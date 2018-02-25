Анонсы событий на 28 февраля

19:43 | 27.02.2018

10:00 Каменск-Уральский (пр. Победы, д. 2, дворец культуры «Юность»). Состоится открытие Форума медицинских работников Южного управленческого округа «Пятилетка развития — пятилетка добрых дел». В работе форума примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, профсоюзные организации, Медицинская палата Свердловской области, Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области, общественные советы и советы ветеранов учреждений здравоохранения, а также лучшие представители медицинского сообщества со всего Южного управленческого округа.

Каменск-Уральский станет площадкой для широкого обсуждения вопросов развития здравоохранения Свердловской области в рамках областной программы «Пятилетка развития».

Подход к прессе запланирован в 09:45.



10:00 Российский государственный профессионально-педагогический университет (Машиностроителей, 2). Откроется городская конференция волонтерских объединений «Творить! Думать! Действовать!».

Тема конференции в 2018 году: «Добровольчество, волонтерство, благотворительность: теория и практика». К участию приглашены представители добровольческих отрядов учреждений молодежной политики, активные представители студенческих сообществ, руководители волонтерских объединений. Мероприятие посвящено не только обмену опытом по организации волонтерских мероприятий, но и дискуссии по актуальным вопросам деятельности молодых активистов. Выступить с докладом на конференции приглашают всех желающих.

В открытии конференции примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.



11:00 Стационар ОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185). Состоится выписка 61-летней жительницы Невьянска, которой была сделана имплантация аортального клапана. Это сотая операция, которую провели уральские врачи.

Для журналистов будет организована обзорная съемка операционной, предоставлены записи проделанной реконструкции на мониторе, организована беседа с пациенткой и оперирующими хирургами.



11:00 Усадьба Железнова (ул. Р. Люксембург, 56). Состоится церемония передачи частной стороне ключей от усадьбы Железнова — памятника архитектуры регионального значения, находящегося в областной собственности. Это первое в России концессионное соглашение по реставрации объекта культурного наследия.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова передаст ключи представителю инвестора — руководителю группы компаний «Сторинг» Алексею Бусыгину.

Представители инвестора, регионального министерства инвестиций и развития, Корпорации развития Среднего Урала и Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области ответят на вопросы СМИ.

А представитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия проведет экскурсию по усадьбе.

Программа мероприятия:

11:00–11:05 — передача ключей

11:05–11:15 — пресс-подход

11:15–11:45 — экскурсия по усадьбе



11:00 Городской библиотечно-информационный центр (ул. Антона Валека, 12). Будет дан старт проекту «Большой информационный Екатеринбург», и состоится брифинг для СМИ организаторов проекта: заместителя директора Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Марины Коваль и ученого секретаря Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Марины Ивашиной (начало брифинга в 10:45).

Проект «Большой информационный Екатеринбург» стал еще одним шагом в преобразовании городских библиотек в библиотеки хай-класса. Теперь они больше чем хранилища книг. Библиотеки трансформируются в информационные хабы и парки технологий. «Большой информационный Екатеринбург» — дорожная карта преобразований. Первыми этапами для МОБ стало участие в масштабных корпоративных проектах и привлечение в Екатеринбург крупнейших электронных библиотек России: Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. Это позволило многократно увеличить ресурсы и обеспечить горожанам доступ дополнительно более чем к 7 миллионам полнотекстовых документов. Теперь им предстоит новый рывок — сотрудничество с Президентской библиотекой.

Доступ в Президентскую библиотеку из муниципальных библиотек откроется для горожан уже завтра. Участники брифинга подробно расскажут, как его смогут получить все желающие, не выезжая за пределы уральской столицы.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам регуляции и лечения патологий иммунной системы.

Ежегодно с 2002 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета.

Генеральный секретарь Российского общества иммунологов, руководитель Центра первичных иммунодефицитов, руководитель образовательного проекта JProject по Уралу и Сибири, заслуженный деятель науки РФ профессор, д. м. н., главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Тузанкина и главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО профессор УГМУ, д. м. н. Евгений Бельтюков поделятся информацией о ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе, сообщат о современных способах профилактики заболеваний и регуляции обороноспособности организма, обсудят вопросы диагностики и лечения патологий иммунной системы, расскажут о мероприятиях, посвященных Всемирному дню иммунитета.

