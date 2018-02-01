Анонсы событий на 14 февраля

18:49 | 13.02.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная обзору имен, вопросам заключения браков и ситуации с рождаемостью в регионе.

В день всех влюбленных начальник Управления ЗАГС по Свердловской области Татьяна Акалаева и заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова предоставят статическую информацию по видам актов гражданского состояния, обзору редких и популярных имен новорожденных и фамилий, присвоенных после их перемены, расскажут о результатах предоставления электронных услуг.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Генерального консульства КНР в Екатеринбурге, планам работы Генерального консульства КНР в 2018 году, а также подготовке к празднованию главного праздника КНР Чуньцзе – праздника весны.

Накануне главного праздника года КНР Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге в лице генерального консула Гэн Липин и консула по политике Сюэ Мяо поделятся итогами работы в 2017 году, планами работы на 2018 год, включая подготовку к Китайско-Российскому ЭКСПО, а также расскажут о том, как Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готовится к празднованию Чуньцзе.



13:00 Насосная станция № 7 (40 лет ВЛКСМ, 45). Тепловые сети уральской столицы защитят от гидроурадов. 14 февраля на территории насосной станции № 7 по адресу: 40 лет ВЛКСМ, 45 (за магазином Гулливер) специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) прокомментируют ход работ по оснащению объекта новым оборудованием.

На вопросы журналистов ответят: зам.начальника района тепловых сетей № 4 ЕТК Зяпаев Михаил Александрович и представитель подрядной организации.



13:00 Лицей № 35 (Июльская, 32). Состоится пресс-тур, посвященный организации питания в школах Екатеринбурга. Это учебное заведение выбрано как пилотный городской проект в сфере эко-питания школьников. Руководство школы, организаторы питания, родительское сообщество и ученики школы принимают участие в семинарах, посвященных правильному питанию и применяют полученные знания на практике.

В ходе пресс-тура мы посетим классный час, посвященный правильному питанию, защиту проектов школьников по ЗОЖ, мастер-класс для старшеклассников «Готовим вместе» и побываем в школьной столовой во время обеда, убедившись, что ЗОЖ для этой школы стал уже ежедневной реальностью.

В качестве спикеров с нами готовы встретиться: директор школы Елена Никандрова, ответственный за питание школьников, представитель оператора питания (ООО «Комбинат питания школьно-базовый», представители родительского комитета и школьники (согласие на их съемку оформлено). При условии соблюдения санитарных норм, нас готовы пустить даже на пищеблок.

Уверена, будет хорошая картинка и интересный разговор. Пресс-тур продлится до 14.30.



13:00 п. Верхняя Сысерть (профилакторий «Гранатовая бухта»). Состоится торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Свердловской области. Награды людям, которые внесли значительный вклад в охрану окружающей среды в минувшем году вручат: первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, представители Общественной палаты региона.

В числе награждаемых представители промышленных предприятий, высшей школы, общественных организаций, природных парков и других учреждений.



14:00 Красноуральск (ул. Каляева, 37). Состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски и присвоения имени кавалера Ордена Мужества, майора Группы «А» ФСБ России Андрея Киселева средней общеобразовательной школе №6. В мероприятии примут участие первый вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец, а также вдова и сын погибшего.

Майор Андрей Киселев, выпускник школы № 6 города Красноуральска, окончил Рязанское Высшее воздушно-десантное командное училище. С 1993 года служил в Группе «А» Федеральной службы безопасности России. В ходе Первой чеченской кампании в январе 1996 года майор Киселев руководил одной из групп огневого прикрытия во время освобождения заложников, удерживаемых в поселке Первомайский бандой Салмана Радуева. 18 января 1996 года майор погиб при зачистке поселка от боевиков в ходе боевой операции по уничтожению террористов.

За мужество и отвагу, проявленные при спасении заложников, а также смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, майор Киселев награжден Орденом Мужества посмертно.



14:00 Кировский районный суд (ул. Бажова, 31А). Продолжится заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении «очкарика» Владислава Рябухина по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



15:00 Общественная палата (ул. Малышева, д. 101, 3 этаж, зал заседаний № 301). Состоится заседание общественного совета департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Ключевым вопросом встречи станет оценка эффективности деятельности совета за 2017 год. Здесь же планируется рассмотреть вопросы об использовании государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (Гис ЖКХ).



16:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург — Санкт-Петербург — Москва — Красноярск, посвященная гастрольной деятельности Александринского театра в 2018 году и прощальному туру спектакля ״Ревизор״.

О взаимодействии Александринского театра и Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, о программе выступлений расскажет директор Екатеринбургского академического государственного театра оперы и балета Андрей Шишкин.

Из Санкт-Петербурга на связь выйдет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

По скайпу из Москвы в пресс-конференции примет участие директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

На связь из Красноярска выйдет директор Красноярского государственного театра оперы и балета Светлана Гузий.

В Красноярске и Екатеринбурге выступления Александринского театра пройдут в программе Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Гастрольный тур Александринского театра откроет на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета 16 февраля прощальным туром спектакля ״Ревизор״.