйзенштейн Студия», «Бизнес-Гостиная Ханжонков», «Бондарчук Студия» и «Титры». Пресс-центру фестиваля дали название «Дзига Вертов».

Отметим, что «Золотые рукавицы» жюри присудит проектам в четырех форматах: игровые и неигровые фильмы, телепрограммы и интернет-проекты. Победители станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 6 марта. Всего в шорт-лист фестиваля «Человек труда» вошло 53 проекта от авторов из России, а также из Казахстана, США, Индии, республик Молдова и Беларусь. За возможность попасть в шорт-лист боролись 405 проектов из 61 региона России и стран зарубежья.



5 марта



11:40 Манеж «Уралмаш» (ул. Фестивальная, 10). Состоится открытие Всероссийских мастер-классов по футболу под руководством тренеров ЦСКА для детей из моногородов России. В торжественном открытии примут участие: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы Президента РФ «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, тренер Академии ПФК «ЦСКА», заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России и обладатель кубка УЕФА в составе ЦСКА Элвер Рахимич.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная новым проектам и исследованиям в работе с архивами.

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов. Как сообщалось в ТАСС, 10 июля 2017 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России». Архивный фонд РФ — это более 500 млн единиц хранения, собираемых с ХI века.

Накануне празднования 100-летнего юбилея архивной службы России руководитель Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, доктор исторических наук, член Уральского историко-родословного общества Алексей Мосин и руководитель общенационального проекта «МИР», советник главного редактора ТАСС Александр Пашков сообщат о реализации проекта «Русский след», запуске проекта ТАСС «МИР» («Моя история рода»), поделятся информацией о совместной поисковой работе с архивами Финляндии, Австрии, Китая, о ситуации с поиском царских останков — родственников Николая II, уничтоженных 100 лет назад в Алапаевске, расскажут о возрождении историко-родословных обществ и потомках бывших крестьян на Урале, попавших в список «Форбс».



12:30 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Состоится заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое проведет вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов. Совещание будет посвящено подготовке к паводку на территории региона.

По итогам заседания в 12:30 в пресс-холле на 2-м этаже состоится подход вице-губернатора к прессе.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики, употребления наркотических веществ в регионе и лечения наркозависимых.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации г. Екатеринбурга Юлия Касимова и директор Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Леся Кольчугина сообщат данные выявления наркозависимых на территории региона, расскажут о действии современных видов наркотиков, о мерах профилактики и способах лечения.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур по объектам культурного наследия, отремонтированным в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

В центре Екатеринбурга на «гостевых маршрутах» специалистами по охране памятников в 2015 году было выявлено 145 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, 104 из которых требовали ремонта. В том числе 21 объект, находящийся в федеральной собственности, 24 — в областной собственности, 15 — в муниципальной собственности, 14 — в частной собственности, 30 — в смешанной собственности.

За три года, благодаря реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы и деятельности городского Центра по охране памятников, практически все эти здания удалось отремонтировать с соблюдением требований, предъявляемых к ремонту объектов культурного наследия.

В ходе небольшого путешествия по центру Екатеринбурга на микроавтобусе и пешком директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин расскажет нам об объемах и проектах выполненных работ, а также средствах, потраченных на это муниципалитетом.



15:00 Дом культуры Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, д. 62). Пройдет слет актива региональных отделений «Поискового движения России» УрФО. Участники представят выставочные экспозиции и расскажут о своей работе студентам средних специальных учебных заведений Екатеринбурга. На мероприятии состоится обмен опытом по реализации проектов «Судьба солдата» и «Фронтовой портрет. Судьба солдата».

5 марта в 15:00 в зале ДК УрГЭУ состоится торжественное открытие слета.

5 марта в 17:00 в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится торжественное открытие выставки «Имена из солдатских медальонов».