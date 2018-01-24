Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Анонсы


18:29 | 25.01.2018

Анонсы событий на 26 января

10:30 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Свердловскую область посетит директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Свеженец. Цель визита: оценить развитие потребительской кооперации в регионе и обозначить планы федерального министерства по поддержке сельхозкооперативов на 2018 год, в том числе по вопросу льготного кредитования. Федеральный чиновник проведет ряд рабочих встреч, в том числе с первым вице-губернатором Алексеем Орловым, и побывает в нескольких потребительских кооперативах региона.
В 10:30 в здании правительства (Октябрьская площадь, 1) в пресс-холле на 2-м этаже состоится брифинг Владимира Свеженца и министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева.
В 11:30 визит в сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» (переработка молока) по адресу: Белоярский район, пос. Прохладный, ул. Карла Маркса, 11/1.
Далее в программе посещение сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «СПАС» (Сухой Лог, ул. Кунарская, 16а), крестьянско-фермерское хозяйство Барбашина Д.А. (Сухоложский район, с. Знаменское), сельскохозяйственный потребительский кооператив «Уралагродонсервис» (Сухой Лог, ул. Вокзальная, 2).

13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы таможенных органов в регионе.
Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин и и. о. начальника Кольцовской таможни им. В. Сорокина Максим Горб подведут итоги деятельности таможенных органов в 2017 году, предоставят информацию о внешнеторговом обороте, товарной структуре экспорта и импорта, расскажут о ситуации с санкционной продукцией и подготовке к проведению чемпионата мира по футболу — 2018.
Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника.

15:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62). В память о героической и скорбной дате российской истории — дне полного снятия блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны — в Свердловской области пройдет ряд акций.
В УрГЭУ состоится торжественное собрание, в котором примут участие ветераны, студенты и школьники. Мероприятие завершится праздничным концертом.
27 января в 12:00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе пройдет торжественно-траурный митинг. Ветераны, школьники и студенты — участники патриотических клубов и общественных организаций возложат венки и цветы к Вечному огню.

15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 23/21). Состоится открытие персональной выставки Алексея Ефремова «Диалог со светом». Экспозиция откроет выставочный год в стенах резиденции главы региона.
Название экспозиции «Диалог со светом» раскрывается в выставочном пространстве посредством авторской подборки работ, в живописных и графических сериях, а также в отдельных сюжетах. По словам экспертов, внимательное изучение работ Алексея Ефремова дает зрителю возможность «услышать» общение художника с природой, улицами, домами. Живописные картины на выставке дополнены графическими произведениями серий «Православные святыни Урала», «Старые знакомые. Екатеринбург». В работах автор использует тонкие грани переходов монохромной цветовой гаммы, множество оттенков серого и белого цветов, передает сложные светотеневые моделировки.

15:00 Окружной дом офицеров (ул. Первомайская, 27). 26 и 28 января при поддержке штаба Центрального военного округа региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области отметит 90 лет со дня создания.
26 января в 15:00 в Окружном доме офицеров состоится награждение лучших работников свердловского отделения ДОСААФ России.
28 января в 13:00 свердловское отделение ДОСААФ России приглашает на свой юбилей всех жителей. Праздничные мероприятия пройдут на площади Труда. Гостей угостят военно-полевой кухней: любой желающий сможет бесплатно отведать солдатскую кашу и выпить горячего чая. Помимо угощения, одновременно будет работать 21 площадка.
В том числе горожане и гости Екатеринбурга смогут посетить выставку военной, спортивной и ретротехники ДОСААФ, экспозицию оружия и показательные выступления центра патриотического воспитания «Каскад». Пройдет демонстрация мастерства ракетомодельного спорта (одновременно будут запущены в воздух 90 ракет) и соревнования по авиамодельному спорту с представлением воздушного боя. Состоится конкурс «Автоледи» (проводит автошкола). Радиошкола ДОСААФ проведет показательные соревнования «Охота на лис». Екатеринбургская морская школа организует конкурсы на квадроциклах, интерактивную площадку для судомоделистов, а также покажет примеры спасения и помощи утопающим. Также пройдут показательные выступления клуба служебного собаководства. Ярким зрелищем станут полеты на дельтапланах и паралетах.

