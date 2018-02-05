Анонсы событий на 7 февраля

18:50 | 6.02.2018

11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев назначил Викторию Казакову на должность министра по итогам конкурса на замещение должностей в региональном кабинете министров. Конкурс был инициирован Евгением Куйвашевым в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по повышению конкурентности при формировании региональных управленческих команд. По итогам конкурса Виктория Казакова стала лидером рейтинга, составленного экспертной комиссией.

Среди основных тем пресс-конференции — итоги господдержки малого и среднего бизнеса за 2017 год. Нововведения в 2018 году.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам урбанистики и преступности в городской среде.

Летом 2018 года в Екатеринбурге пройдет сразу несколько международных мероприятий: чемпионат мира по футболу, «Иннопром», Российско-китайское ЭКСПО. По оценкам экспертов, в июне — июле город посетит порядка полумиллиона гостей. В связи с этим будут приняты меры по контролю за соблюдением правопорядка.

15–16 февраля 2018 года в Екатеринбурге состоится XV Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти М.И. Ковалева «Преступная планета: уголовно-правовое и криминологическое многообразие моделей противодействия преступности», в рамках которой будут затронуты вопросы организации архитектурной среды и уровня криминогенности в современном обществе.

Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, девелопер, член совета Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль, управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры», адвокат Денис Пучков, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета кандидат юридических наук Данил Сергеев и доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о влиянии особенностей архитектурной среды на уровень преступности, о криминологическом планировании пространств, обсудят перспективы развития геоурбанистики и возможность создания безопасного пространства в городах Свердловской области.



13:30 УрФУ (ул. Мира, 19). Кандидат в Президенты РФ, председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский посетит Екатеринбург. В рамках приезда Жириновский проведет встречу со студентами Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и посетит Ельцин-центр.

График запланированных мероприятий:

- 13:30–15:30 встреча со студентами УрФУ (главный учебный корпус, ул. Мира, 19).

- 16:30–17:30 посещение Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

- 18:30–19:30 мастер-класс по приготовлению уральских пельменей. Гостиница «Октябрьская» (ул. Софьи Ковалевской, 17).

Для аккредитации на мероприятиях просьба в ответном письме предоставить информацию о сотрудниках редакций, которые будут освещать приезд Владимира Вольфовича Жириновского в Екатеринбург.



16:00 Мультимедийный парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Представительство МИД РФ в Екатеринбурге в преддверии российского праздника День дипломатического работника проведет прием-экскурсию для дипмиссий иностранных государств, аккредитованных в Екатеринбурге.

В мероприятии примут участие глава представительства Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Отметим, Екатеринбург занимает третье место в России по количеству дипломатических миссий после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас аккредитовано порядка 30 официальных представительств иностранных государств: консульских учреждений, торговых миссий, офисов почетных консулов.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.