1 марта в Екатеринбурге стартует уникальный проект «Школа врачей», главная задача которого — передать опыт московских врачей-иммунологов региональным специалистам и улучшить диагностику первичного иммунодефицита в России.

По оценкам иммунологов, в России может быть около 15 000 пациентов с первичным иммунодефицитом, но диагностированы пока не больше 2000 человек. Главная причина — в отсутствии у ПИД уникальных черт. Часто он маскируется под гематологические, онкологические или гастроэнтерологические заболевания, а также под частые простуды, которые быстро переходят в бронхит или пневмонию и плохо поддаются терапии антибиотиками.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге IV Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино Russia-Italia Film Festival (RIFF).

О современном итальянском кино, киноработах российских режиссеров, рассказывающих об Италии, и географии кинофестиваля расскажут почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино, режиссёр Татьяна Данильянц, директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков.

С 1 по 11 марта в кинотеатре «Салют» при поддержке посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF), самый масштабный италоязычный фестиваль России. После Екатеринбурга RIFF примут еще более 20 городов России, от Калининграда до Владивостока — всероссийский охват кинофестиваля беспрецедентен для италоязычного события в нашей стране.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная предложениям уральского бизнес-сообщества по изменению федерального закона об онлайн-кассах.

Участники пресс-конференции:

Татьяна Колотова, председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей;

Ирина Мамина, председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты;

Семен Савин, руководитель IT-департамента «Юнилэнд-Екатеринбург».

Вопросы пресс-конференции:

- В Государственной Думе РФ на прошлой неделе в первом чтении принят законопроект, вносящий поправки в закон об использовании онлайн-кассы: каких последствий и расходов опасаются предприниматели в случае принятия закона?

- Уральское бизнес-сообщество при поддержке бизнес-объединений направило в адрес Госдумы РФ свои предложения об изменении федерального закона об онлайн-кассах: с чем связаны эти предложения?

- Новый законопроект регулирует использование онлайн-касс при безналичных расчетах организаций: какие риски видят предприниматели? Какие расходы понесет бизнес, по оценке предпринимателей, в случае принятия законопроекта?

- Как введение онлайн-касс отразилось на бизнес-климате? Стал ли малый бизнес уходить в тень после «кассовой реформы»?



15:00 Ул. Февральской Революции, 11. Состоится открытие нового здания для отряда «Каравелла». Здание было передано прославленному детскому объединению около двух лет назад. За счет бюджета Екатеринбурга здесь проведен капитальный ремонт с учетом статуса памятника истории, закрепленного за сооружением. Теперь занятия отряда будут проходить в комфортных условиях в самом центре города.



16:00 Учебно-спортивная база «Динамо» (12-й километр Московского тракта). Состоится открытие V Всероссийской зимней универсиады — 2018. В церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель директора федерального Центра подготовки спортивного резерва Валерий Асеев, главный судья V Всероссийской зимней универсиады Зинаида Амосова.

Универсиада проходит на спортивных площадках Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила. В соревнованиях принимают участие более тысячи спортсменов из всех регионов России. Это представители сильнейших спортивных коллективов вузов страны. Турнир состоит из нескольких видов спорта: биатлон, шорт-трек, лыжные гонки и спортивное ориентирование. Финалисты свердловского этапа Универсиады получат путевки на участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.



16:30 Музей «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится брифинг с участием председателя и членов нового состава Общественной палаты Екатеринбурга. Завтра в 15 часов палата начнет здесь свое первое заседание в новом составе, выберет председателя и сформирует план работы до конца 2018 года. Участники брифинга поделятся своим видением задач деятельности Общественной палаты Екатеринбурга и расскажут о вопросах, которые палата будет обсуждать в ближайшее время.

Коллеги, в связи с пропускным режимом в музее «Россия — моя история» прошу аккредитоваться на брифинг до 12 часов завтрашнего дня.



17:00 КДЦ «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21Б). Состоится конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений». В открытии мероприятия примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В конкурсе принимают участие исполнители от 11 до 30 лет: школьники, студенты, работающая молодежь — все те, кто не мыслит своей жизни без песни! Обязательным условием конкурса является исполнение произведений советских, российских и уральских композиторов и поэтов о малой и большой родине, в том числе о городе Екатеринбурге.