Рубрика: Анонсы
22:53 | 21.02.2018
Анонсы событий на 22 февраля
Кроме этого, Евгений Куйвашев встретится с членами общественных организаций ветеранов боевых действий города и вместе с ними возложит цветы к памятнику воинам, погибшим в военных конфликтах и памятнику генералу армии Виктору Петровичу Дубынину.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция руководителя Свердловской транспортной прокуратуры Антона Панферова
Вопросы пресс-конференции:
-Итоги работы Свердловской транспортной прокуратуры в 2017 году.
-Каковы результаты проверок Свердловской транспортной прокуратуры в связи с задержками рейсов в Кольцово?
-Соблюдаются ли права пассажиров, по оценке Свердловской транспортной прокуратуры?
-В расследовании каких инцидентов на авиа-и железнодорожном транспорте участвовала Свердловская транспортная прокуратура в последнее время? Стало ли меньше дебоширов на авиа- и железнодорожном транспорте?
-В 2017 году вступили в силу новые федеральные требования по поводу суммирования багажа при авиаперевозках, что вызвало вал обращений пассажиров. Каковы результаты рассмотрения жалоб? Как трактовать новые нормы?
-В феврале на недостроенной телебашне переставали гореть сигнальные огни. Каковы результаты проверки этого факта в части компетенции Свердловской транспортной прокуратуры? Было ли нарушение соблюдения воздушного законодательства?
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации системы оборотных штрафов, а также качеству топлива и его ценообразованию.
С 13 мая вступили в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), меняющие систему определения наказания за злоупотребление доминирующим положением на рынке, картельный сговор и недобросовестную конкуренцию. Для юридических лиц теперь действует система оборотных штрафов, размер которых составляет от 1% до 15% суммы выручки от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение.
Руководитель Уральского межрегионального территориального управления федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарта Светлана Михеева , заместитель руководителя - начальник отдела ограничения монополистической деятельности управления федеральной антимонопользной службы по Свердловской области Екатерина Воробьева , генеральный директор ФБУ "Уралтест" Геннадий Шахалевич и начальник отдела соответствия ФБУ "Уралтест" Евгений Сысуев поделятся информацией о введении поправок в КоАП и реализации системы оборотных штрафов, расскажут об основных нарушениях качества и стоимости автомобильного топлива, о предпринятых мерах воздействия в отношении нарушителей, сообщат о соответствии отечественного и импортного продукта российским стандартам качества, дадут прогнозы об изменении стоимости топлива в регионе.
16:00 Свердловское региональное отделение Союза художников России (ул. Куйбышева, 97). Состоится открытие выставки номинантов на премию губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Посетителям представят художественные полотна, коллекции ювелирных изделий и работ, выполненных в технике бисероплетения, серию скульптурных портретов.
Авторы, чьи полотна представлены на выставке, – это те, кто внес свой вклад в развитие современного изобразительного искусства Среднего Урала. Владимир Абрамов, Кирилл Глазырин, Людмила Кружалова, Татьяна Кулешова, Ольга Орешко, Александр Ремезов выдвинуты Свердловским региональным отделением Союза художников, Андрей Елецкий Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств, Светлана Сапегина – Екатеринбургской детской школой искусств № 11 им. Е.Ф. Светланова, Людмила Сгибнева – Екатеринбургским общественным фондом «Художественный фонд».
17:00 ЦУМ (пер. Банковский, 3, 1 этаж). Состоится презентация экологической продукции, изготовленной в ремесленных мастерских некоммерческой организации «Благое дело», где работают люди с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторы представят дизайнерские блокноты, конверты, календари, открытки и альбомы, произведенные из переработанной бумаги, сухих листьев, цветов и других экологичных материалов, сделанные руками людей с инвалидностью в рамках проекта «Эко-дело». Кроме того, состоится мастер-класс, в ходе которого все желающие смогут сделать для себя блокнот из натуральных материалов.
Проект «Эко-дело» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на развитие бумажной мастерской, где работники с инвалидностью производят из вторичного материала качественную и экологически чистую авторскую продукцию.
© «Вечерние Ведомости»
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