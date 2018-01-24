Анонсы событий на 26 января

18:29 | 25.01.2018

10:30 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Свердловскую область посетит директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Свеженец. Цель визита: оценить развитие потребительской кооперации в регионе и обозначить планы федерального министерства по поддержке сельхозкооперативов на 2018 год, в том числе по вопросу льготного кредитования. Федеральный чиновник проведет ряд рабочих встреч, в том числе с первым вице-губернатором Алексеем Орловым, и побывает в нескольких потребительских кооперативах региона.

В 10:30 в здании правительства (Октябрьская площадь, 1) в пресс-холле на 2-м этаже состоится брифинг Владимира Свеженца и министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева.

В 11:30 визит в сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» (переработка молока) по адресу: Белоярский район, пос. Прохладный, ул. Карла Маркса, 11/1.

Далее в программе посещение сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «СПАС» (Сухой Лог, ул. Кунарская, 16а), крестьянско-фермерское хозяйство Барбашина Д.А. (Сухоложский район, с. Знаменское), сельскохозяйственный потребительский кооператив «Уралагродонсервис» (Сухой Лог, ул. Вокзальная, 2).



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы таможенных органов в регионе.

Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин и и. о. начальника Кольцовской таможни им. В. Сорокина Максим Горб подведут итоги деятельности таможенных органов в 2017 году, предоставят информацию о внешнеторговом обороте, товарной структуре экспорта и импорта, расскажут о ситуации с санкционной продукцией и подготовке к проведению чемпионата мира по футболу — 2018.

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника.



15:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62). В память о героической и скорбной дате российской истории — дне полного снятия блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны — в Свердловской области пройдет ряд акций.

В УрГЭУ состоится торжественное собрание, в котором примут участие ветераны, студенты и школьники. Мероприятие завершится праздничным концертом.

27 января в 12:00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе пройдет торжественно-траурный митинг. Ветераны, школьники и студенты — участники патриотических клубов и общественных организаций возложат венки и цветы к Вечному огню.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 23/21). Состоится открытие персональной выставки Алексея Ефремова «Диалог со светом». Экспозиция откроет выставочный год в стенах резиденции главы региона.

Название экспозиции «Диалог со светом» раскрывается в выставочном пространстве посредством авторской подборки работ, в живописных и графических сериях, а также в отдельных сюжетах. По словам экспертов, внимательное изучение работ Алексея Ефремова дает зрителю возможность «услышать» общение художника с природой, улицами, домами. Живописные картины на выставке дополнены графическими произведениями серий «Православные святыни Урала», «Старые знакомые. Екатеринбург». В работах автор использует тонкие грани переходов монохромной цветовой гаммы, множество оттенков серого и белого цветов, передает сложные светотеневые моделировки.



15:00 Окружной дом офицеров (ул. Первомайская, 27). 26 и 28 января при поддержке штаба Центрального военного округа региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области отметит 90 лет со дня создания.

26 января в 15:00 в Окружном доме офицеров состоится награждение лучших работников свердловского отделения ДОСААФ России.

28 января в 13:00 свердловское отделение ДОСААФ России приглашает на свой юбилей всех жителей. Праздничные мероприятия пройдут на площади Труда. Гостей угостят военно-полевой кухней: любой желающий сможет бесплатно отведать солдатскую кашу и выпить горячего чая. Помимо угощения, одновременно будет работать 21 площадка.

В том числе горожане и гости Екатеринбурга смогут посетить выставку военной, спортивной и ретротехники ДОСААФ, экспозицию оружия и показательные выступления центра патриотического воспитания «Каскад». Пройдет демонстрация мастерства ракетомодельного спорта (одновременно будут запущены в воздух 90 ракет) и соревнования по авиамодельному спорту с представлением воздушного боя. Состоится конкурс «Автоледи» (проводит автошкола). Радиошкола ДОСААФ проведет показательные соревнования «Охота на лис». Екатеринбургская морская школа организует конкурсы на квадроциклах, интерактивную площадку для судомоделистов, а также покажет примеры спасения и помощи утопающим. Также пройдут показательные выступления клуба служебного собаководства. Ярким зрелищем станут полеты на дельтапланах и паралетах.