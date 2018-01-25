Анонсы событий на 27 и 29 января

18:29 | 26.01.2018

27 января



10:00 Уральский институт управления РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66). Состоится региональный полуфинал Кубка по менеджменту «Управляй!» среди студентов Уральского федерального округа.

Торжественное открытие состоится в 10:00 (аудитория 15). В нем примут участие министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС (Москва) Вячеслав Шоптенко, председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин. Соревнование начнется в 10:30 (аудитория 27).

В Кубке «Управляй!» команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Задача участников — разработать стратегию своей виртуальной компании и каждый период принимать до 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечивая наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании, соперничая в этом с другими командами.

Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» дает учащимся вузов России возможность раскрыть свой управленческий потенциал. В ходе реализации проекта выявляются и оцениваются управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты выпускных курсов экономических специальностей. Цель состязания — комплексная оценка сформированности управленческих компетенций у студентов вузов России и их готовности к осуществлению организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, а также поддержка молодежи с управленческим потенциалом в адаптации на рынке труда и на этапе начала карьеры, содействие формированию у студентов востребованных рынком труда компетенций.



11:00 УрФУ (ул. Мира, 19). Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский примет участие в открытии масштабного форума разработчиков Hackathon-2025, который станет частью кампании по продвижению заявки Екатеринбурга в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Церемония открытия хакатона пройдет в формате телемоста между Москвой, Екатеринбургом и Санкт-Петербургом. Ожидается, что в Екатеринбурге с приветственным словом к участникам состязаний обратится также генеральный директор заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.

Хакатон призван привлечь талантливых разработчиков к созданию концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге — технологичного и инновационного города будущего, который разместится на 555 гектарах на берегу Верх-Исетского пруда в случае победы российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки.

Hackathon-2025 в Екатеринбурге будет проходить 27–28 января на площадке Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).



29 января



9:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21). В Полевском состоится заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания Полевского.

В работе примут участие депутаты Государственной Думы РФ Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Полевского Константин Поспелов, представители Заксобрания Свердловской области, промышленных предприятий, администрации, думы Полевского.

В ходе визита в запланирован осмотр памятников, связанных с историей села Мраморское и камнерезного искусства и с биографиями Я.И. Данненберга и П.П. Бажова, а также экскурсия в музейный комплекс «Северская домна».



9:20 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д). Состоится пресс-тур на предприятие «Станкоматика» (Екатеринбург), где производят комплектующие для скоростных поездов «Ласточка». Предприятию была оказана гарантийная поддержка Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

В ходе пресс-тура будет возможность получить комментарии от руководства предприятия, посмотреть производственные цеха и познакомиться с процессом изготовления продукции, получить комментарий от руководства Фонда о финансовой поддержке производственных предприятий в 2018 году.

Программа мероприятия:

9:20–9:35 — сбор участников пресс-тура по адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (1-й этаж, холл). Запись комментария о поддержке малых и средних производственных предприятий (Копелян Евгенией Александрович — директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства);

9:35–10:15 — дорога до предприятия «Станкоматика» по адресу: Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, 11 (территория ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»);

10:15–11:00 — осмотр производственного цеха, интервью с директором «Станкоматики» Алиевым Яваром Акперовичем.

Справка: «Станкоматика» занимается производством оборудования собственной разработки для нефтегазодобывающей промышленности, комплектующих и узлов для железнодорожного машиностроения, в основном для скоростных поездов «Ласточка». Также предприятие производит узлы для газозаправочных станций, используемых на автозаправках. Данная продукция ориентирована на импортозамещение, сейчас ведется тестирование и испытание с компанией «Газпром». В 2017 году компания получила кредит при гарантийной поддержке Свердловского областного фонда. Поручительства являются одним из самых популярных инструментов финансовой поддержки для бизнеса. По данным Корпорации МСП, по итогам трех кварталов 2017 года Свердловский фонд занимает второе место по количеству выданных поручительств среди 83 гарантийных организаций в РФ. Фонд обошел по показателям проделанной работы Санкт-Петербург и Новосибирскую область.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке недвижимости.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель, генеральный директор компании Prinzip Геннадий Черных и директор по продукту компании Prinzip Галина Санок расскажут о ситуации на рынке недвижимости, об объеме строительства, запланированного на 2018 год, сообщат о сроках реализации «дорожной карты» по объектам-долгостроям и мерах дополнительной поддержки граждан, пострадавших от действий застройщиков.

Проблемы дольщиков и пайщиков находятся под личным контролем губернатора Свердловской области. Благодаря этому за последние 5 лет в Свердловской области введено в эксплуатацию более полусотни долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев.



14:00 ФПСО (ул. Р. Люксембург, 34, 1-й этаж, зал заседаний). Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области проводит торжественный прием «Студент года» в честь 100-летия Федерации профсоюзов Свердловской области. В мероприятии примет участие председатель ФПСО, депутат Государственной Думы РФ Андрей Ветлужских.

1 февраля — знаменательная дата Свердловской области, установленная указом губернатора, день создания профсоюзного движения области. Для многих тысяч человек это и профессиональный праздник, День профактивиста Свердловской области. В эти дни в регионе идет активная подготовка к торжественному празднованию 100-летия Федерации профсоюзов Свердловской области, которое будет проходить несколько дней в Екатеринбурге и по всему региону.



15:00 Камерный театр Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. Участниками пресс-конференции станут финалисты и члены жюри. Церемония вручения премии начнется в 16:00. Также в фойе Камерного театра будет работать выставка книг уральских издательств.

Отметим, что премия, проходящая под эгидой Екатеринбургского отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», является старейшей и наиболее авторитетной на Урале наградой в сфере высокой словесности. Престижная награда вручается в конце января уже на протяжении 18 лет, открывая литературный сезон в Свердловской области. Премия присуждается в четырех номинациях: «Мастер. Проза», «Мастер. Поэзия», «Мастер. Публицистика» и «Польза дела».

Напомним также, что в разное время лауреатами премии им. П.П. Бажова становились ведущие российские писатели, учёные, историки-краеведы, критики, проживающие и работающие на Урале и за его пределами. Среди лауреатов — Владислав Крапивин, Майя Никулина, Юрий Казарин, Александр Кердан, Евгений Касимов, Игорь Сахновский, Валентин Блажес, Алексей Мосин. Многим литераторам премия открыла путь в большую литературу. Например, в 1999 году лауреатом стала успешный прозаик Ольга Славникова, а в 2015-м — Нина Александрова, выигравшая впоследствии многие престижные всероссийские и международные поэтические конкурсы.