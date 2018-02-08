Анонсы событий на 10, 11 и 12 февраля

19:34 | 9.02.2018

10 февраля



9:30 Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится главный старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2018». Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Программа «Лыжни России»:

9:30 – Начало трансфера жителей города Екатеринбурга и Свердловской области от остановки «Метро Ботаническая»

10:45 – Официальное открытие лыжной гонки

11:00 – Старт первого спортивного забега на 10 км (юноши и мужчины)

11:20 – Старт второго спортивного забега (девушки и женщины)

11:40 – Старт гостевого забега на 2025 метров

12:00 – Старт массового забега лыжной гонки для участников из Екатеринбурга и Свердловской области

12:40 – Торжественное награждение победителей и призеров «Лыжни России 2018»

13:20 – Студенческий забег

13:30 – Интернациональный забег

15:30 – Закрытие зоны старта

16:30 – Закрытие зоны финиша

16:00–17:15 – Отъезд участников соревнований



11:00-16:00 Технический университет УГМК (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3). Технический университет УГМК откроет двери для всех желающих. В мир первого частного инженерного вуза на Урале приглашаются школьники и их родители.

В этом году впервые ТУ УГМК получил бюджетные места. Раньше поступить в вуз можно было только по договору с предприятием, на котором студент планировал работать, либо за полную оплату образовательных услуг самим поступающим.

В день открытых дверей можно узнать условия поступления, а также интересно и полезно провести время. Для гостей будут организованы квесты и конкурсы: угадай по почерку великого инженера, подбери себе специальность, сделай лучшее селфи в полной экипировке инженера-металлурга. Победители будут приглашены на деловой ланч с директором Технического университета УГМК, а также смогут на целый день погрузиться в привычную жизнь вуза: посетить лекции, провести вместе со студентами лабораторные испытания, позаниматься спортом в тренажерном зале общежития.

Также 10 февраля можно будет посетить лаборатории кафедр ТУ УГМК и поучаствовать в проведении опытов по химии и физике. Кроме того, для учащихся начальных и средних классов в вузе будет работать кибершкола, где ребята будут учиться самостоятельно создавать мультфильмы. В библиотеке университета пройдет игра с чемпионом Технического университета по шахматам. А в холле второго этажа вуза организована выставка фоторабот одного из лучших инженеров УГМК Сергея Мастюгина.

ТУ УГМК предлагает познакомиться и с бытом студентов частного вуза. Весь день будет работать студенческая столовая и открыт вход в общежитие университета. Бонусом для гостей университета в этот день будет бесплатный вход в музей военной техники УГМК, расположенный неподалеку.



14:00 Технопарк высоких технологий «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Начнутся мероприятия «ТехноНочи», которая проходит в рамках V регионального фестиваля технического творчества и современных технологий «Город ТехноТворчества».

Участники «ТехноНочи» смогут побывать на открытых лекциях о блокчейне, машинном обучении, «тренировке» нейронных сетей, интернете вещей, а также узнать, как объекты общаются друг с другом без человека. Благодаря настольной профориентационной игре «Компас новых профессий», а также зоне виртуальной реальности и квесту «Сталкеры технопарка» все желающие смогут погрузиться в мир профессий будущего.

В лабораториях Межрегионального центра компетенций школьники смогут попробовать свои силы в технологических профессиях и принять участие в мастер-классах по мехатронике, промышленной и мобильной робототехнике, 3D-моделированию, электротехнике, виртуальной сварке, на экскурсии увидеть работу станков с ЧПУ, а также попробовать самостоятельно изготовить детали на программируемом станке. Для дошкольников и их родителей пройдут семейные мастер-классы по конструированию и разработке моделей будущего на разных конструкторах. Также можно будет принять участие в изобретариуме с использованием технологии ТРИЗ — теории решения изобретательских задач.

Главным событием «ТехноНочи» станет MakerHub — открытая встреча с технологическими предпринимателями и IT-специалистами, а также теми, кто продвигает собственные стартапы. В формате коротких презентаций создатели проектов расскажут об их разработке, продвижении и сложностях в запуске. В числе спикеров, приглашенных на MakerHub, — разработчик бионического протеза и руководитель стартапа по машинному обучению. График мероприятий опубликован на официальном сайте.



11 февраля



12:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится открытие персональной выставки Филиппа Москвитина «Россия небесная», приуроченной к 100-летию памяти императорской семьи. В экспозиции представлены портреты великих исторических личностей России: императора Николая II, патриарха Тихона, святителя Иннокентия (Вениаминова), святителя Николая Японского (Касаткина), генерала Юденича, Врангеля, адмирала Колчака.

Филипп Москвитин родился в 1974 году в Иркутске в семье художника. Окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, а также аспирантуру под руководством профессора Ильи Сергеевича Глазунова. Филипп Москвитин — член-корреспондент Академии российской словесности, состоит в Московском союзе художников, Союзе художников России, Творческом союзе художников России, возглавляет Комиссию по религиозному искусству Московского отделения Союза художников России,.

Филипп Москвитин принадлежит к редким современным мастерам живописной традиции духовного реализма, наследующим традиции, заложенные Михаилом Нестеровым и Виктором Васнецовым.



12 февраля



11:00 Дом правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 2-й этаж, пресс-холл). Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и директор по операционному управлению бизнесом в России ООО «Яндекс.Такси» Алексей Сохович-Канаровский подпишут соглашение о взаимодействии в сфере перевозок легковым такси. Документ, в частности, предусматривает, что доступ к сервису «Яндекс.Такси» будут получать только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок.



12:00 Площадь 1905 года. Губернатор Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин вручат свердловским полицейским ключи от новых автомобилей.

Всего в подразделения ГУ МВД по Свердловской области будут переданы 239 автомобилей различного назначения. Средства на приобретение автотранспорта были выделены из областной казны в рамках соглашения между региональными властями и МВД России о софинансировании расходов по материально-техническому обеспечению полиции.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрия Путинцева.

Вопросы пресс-конференции:

- Итоги следственной работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ за 2017 год. Количество преступлений на транспорте, в том числе коррупционных дел, сократилось. В чем причины? Как изменения в законодательстве повлияли на состояние дел?

- Подробности расследования резонансных катастроф в прошлые годы, в частности сентябрьского ДТП под Нижневартовском, когда грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам кибербезопасности.

Заместитель начальника отдела «К» бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Свердловской области Кирилл Пашевич, профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры» адвокат Денис Пучков, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета кандидат юридических наук Данил Сергеев, руководитель отдела по развитию киберволонтерства Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Евгений Забузов и руководитель компании DataData Георгий Гемеджиев расскажут о рисках и угрозах, исходящих от информационного поля и виртуального пространства, — неконтролируемые фискальной системой расчеты, виртуальная логистика, социальные сети, расскажут об ответственности, предусмотренной за правонарушения с целью получения доступа к информации, за распространение ложных данных, за мошенничество, а также обсудят, достаточно ли действующего уголовного закона для противостояния киберпреступности.