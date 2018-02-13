Рубрика: Анонсы
18:56 | 14.02.2018
Анонсы событий на 15 февраля
В 10.00 мобильная бригада прибудет к модульному зданию для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ул Походная, 2а) для оказания помощи гражданам без определенного места жительства, организует раздачу теплых вещей нуждающимся. Волонтеры поздравят их с предстоящим праздником, угостят чаем и традиционными блинами.
В 11.00 стартует праздничное мероприятие по адресу пер. Автомобильный, 3. На празднике бездомные также получат теплые вещи, помощь и поддержку. Кроме того, все желающие примут участие в зимних играх.
10:30 Свердловский областной суд (ул. Московская. 120, Зал: 8а; Этаж: 5). Начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве сотрудницы «Почты России», разносившей пенсии. Преступление было совершено в январе 2017 года в Чкаловском районе г.Екатеринбурга.
11:00-13:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится круглый стол на тему «Социальное партнерство как механизм сотрудничествав решении вопросов профессионального самоопределения и социализации детей с ОВЗ».
Участники дискуссии проанализируют практики социального партнерства в решении вопросов профориентации, развития способностей детей с инвалидностью и ОВЗ, их профессионального обучения и образования, занятости и трудоустройства.
В рамках круглого стола будет презентован проект интернет-площадки «Навигатор возможностей», ориентированной на людей с ограниченными возможностями здоровья.
Планируется, что участие в обсуждении примут представители Законодательного собрания Свердловской области, регионального отделения Общероссийского народного фронта, министерства общего и профессионального образования Свердловской области, регионального департамента по труду и занятости населения, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также представителей техникумов и колледжей, педагогических работников учреждений дополнительного образования, учреждений физкультуры и спорта, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Организаторы круглого стола — министерство общего и профессионального образования Свердловской области и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».
12:00 Черный тюльпан. Состоится траурный митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В возложении цветов к мемориалу примут участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших участников и ветеранов военного конфликта, а также ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации. Траурное мероприятие организовано Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
12:00 ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2, вход со стороны стадиона «Динамо»). Начнет работу форум предпринимателей «Малый и средний бизнес – приоритет в развитии экономики», организованный Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области и фондом регионального развития «Перспектива».
Мероприятие состоится в конференц-зале
В работе форума примут участие первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, представители регионального министерства инвестиций и развития, прокуратуры Свердловской области и других органов власти.
12:30-14:00 Памятник Малышева. Состоится пресс-тур по территориям, которые войдут в бюллетень рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге на 2018-2019 годы.
Наш маршрут пройдет от набережной Исети в районе Малышева-Куйбышева, по набережной от Куйбышева до ЦПКиО, а затем в сквер у Оперного театра.
В пресс-тур с нами отправится начальник отдела дизайна городской среды Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, главный художник города Дмитрий Михайлович Фогель. На каждом из объектов он продемонстрирует архитектурный проект предполагаемого благоустройства, прокомментирует дизайн-решения и ответит на вопросы журналистов.
14:30 Ельцин Центр (ул. Б.Елцина, 3). Состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XV Ковалевских чтений.
Экс-заместитель генерального секретаря ООН, бывший депутат Европарламента Пино Арлакки, экс-судья Международных трибуналов ООН для Руанды и бывшей Югославии (единственный судья международных трибуналов от России) Бахтияр Тузмухамедов, президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, бывший советник президента СССР М.С.Горбачева, председатель комитета по правоохранительным органам СССР Юрий Голик, доктор права, PhD, партнер юридической фирмы "Perroni e Associati"Андо Бруно, управляющий партнер "Пучков и Партнеры", адвокат Денис Пучков обсудят основные вопросы, которые сегодня стоят перед юридическим сообществом: экономическая преступность и грани предпринимательского риска, криминологический аспект архитектурного пространства, киберпреступность и обеспечение кибербезопасности, а также социальные потрясения как драйвер роста преступности.
© «Вечерние Ведомости»
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