© «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
25.01.2018

22:49 | 25.01.2018
Житель Серова отсудил деньги у детского сада за то, что его машину повредило тополем, росшим на территории учреждения

22:05 | 25.01.2018
Екатеринбуржцы устали ждать, когда городские службы расчистят снег на улицах города, и сделали это сами

21:33 | 25.01.2018
Глава Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина и губернатор Свердловской области обсудили совместную работу, связанную с дальнейшим функционированием «Ельцин-центра»

21:18 | 25.01.2018
Евгений Куйвашев наградил премиями лучших профессоров, доцентов и преподавателей вузов в честь Дня российского студенчества

20:53 | 25.01.2018
«Надеюсь, все будет по справедливости»: участник драки с кавказцами рассказал о настрое перед заседанием суда

20:40 | 25.01.2018
В рамках ЭКСПО-2025 в УрФУ пройдет масштабный хакатон «Город будущего»

20:12 | 25.01.2018
Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника

19:56 | 25.01.2018
Заявка России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 представлена в швейцарском Давосе

19:46 | 25.01.2018
В Нижнем Тагиле требуют признать банкротом старейшее предприятие России

19:05 | 25.01.2018
В Пермском крае ограничили максимальный размер пенсии для чиновников

18:42 | 25.01.2018
Повышено качество теплоснабжения еще 68 жилых домов в Перми

18:08 | 25.01.2018
Депутаты досрочно отправили главу Петуховского района в отставку

18:05 | 25.01.2018
Открылась весенняя сессия Законодательного собрания Прикамья

18:04 | 25.01.2018
Экс-директору Красноуральского химзавода сегодня огласят приговор

17:50 | 25.01.2018
Средний Урал посетит высокопоставленный чиновник Минсельхоза РФ

17:20 | 25.01.2018
Начальник свердловского полицейского главка поблагодарил Евгения Куйвашева за финансовую поддержку

16:37 | 25.01.2018
Газ в квартиры пострадавшего от взрыва дома в Екатеринбурге вернется не раньше завтрашнего дня

16:10 | 25.01.2018
В администрации Перми будет действовать институт наставничества

16:08 | 25.01.2018
В курганском штабе Навального полиция изъяла листовки

16:00 | 25.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 января 2018 года

15:51 | 25.01.2018
В Екатеринбурге ограбили 14-летнюю ученицу

15:06 | 25.01.2018
Свердловских золотодобытчиков оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

14:58 | 25.01.2018
Двое маленьких детей погибли при пожаре в комнате общежития в Полевском

14:27 | 25.01.2018
Пермский край предлагает федеральным властям расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних

14:13 | 25.01.2018
Зауральские полицейские за 5 дней изъяли более 700 литров нелегального алкоголя в одном районе

14:12 | 25.01.2018
В поселке Сараны Пермского края без тепла остаются 12 домов

13:53 | 25.01.2018
Игорь Цветков поздравил пермских финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России»

13:49 | 25.01.2018
«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России

13:19 | 25.01.2018
В Новоуральске депутат местной думы стал фигурантом уголовного дела о краже леса

13:05 | 25.01.2018
В Перми на 30 дней приостановлена деятельность ветклиники «Дойче Вет»

12:38 | 25.01.2018
Пермский край и ОАЭ наладят программу обмена студентами

12:33 | 25.01.2018
В Перми открыта регистрация на международный марафон

12:26 | 25.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 24 января 2018 года

12:18 | 25.01.2018
В Свердловской области банкротят новоуральский актив семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева

12:16 | 25.01.2018
Новая система госзакупок Прикамья позволила увеличить экономию бюджетных средств региона

12:09 | 25.01.2018
Системы видеонаблюдения установлены в 81,2 % образовательных учреждений Пермского края

12:05 | 25.01.2018
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин едет в Екатеринбург

комментариев: 1

11:40 | 25.01.2018
Глава свердловского города с 20-летним политическим стажем принимает поздравления

11:33 | 25.01.2018
В Екатеринбурге парализовано движение троллейбусов в сторону Уралмаша

10:58 | 25.01.2018
Евгений Куйвашев поздравил студентов и Татьян

10:56 | 25.01.2018
По факту смерти рабочего на Шуховском полигоне возбуждено уголовное дело

10:50 | 25.01.2018
Сотрудники департамента земельных отношений администрации Перми помогли в раскрытии мошенничества

10:12 | 25.01.2018
В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел «мерседес»

10:07 | 25.01.2018
Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге вернулись в свои квартиры после взрыва газовых баллонов

02:25 | 25.01.2018
В 9-этажном доме на Пионеров взорвались газовые баллоны

00:19 | 25.01.2018
Волейболистки «Уралочки» всухую обыграли чешскую команду «Кралово Поле»

24.01.2018

22:11 | 24.01.2018
ГИБДД: в Екатеринбурге плохо организована уборка улиц

20:25 | 24.01.2018
Коммунальная авария на Вторчермете: 22 дома остались без холодной воды

19:32 | 24.01.2018
Начальники территориальных отделов внутренних дел Свердловской области прибыли в Екатеринбург на двухдневную коллегию

19:00 | 24.01.2018
Комитет по бюджету краевого парламента обсудил межбюджетные трансферты в Прикамье


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 