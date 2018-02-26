Анонсы событий на 1 марта

17:07 | 28.02.2018

9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50Б). Состоится объезд Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга заместителем главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгением Константиновичем Архиповым.

Комиссия, состоящая из представителей Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, специалистов районных администраций и представителей подрядных организаций, оценит качество уборки дорог и тротуаров в центре города и на окраинах районов.



11:30 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18Б). Откроется седьмой в Свердловской области туристско-информационный центр.

Инновационный культурный центр и Центр развития туризма Свердловской области организуют информационный тур. Автобус для участников тура отправится от Центра развития туризма Свердловской области (ул. 8 Марта, 13) в 9:00. После открытия информационно-туристского центра участники инфотура ознакомятся с проектами ИКЦ, а также посетят поселок Билимбай, где в начале XVIII века Строгановыми был заложен их первый чугуноплавильный завод, который в свое время стал одним из передовых и лучших в России и Европе. Здесь же был создан первый в мире военный реактивный самолет-ракета БИ-1, который поднял в воздух с аэродрома Кольцово летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи.



12:00 Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48). Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области и Урало-Сибирская федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО проведут конференцию «Укоренение межкультурного диалога народов, проживающих на территории Уральского федерального округа, и воспитание в духе терпимости», презентацию проекта «Я — россиянин», а также фестиваль народных культур «Широка страна моя родная».

Участниками мероприятия станут представители общественных национально-культурных объединений и организаций Свердловской области, клубов ЮНЕСКО, учащиеся образовательных учреждений Екатеринбурга и Свердловской области.



14:30 СК «Уралмаш» (ул. Фестивальная, 10). Юные корреспонденты редакций школьных СМИ примут участие в экскурсии по футбольному манежу спорткомплекса «Уралмаш», которая продолжится беседой пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Никиты Медведевских со школьниками на тему «Новые медиа: форматы и жанры».

Эта встреча проводится Дворцом творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» в рамках городского инновационного проекта «Школа редакторов школьных СМИ», поддержанного Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга и направленного на обеспечение нового качества деятельности школьных СМИ в масштабах образовательного комплекса Екатеринбурга и самореализацию талантливых детей, проявляющих интерес к медиатворчеству.