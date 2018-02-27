Анонсы событий на 2 марта

17:44 | 1.03.2018

15:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49). Пройдут мероприятия, приуроченные к 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса.

В 15:00 состоится открытие филателистической выставки «История Уральского добровольческого танкового корпуса», составленной из частных коллекций Игоря Ренева и Алексея Кузьминых.

В 15:30 начнется лекция историка, члена военно-исторического клуба «Горный Щит» Григория Старченко «Механизированные танковые корпуса в Красной армии в годы Великой Отечественной войны».

С 16:30 до 18:00 гости мультимедийного парка смогут посмотреть художественный фильм «На войне как на войне» (1969 г., режиссер Виктор Трегубович).

В течение всех дней проведения праздничных мероприятий у посетителей парка «Россия – моя история» будет возможность стать слушателями тематической экскурсии «История Уральского добровольческого танкового корпуса».



16:00 Строительная площадка для НИИ ОММ. Свердловскую область с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В Академическом вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и представителями ГК Ренова примет участие в церемонии закладки первого камня в основание нового комплекса зданий для НИИ ОММ.

После церемонии закладки камня министр поедет в Областную детскую клиническую больницу №1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32), где министру презентуют программу мониторинга беременных, а также онкологическую информационную систему «Онкор».

Здесь же состоится подход к прессе, в ходе которого Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев подведут итоги рабочей поездки на Урал.