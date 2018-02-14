Рубрика: Анонсы
18:31 | 15.02.2018
Анонсы событий на 16 февраля
Масленичная неделя в этом году начнется с 12 февраля. Традиционно на Руси на каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, в четверг происходили массовые катания. Основные гуляния разворачивались в выходные, провожали зиму и встречали весну.
Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, основатель "Парка сказов" Наталья Ларионова, менеджер кофейни "Шоколадница" Никита Шерстнев, заместитель директора по спортивным сооружениям горнолыжного комплекса "Гора Белая" Михаил Пудов презентуют программу народных масленичных гуляний, расскажут об активном отдыхе, традиционных и современных рецептах блинов.
10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится открытие выставки картин и брифинг их автора Павла Кулева на 3 этаже Администрации города Екатеринбурга.
Стало доброй традицией организовывать в городской ратуше различные выставки. Сегодня один из этажей городской Администрации в распоряжении Павла Кулева – непрофессионального, но очень талантливого художника- пейзажиста. Павел Кулев – профессиональный военный, бывший сотрудник ГРУ, полковник в отставке. Он знакомит горожан с работами, выполненными за последние три года. Это очень эмоциональные пейзажи, передающие впечатления художника от смены времен года в окрестностях Екатеринбурга. Вход на выставку свободный.
11:00 Уральский музыкальный колледж (ул. Антона Валека, 25; большой зал). Начнутся конкурсные прослушивания II международного конкурса пианистов «KLAVISSIMO!». Первыми испытание пройдут солисты. Прослушивания фортепианных дуэтов и концертмейстерских классов состоятся 17 и 18 февраля. Официальное открытие конкурса пианистов «KLAVISSIMO!» пройдет 16 февраля в 18.30. В программу творческого состязания также включены мастер-классы членов жюри, а также концертные выступления экспертов и лауреатов.
Конкурс проводится по четырем номинациям и проходит в два тура, первый из которых был заочным (проводился по записям). Во втором основном туре будут представлены 106 участников из 40 учебных заведений.
География конкурса с каждым разом расширяется, в этом году за победу сразятся музыканты из Республики Беларусь, Казахстана, Республик Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, а также Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Кемеровской, Тюменской областей и других территорий.
В состав жюри конкурса «KLAVISSIMO!» вошли известные музыканты, ведущие деятели культуры и искусства, преподаватели ведущих учебных учреждений РФ и мира. Председатель жюри – лауреат международных конкурсов, профессор музыкальной академии Мусашино (Токио), «Института Голандски» в Принстоне, приглашенный профессор Джульярдской школы музыки, Нью-Йоркского университета Илья Итин.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б, БЦ «Континент»). Состоится пресс-конференция, посвященная развитию деятельности студенческих отрядов.
Председатель правления молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, командиры и комиссары нескольких студенческих отрядов, гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев поделятся планами работы на 2018 год, расскажут о праздновании XIII фестиваля для творческой молодежи «Зимняя Знаменка», который состоится 23 февраля в 41-ый раз.
День российских студенческих отрядов 17 февраля, начиная с 2016 года, стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего Указа Президентом РФ Владимиром Путиным.
12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24 а, вход с пер. Банковского). Состоится пресс-конференция «Потребительский рынок Екатеринбурга в 2018 году». Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, а также руководителями структурных подразделений Администрации города Екатеринбурга: председатель Комитета по товарному рынку Елена Чернышева, председатель Комитета по организации бытового обслуживания населения Максим Афанасьев, председатель Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Михаил Матафонов, и начальник Отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства Иван Бескрестнов расскажут об основных итогах развития потребительского рынка Екатеринбурга в 2017 году, обозначат тенденции в его основных сегментах, дадут прогноз развития торговли и сферы услуг в уральской столице в 2018 году. Мы поговорим также о ситуации в промышленном производстве в Екатеринбурге, развитии малого и среднего бизнеса и системе адресных субсидий для потребительской сферы нашего города. Спикеры дадут оценку готовности сферы гостеприимства и общественного питания Екатеринбурга к наплыву гостей на игры Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.
13:00 УрГПУ (пр. Космонавтов, 26, пресс-центр). Состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная настоящему этапу реализации профессионального стандарта деятельности педагога в российских школах, в том числе в образовательных учреждениях г. Екатеринбурга.
Заслуженный учитель РФ, разработчик профессионального стандарта педагога, директор московского Центра образования №109 Евгений Ямбург, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и ректор Уральского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Алевтина Симонова расскажут о значимости профессионального стандарта для повышения качества образования, подводных камнях реализации проекта и его отражении в профессиональной деятельности современного учителя.
Евгений Ямбург – советский и российский педагог и общественный деятель, доктор педагогических наук, академик, член-корреспондент Российской Академии образования (РАО), директор ГОУ Центр образования №109, г. Москва, известного как «Школа Ямбурга». Автор книг и более 50 статей по педагогике, заслуженный учитель РФ, руководитель рабочей группы по разработке профессионального стандарта деятельности педагога. Он убежден, что одной из причин сокращения доли учителей, довольных своей работой, с 42% до 22%, является превращение учителя в своего рода менеджера знаний, цель которого – отмерить нужный объём информации и убедиться, что ученик знания усвоил.
Впервые базовый профессиональный стандарт педагога был утвержден в 2013 году. Срок его внедрения перенесен на 1 сентября 2019 г. На сегодняшний день в Реестре профстандартов Минтруда России зарегистрировано 1046 стандартов и еще порядка 600 обсуждаются.
Вопросы профессионального стандарта деятельности педагога в течение месяца обсуждаются в рамках педагогического форума Профессиональный стандарт как инструмент формирования педагогической компетентности педагога". Форум стартовал в УрГПУ — единственном вузе региона, ставшем региональной стажировочной площадкой по внедрению профессионального стандарта деятельности педагога, 1 февраля.
© «Вечерние Ведомости»
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