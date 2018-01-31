Анонсы событий на 2 февраля

22:17 | 1.02.2018

9:00 Администрация города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерины Александровны Сибирцевой и главного специалиста департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игоря Васильевича Рагулина, посвященный первым итогам записи детей в первые классы. Спикеры расскажут о том, сколько первоклассников уже записаны в школы, какой способ записи предпочли родители и с чем были связаны технические сложности в работе портала госуслуг в первые минуты после начала приема заявлений.



10:00 Кировский районный суд (ул. Бажова, 31а). Состоится очередное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении Владислава Рябухина по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



11:00 Госпиталь Росгвардии (ул. Соболева, 10). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов примут участие в торжественном открытии после реконструкции инфекционного отделения военного клинического госпиталя Росгвардии.

Отделение работает с мая 1988 года. Здесь оказывается квалифицированная помощь военнослужащим, пенсионерам МВД, членам их семей. Все врачи-инфекционисты отделения выполняли служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. С 2007 года и по настоящее время начальником инфекционного отделения является полковник медицинской службы врач-инфекционист высшей квалификационной категории Евгений Патлусов. С 2013 года в отделении проводилась реконструкция.



11:00 Богданович (ул. Ленина, 2, МБУДО «Центр детского творчества «Креатив»). Состоится открытие новой базовой площадки Дворца молодежи по естественно-научному образованию, где будут обучаться порядка 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Участие в церемонии открытия примут начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Галина Полякова, глава Богдановича Павел Мартьянов, директор управления образования города Лидия Федотовских, заместитель директора Дворца молодежи по организации образовательного процесса Юлия Маевская.

Для площадки было закуплено оборудование на общую сумму в два миллиона рублей, которые были в равных частях выделены из областного и муниципального бюджетов. Оснащение включает в себя лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, комплект для проведения исследований воды, воздуха, почвы и продуктов питания, мультимедийную технику, а также квадрокоптер и несколько ноутбуков. С детьми будут работать педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации в загородном центре «Таватуй».

В 11:30, после торжественной церемонии открытия, состоится презентация лабораторных комплексов.

Напомним, что в Свердловской области работает уже более 40 базовых площадок Дворца молодежи по профориентационной деятельности, техническому творчеству, естественно-научному образованию, созданных в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа». В ближайшее время площадки откроются еще в девяти населенных пунктах: Нижней Салде, Нижней Туре, Красноуфимске, Невьянске, Асбесте, Нижних Сергах, поселках Черноисточинск и Белоярский, селе Байкалово.



11:00 Отель Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8). Состоится пресс-конференция, посвящённая драйверам роста российской туротрасли в 2018 году. Открытие Регионального туристического форума состоится в 10:30, затем пройдет пресс-конференция.

Участники пресс-конференции:

Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма;

Эльмира Туканова, директор «Центра развития туризма Свердловской области»;

Виктор Тополкараев, генеральный директор НТК «Интурист»;

Анатолий Пахомов, глава г. Сочи;

Александр Осауленко, вице-президент «Российского Союза Туриндустрии», директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»;

Сергей Агафонов, председатель правления «Союза туристических агентств», генеральный директор ООО «Сеть Магазинов Горящих Путевок».

Вопросы пресс-конференции:

- По оценке экспертов, какие тренды будут главными в российском туризме в 2018 году?

- Путешествия за границу или внутри страны — как меняются предпочтения россиян? Есть ли сегодня конкуренция между внутренним и выездным туризмом?

- После Екатеринбурга Региональный туристический форум следом пройдет еще в пяти городах России: как оценивается развитие внутреннего туризма в этих территориях?

- Как оценивается уровень развития туристской инфраструктуры в Свердловской области по сравнению с другими регионами России?



11:00 Ул. Баумана, 24. Состоится открытие дворового корта после полной реконструкции. В мероприятии примут участие: глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев, глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Анатольевич Трапезников, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» Николай Владимирович Клейн, депутат Екатеринбургской городской думы Николай Игоревич Антонов.



14:00 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Начнется годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. В мероприятии примут участие губернатор Евгений Куйвашев, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, члены РСПП и СОСПП, депутаты.

Участники дискуссии обсудят вопросы взаимодействия бизнеса и власти, цифровой экономики и развития агропромышленного комплекса, проблемы нехватки квалифицированных кадров в производстве. Среди спикеров: руководители Свердловской железной дороги, «НЛМК-Урал», Уральского банка Сбербанка России, производственной компании «СКБ Контур», Первоуральского новотрубного завода.

Отметим также, что в ходе годового собрания будут избраны президент и члены совета СОСПП на следующий двухлетний срок.



15:00 Дом офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27). В день 75-й годовщины разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, в память об одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны, в Свердловской области состоится ряд мероприятий с участием ветеранов, молодёжи и школьников. В Доме офицеров ЦВО состоится торжественное собрание.