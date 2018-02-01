Рубрика: Анонсы
19:37 | 2.02.2018
Анонсы событий на 3 и 5 февраля
10:30 Широкореченский военно-мемориальный комплекс. Губернатор Евгений Куйвашев вместе с ветеранами и представителями молодежных организаций примет участие в торжественном митинге, посвящённом Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участники возложат венки и цветы к Вечному огню и к барельефу «Сталинградская битва».
11:00 ДЮСШ «Юность» (ул. Куйбышева, 32а). Стартует городской финал всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В 13:30 состоится церемония награждения победителей.
На городском финале турнира старты пройдут в формате встречных эстафет: 100-метровую дистанцию поочередно преодолеет каждый из 20 членов (10 мальчиков, 10 девочек) 7 команд-участниц. Лучшие конькобежцы представляли сборные районов. Команды будут традиционно разделены на возрастные группы: 1–4-е классы, 5–7-е классы, 8–9-е классы, 10–11-е классы, студенты вузов и ссузов, и в отдельной категории пробегут ветераны спорта. Таким образом, возраст участников колеблется от 7 до 70 лет, что делает их по-настоящему всеобъемлющими. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие около тысячи спортсменов.
«Лед надежды нашей» — это массовые детско-юношеские конькобежные соревнования с многолетней славной историей, которая началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались и получали путевку в большой спорт именно после выступления на подобных стартах. В уральской столице традиция проведения соревнований «Лед надежды нашей» возобновилась с 2010 года, и с тех пор мероприятие проходит ежегодно.
5 февраля
10:00 ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149). Состоится брифинг начальника отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, посвященный началу обсуждения проектов общественных территорий уральской столицы, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» в торговых центрах Екатеринбурга.
Дмитрий Фогель расскажет о дизайн-проектах восьми предложенных муниципалитетом территорий, графике проведения сбора предложений в ТРЦ города и ответит на вопросы журналистов.
11:00 Отель Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8). Состоится пресс-конференция, посвящённая драйверам роста российской туротрасли в 2018 году. Открытие Регионального туристического форума состоится в 10:30, затем пройдет пресс-конференция.
Участники пресс-конференции:
Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма;
Эльмира Туканова, директор «Центра развития туризма Свердловской области»;
Виктор Тополкараев, генеральный директор «Интуриста»;
Анатолий Пахомов, глава г. Сочи;
Александр Осауленко, вице-президент «Российского Союза Туриндустрии», директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»;
Сергей Агафонов, председатель правления «Союз туристических агентств», генеральный директор ООО «Сеть Магазинов Горящих Путевок».
Вопросы пресс-конференции:
- По оценке экспертов, какие тренды будут главными в российском туризме в 2018 году?
- Путешествия за границу или внутри страны — как меняются предпочтения россиян? Есть ли сегодня конкуренция между внутренним и выездным туризмом?
- После Екатеринбурга Региональный туристический форум следом пройдет еще в пяти городах России: как оценивается развитие внутреннего туризма в этих территориях?
- Как оценивается уровень развития туристской инфраструктуры в Свердловской области по сравнению с другими регионами России?
12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев назначил Александра Ковальчика на должность министра 26 января по итогам конкурса на замещение должностей в региональном кабинете министров. Конкурс был инициирован Евгением Куйвашевым в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по повышению конкурентности при формировании региональных управленческих команд. По итогам конкурса Александр Ковальчик стал лидером рейтинга, составленного экспертной комиссией.
14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная приоритетным направлениям молодежной политики в регионе.
Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких расскажет о планах работы по приоритетным направлениям — «Безопасность жизни», «Молодежная команда губернатора», взаимодействие с добровольцами и одаренными детьми, сообщит о реализации государственной молодежной политики в регионе, молодежной форумной кампании и о мерах социальной поддержки, а также подведет итоги 2017 года.
14:00 ОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185). Состоится выписка пациентки после успешно проведённой операции по родственной трансплантации почки (стационар ОКБ № 1, главный вход, холл 2-го этажа). В Свердловской области это первая родственная пересадка (от живого донора), когда забор органа произвели хирурги-урологи с помощью новейшей технологии — лапароскопии.
© «Вечерние Ведомости»
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