Анонсы событий на 8 февраля

17:58 | 7.02.2018

10:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится официальное открытие первого Уральского регионального культурного форума Culturalica. Форум станет качественным пространством для презентации и обсуждения мировых трендов, масштабных проектов и глобальных проблем в сфере культуры, а также местом обсуждения высоких идей, определения актуальных направлений социально-культурного движения, площадкой для встречи власти, бизнеса и креативного класса.

В 10:45 начнется стратегическая сессия, одними из основных тезисов которой станут эффективность и принципы финансирования. В числе спикеров стратегической сессии заявлены министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр культуры Омской области Юрий Трофимов, и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко, директор фестиваля в Любляне и экс-президент Европейской ассоциации фестивалей Дарко Брлек, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, генеральный директор и управляющий партнер «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, директор государственного концертного агентства Эстонии Eesti Kontsert Юрий Лейтен.

Первый день «Культуралики» посвящен теории: будет обсуждаться ребрендинг, возможность обучения креативу, продвижение — от концепции к частностям. Второй день будет представлять собой лабораторию, чтобы участники конференции могли не только послушать опытных специалистов, но и стать частью процесса. Им предстоит разработать определенные культурные кейсы — постановку спектакля, организацию выставки, общегородской культурный проект. А в финале участники смогут обменяться мнениями. Участники форума обсудят такие актуальные темы, как инструмент грантовой поддержки, в частности речь пойдет о конкуренции идей и работы с грантодателями. Программа форума опубликована на официальном сайте.



10:00 УрФУ (Тургенева, 4, Демидовский зал). В День науки состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области молодым ученым.

В церемонии участвуют: председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда академик Геннадий Месяц, председатель Уральского отделения Российской академии наук академик Валерий Чарушин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Награду получат 22 человека. В числе лучших отмечены авторы таких работ, как «Магнитные мягкие материалы: структурные и макроскопические свойства» в области теоретической физики, «Механизмы влияния антропогенных факторов на дыхание почв лесных экосистем Свердловской области» в области общей биологии, «Инновационный метод диагностики заразных кожных заболеваний у детей» в области медицины.

По окончании церемонии награждения состоятся традиционные Демидовские чтения — перед молодыми учеными выступят лауреаты Демидовской премии 2017 года. Академик РАН Владимир Фортов прочтет лекцию «Экстремальные состояния на Земле и в космосе», академик РАН Владимир Скулачев выступит с лекцией «Жизнь после старости», академик РАН Геннадий Романенко представит лекцию «Научное обеспечение агропромышленного комплекса России».



10:40 УрФУ (ул. Мира, 19). Уральский федеральный университет приглашает представителей СМИ на пресс-тур ко Дню российской науки. Старт 8 февраля в 10:40 от главного корпуса на ул. Мира, 19.

О том, как выращивать искусственную кожу и трехмерные кусочки органов, расскажут и покажут в Институте естественных наук и математики УрФУ. Начало в 11:30 по адресу: ул. Куйбышева, 48.

Ученые Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ под руководством профессора Владимира Шура покажут, как при помощи магнитной левитации выращивать слоистые эквиваленты кожи для восстановления поврежденных участков, и расскажут, для чего можно использовать органоиды.

В 13:30 в лаборатории Уральского гуманитарного института руководитель лаборатории художественных практик и музейных технологий Тамара Галеева покажет, как благодаря науке можно отличить подлинную картину от подделки. Лаборатория находится по адресу: пр. Ленина, 66.

День науки продолжится знакомством с системой «Полюс» и ее разработчиками. В 14:45 по адресу ул. Мира, 32, они расскажут, как стараниями ученых университета успешно состоялся третий запуск на космодроме Восточный.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция врио начальника ГУФСИН России по Свердловской области Александра Шека.

Вопросы пресс-конференции:

- Каковы итоги 2017 года для ГУФСИН в Свердловской области?

- Как развивается производство в системе ГУФСИН в Свердловской области? Какие новые договоры заключаются с предприятиями?

- Каким образом в учреждениях ГУФСИН, находящихся в районе Центрального стадиона, проходит подготовка к дням проведения чемпионата мира в Екатеринбурге?

- Как будет организовано участие осужденных в голосовании на выборах президента России 18 марта 2018 года?



11:00 Комсомольская правда (ул. Мамина-Сибиряка, 52, 5-й этаж). Состоится пресс-конференция, посвященная сносу екатеринбургской телебашни.

Спикеры пресс-конференции — известные эксперты, у которых есть аргументы и документы за сохранение телебашни.

