Анонсы событий на 30 января

18:11 | 29.01.2018

9:45 Бизнес-центр «Демидов» (ул. Бориса Ельцина, д. 3/2, этаж 28, офис 28-02). Второй год подряд руководители крупнейших бизнес-объединений Свердловской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представительство АСИ в УрФО приглашают журналистов на пресс-завтрак.

В прошлом году была заложена добрая традиция — начинать новый календарный год с публичного подведения основных итогов и информирования общественности через средства массовой информации об основных задачах на предстоящий год.

Давайте вместе оценим, что удалось каждой организации, что стало результатом синергии уникального сотрудничества, сложившегося в Свердловской области, что беспокоит бизнес, какие главные задачи будут решаться в 2018 году.

На ваши вопросы ответят:

– Артюх Елена Николаевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области;

– Беседин Андрей Анатольевич, президент Уральской торгово-промышленной палаты;

– Гункевич Леонид Леонидович, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

– Мазуровский Даниил Владимирович, руководитель Представительства Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе;

– Ханин Дмитрий Николаевич, заместитель председателя Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

– Черепанов Михаил Григорьевич, первый вице-президент Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей».



11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, каб. 308). Состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах Президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них Екатеринбургская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; этнокультурное объединение «Русский мир», Всероссийский межнациональный союз молодежи, «Союз ветеранов» и другие.

Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах Президента России в марте 2018 года.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная нововведениям в сфере социального страхования.

Участники пресс-конференции:

Ирина Туркина, заместитель директора Многофункционального центра Свердловской области;

Юлия Иванченко, директор филиала № 13 в городе Екатеринбурге Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

Татьяна Стрелкова, начальник отдела экспертизы временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Вопросы пресс-конференции:

- О нововведениях в предоставлении услуг социального страхования в 2018 году. Что меняется для страхователей и людей с ограниченными возможностями здоровья?

- В Свердловской области с начала года официально введен электронный больничный: принимают ли его работодатели?

- Какие выплаты могут получить женщины в декрете и беременные женщины, если их работодатель обанкротился?

- Какие услуги Фонда социального страхования можно получить через МФЦ? Какие новые возможности появятся в этом году?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к 100-летию профсоюзного движения в регионе.

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских поделится планами по развитию профсоюзного движения на Урале, расскажет о программе празднования, о встречах в трудовых коллективах и чествовании ветеранов и активистов профсоюзов, сообщит о планах по развитию движения в 2018 году.

Евгений Куйвашев в сентябре прошлого года подписал указ о проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов. Указом утвержден план основных мероприятий. Торжественное собрание в честь праздника пройдет 1 февраля. Членами Федерации профсоюзов являются около 650 тысяч жителей области. Это самая крупная из всех общественных организаций Урала и третья по численности в составе Федерации независимых профсоюзов России.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг начальника Департамента образования Екатерины Александровны Сибирцевой и главного специалиста департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игоря Васильевича Рагулина, посвященный началу записи детей в первые классы.

Напомним, запись будущих первоклассников в школы начнется в 00:00 1 февраля. Производиться она будет через сеть Интернет на портале, работу которого обеспечивает «Ростелеком». В этом году на территории Екатеринбурга сформировано 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы. Специалисты уверены, что это позволит упростить процесс записи детей и предоставить больший выбор учебных заведений их родителям.



12:00 Пожарная часть № 4 первого отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области (ул. Проезжая 110). Пройдет Уральский слет представителей добровольческих спасательных формирований. На базе пожарной части в рамках двухдневного слета состоятся соревнования по спасательным видам. Это первая масштабная акция свердловских добровольцев в Год добровольца и волонтера, объявленный в России президентом Владимиром Путиным.

Участниками слета станут более 80 добровольцев-спасателей, волонтеров-медиков и членов Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Уральского федерального округа. В программу слета войдут 6 практических этапов:

1) Ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия. Дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее за собой возгорание отсека двигателя автомобиля и одного пострадавшего (водителя) с предположительным диагнозом «перелом позвоночника». Участникам слета необходимо ликвидировать возгорание и взрыв автомобиля, произвести правильную эвакуацию пострадавшего с деформацией кузова автомобиля.

2) Альпинистская подготовка. Эвакуация пострадавшего, заблокированного в жилом помещении на уровне 5-го этажа. Участникам предстоит при помощи альпинистского снаряжения добраться до пострадавшего и произвести его эвакуацию при помощи альпснаряжения.

3) Зона заражения. Представляет собой помещение, в котором аварийно произошел выброс химических опасных веществ. Участникам предстоит в защитных костюмах Л-1 произвести поиск пострадавшего в задымленном помещении со всплесками огня и его эвакуацию и провести реанимационные мероприятия.

4) Спасение утопающего. В зимний период рыбак, переходя по льду озера Шарташ, проваливается под лед. Участникам необходимо правильно произвести эвакуацию рыбака из воды при помощи подручных средств и (возможно) специальных средств для спасения утопающего, оказать необходимую первую помощь.

5) Поисково-спасательные работы в природной среде в зимний период. Участникам предстоит произвести поиск пропавшего человека в лесном массиве при помощи ориентировочных координат нахождения человека, оказать первую помощь (организовать обогрев пострадавшего, изготовить из подручных средств носилки) и транспортировать к месту эвакуации.

6) Пожарная подготовка. Участникам необходимо произвести боевое развертывание пожарного автомобиля.

Перед прохождением этапов профессиональные спасатели проведут с участниками теоретическую подготовку по выполнению каждого из представленных этапов и инструктаж по требованиям безопасности.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвящённая финансовым итогам 2017 года и прогнозам на 2018 год.

Участники пресс-конференции:

Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО;

Михаил Крещик, начальник отдела казначейских операций на территориях казначейства ПАО «Меткомбанк»;

Алексей Мерзляков, директор по маркетингу УБРиР;

Максим Марамыгин, доктор экономических наук, директор Института финансов и права УрГЭУ.

Вопросы пресс-конференции:

- Главные тренды банковской розницы: автокредиты, ипотечное кредитование, кредитные карты. На какие цели потребители сегодня берут кредиты? На какие инструменты вырос спрос и почему?

- Продолжится ли снижение ставок по кредитным продуктам в 2018 году?

- Валютные прогнозы: произойдет ли укрепление рубля? От каких факторов это зависит? Как поведет себя индекс РТС?

- Какое место займет криптовалюта среди финансовых инструментов?