Анонсы событий на 20 февраля

18:46 | 19.02.2018

9:00 АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» (ул. Восточная, д.33). Пройдет промышленный форум «Локомотивы роста: индустрии будущего»

Во вторник, 20 февраля, на площадке Уральского оптико-механического завода пройдет промышленный форум «Локомотивы роста: индустрии будущего».

В мероприятии примут участие Заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат ГДФС РФ, координатор Партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, статс-секретарь – заместитель министра промышленного развития и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра финансов РФ – Андрей Иванов.

9:00 ­– 9:50 регистрация участников

9:45 – открытие форума

10:00 – 10:30 установочное пленарное заседание

10:45 – 14:00 работа по секциям

15:30 – пленарное заседание

16:30 – пресс-подход



10:00 Правительство Свердловской области (Екатеринбург, Октябрьская площадь 1, цокольный этаж). Состоится публичное обсуждение итогов работы Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора за 4 квартал 2017 года.

Заместитель начальника управления Валерий Кудряшов расскажет о результатах работы по борьбе с нелегальными перевозчиками, о нарушениях при организованной перевозке групп детей, о результатах весогабаритного контроля. Кроме того, речь пойдет об изменениях нормативно-правовой базы, перевозчикам будут даны разъяснения и рекомендации по соблюдению новых требований.

В мероприятии также примут участие представители администрации Екатеринбурга, органов исполнительной власти Свердловской области, уполномоченные по защите прав предпринимателей регионов Уральского федерального округа, представители общественных объединений и ассоциаций автомобильных перевозчиков, руководители и специалисты предприятий и организаций автомобильного транспорта.



10:15 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, холл второго этажа). Состоится пресс-подход участников третьей конкурсной процедуры – защита презентаций, претендентов на должность директора ГБУ «Шарташский лесной парк».

В данном этапе участвуют четыре претендента, получившие положительные результаты по итогам двух предыдущих конкурсов, а также два соискателя, которые не прошли отбор, но пожелали представить свои проекты вне конкурса.

Напомним, впервые в Свердловской области практика открытого отбора была успешно применена при определении министра инвестиций и развития, а также главы министерства экономики и территориального развития. В результате инициированных Евгением Куйвашевым в рамках выполнения поручения Президента РФ открытых конкурсных процедур на эти посты были назначены Виктория Казакова и Александр Ковальчик.



10:30 Межрегиональный центр компетенций (технопарк высоких технологий «Университетский», ул. Конструкторов, 5). Состоится открытие окружного этапа форума «Наставник». Его участниками станут более 300 представителей всех регионов Уральского федерального округа.

Участие в открытии форума примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В программе форума – дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации. Эксперты обсудят роль наставничества в индивидуализации образования, психологический подход к решению проблем в сфере наставничества подростков группы риска, работу кружкового движения. Также на площадке технопарка «Университетский» пройдет семинар «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, как форма оценки качества подготовки кадров».

Итоги форума подведут 20 февраля, планируется, что в рамках церемонии закрытия состоится награждение ТОП-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



11:00 Пионеров, 3. Сотрудники МЧС совместно с представителями АО «Екатеринбурггаз» и ВДПО проведут профилактический рейд по жилым газифицированным домам.

С целью профилактики пожаров, возникающих по причине нарушений эксплуатации внутридомового газового оборудования, инспекторы пожарного надзора совместно с представителями АО «Екатеринбурггаз» и ВДПО проверят его исправность, напомнят жителям домов правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, расскажут о действиях в случае возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения, необходимости установке автономных пожарных извещателей в квартирах и телефоне вызова пожарно-спасательных служб – 101.

Данный адрес для проведения рейда выбран не случайно: в январе текущего года дважды происходили пожары в секции на 8-ом этаже вышеуказанного жилого дома, в первом случае в результате пожара пострадал несовершеннолетний ребенок, во втором случае произошел взрыв газовых баллонов, в результате которого повреждены стены трех квартир и обрушился лифт.



11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, каб. 308). Состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах Президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них свердловская областная общественная организация «Уральский союз ветеранов войны, труда, пенсионеров «Тыл – фронту», Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской области, региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое движение «Дорогами Добра», свердловская областная общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница».

Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах Президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин Центре.



12:00 База «Маяк» Рефтинского городского округа (ул. Юбилейная,10). На Рефтинском водохранилище состоится профилактическая акция «Безопасный лед», которая проходит в Свердловской области с 19 по 25 февраля.

В ходе рейда будет задействован беспилотник МЧС России для мониторинга акватории водохранилища и выявления опасных мест.

На аэроботе сотрудники МЧС объедут наиболее опасные участки и проведут профилактическую работу с рыбаками.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Свердловской области к выборам президента Российской Федерации.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников покажет образец бюллетеня, который 18 марта получит каждый избиратель, пришедший на выборы президента Российской Федерации, расскажет о степени готовности избирательных комиссий всех уровней к дню выборов. Поделится информацией об особенностях избирательной кампании – условиях и возможностях голосования по месту нахождения избирателей, а также о применении в день выборов современных технологий.



18:30 Центр развития дизайна (Горького, 4а). Состоится общественное обсуждение проектов благоустройства, выносимых на рейтинговое голосование 18 марта. На общественное обсуждение будут представлены дизайн-проекты территорий, которые муниципальная общественная комиссия утвердила по итогам сбора предложений, проходивших в уральской столице с конца января. Напомним, в опросе приняли участие 9 тысяч 256 человек (из них 3 тысячи 422 человека проголосовали онлайн). Организаторы собрали 20 тысяч 549 предложений.

В шорт-лист попали:

—Набережная реки Исети, от ул. Малышева до ул. Куйбышева.

—Набережная реки Исети, от ул. Куйбышева до ЦПКиО.

—Парк Зеленая роща.

—Сквер у здания Оперного театра.

В ходе общественного обсуждения состоится презентация проектов благоустройства всех четырех объектов и открытая дискуссия с участием разработчиков дизайн-проектов, экспертов, членов муниципальной общественной комиссии, членов городского Архитектурно-градостроительного совета, представителей Администрации города Екатеринбурга и МБУ «Мастерская генерального плана». Участники обсуждений смогут повлиять на наполнение проектов, предложив новые идеи благоустройства к готовым проектам, а возможно даже изменения в концептуальный подход авторов проекта.

Архитекторы ждут заинтересованного диалога с коллегами и горожанами.

С дизайн-проектами можно ознакомится на официальном портале Екатеринбурга.