Участники пресс-конференции:

1. Ивачев Александр Николаевич — депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя Комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству;

2. Киселев Константин Викторович — депутат Екатеринбургской городской думы;

3. Решетов Илья — председатель совета студентов УрГУПС;

4. Санок Сергей Иосифович — кандидат архитектуры, практикующий эксперт в области градостроительной деятельности, член Архитектурно-градостроительного совета г. Екатеринбурга, заведующий кафедрой градостроительства УрГАХУ;

5. Сергеев Геннадий Алексеевич — член совета общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников и культуры» (ВООПиК).

6. Шелухин Андрей — председатель социального сектора студсовета УрГАХУ.



11:30 Школа № 10 (ул. Вайнера, 54). Начнется пресс-тур, посвященный предварительным итогам записи детей в первые классы школ Екатеринбурга.

В школе углубленно изучается целый ряд предметов. Ее комфортное здание располагается в самом центре Екатеринбурга рядом с жилым комплексом — новостройкой. Школа не вошла в состав объединенных территорий, которые появились в этом году для записи первоклассников. Здесь есть свободные места для малышей, заявления от родителей которых продолжают поступать.

Затем мы отправимся в лицей № 12 (Готвальда, 15а). Школа вошла в состав объединенной, закрепленной за тремя образовательными учреждениями: МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Лицей № 12». Места в первых классах самого лицея уже закончились, однако состав первоклассников учителям пока не ясен. Родители, подавшие заявления, продолжают приносить документы в приемную комиссию школы, а некоторые из «счастливчиков» даже забирают свои заявления в пользу других образовательных учреждений.



11:30 Село Патруши Сысертского района (ул. Колхозная, 23а). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетит общую врачебную практику в селе Патруши. В рамках визита состоится тестирование подключения к интернету и сеанс телемедицины с Областной клинической больницей № 1.

В Свердловской области завершен проект подключения сельских медицинских учреждений к скоростному интернету в 2017 году в рамках исполнения поручения Президента РФ. Напомним, в своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.

Проект подключения сельских медицинских учреждений к скоростному интернету предполагает строительство оптических линий связи непосредственно до самих объектов и обеспечение подключения к интернету со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. В Свердловской области к высокоскоростному интернету по итогам строительства было подключено 190 лечебно-профилактических учреждений.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная развитию современных гуманитарных наук.

Ежегодно 8 февраля научное сообщество отмечает профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом Президента РФ в 1999 году.

Директор департамента «Факультет журналистики» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина Борис Лозовский, директор департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина Виктория Деменова, заведующая кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина, доктор культурологии, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Кириллова и заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина Владимир Олешко презентуют книгу «Парадоксы медийной культуры», предназначенную для журналистов, специалистов кино, телевидения и медиатехнологий, политтехнологов, PR-менеджеров и студентов гуманитарной направленности, расскажут о комплексной системе медиаобразования, новых языковых технологиях и виртуальной реальности, обсудят феномены и парадоксы развития медийной культуры.



13:00 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, 101). Состоится встреча с представителями Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Алексеева Стелла Юрьевна — заместитель генерального директора Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Романова Дарья Андреевна — главный специалист организационного обеспечения эстафеты огня департамента эстафеты огня Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Встреча состоится в приемной министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Ароновича Рапопорта.



15:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Демидовской премии — 2017.

Председатель Уральского отделения Российской академии наук академик РАН Валерий Чарушин и председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда Геннадий Месяц представят лауреатов Демидовской премии 2017 года, расскажут о вкладе лауреатов премии в развитие фундаментальных наук. Почетный президент Всероссийского биохимического общества, председатель Биоэнергетической ассоциации России Владимир Скулачев, основавший новое научное направление — биоэнергетику, — расскажет об открытиях в этой области и о том, как замедлить старение организма, президент Российской академии сельскохозяйственных наук в 1992–2013 гг., член президиума РАН, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Романенко представит свои разработки в области аграрных наук, удостоенные высокой награды.



15:00 Дом правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 3). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства.

Основной темой станет реализация региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в 2017 году и задачи на 2018 год. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады по теме представят генеральный директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Станислав Суханов, а также главы Заречного и Североуральска Андрей Захарцев и Василий Матюшенко. Главы муниципалитетов расскажут об итогах реализации программы в своих территориях.

Также члены правительства рассмотрят ряд постановлений.



17:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Андрея Цветкова на должность министра 22 декабря 2017 года. Среди первоочередных задач, на которые обратил внимание губернатор, — реализация программы доступности медицинской помощи, строительство и оснащение общеврачебных практик, ФАПов, привлечение специалистов в учреждения здравоохранения.