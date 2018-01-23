Рубрика: Анонсы
17:49 | 24.01.2018
Анонсы событий на 25 января
В январе 2018 года ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — отмечает 90-летний юбилей.
Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало и главный специалист по связям с общественностью и СМИ Светлана Евдокимова поделятся программой мероприятий, приуроченных к 90-летию, расскажут о площадках и участниках, а также озвучат итоги работы в 2017 году и планы по развитию общества.
Праздничные мероприятия пройдут 26 и 28 января при поддержке Центрального военного округа и Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области.
12:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства.
Главной темой повестки станет внедрение в Свердловской области механизмов сельскохозяйственной кооперации. С докладом выступит министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев, а также председатель совета Свердловского областного союза потребительских обществ Виктор Волянский и исполнительный директор сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Россельхозкооперация» Сергей Стенин.
Напомним, о необходимости возрождения потребительской кооперации в России не раз говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Такая форма предприятий решает проблему занятости на селе и стимулирует рост производства качественной сельхозпродукции. Губернатор Евгений Куйвашев в начале 2017 года на совете по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» поручил главам муниципалитетов и МинАПК стимулировать развитие сельхозкооперации и создавать условия для кратного увеличения числа сельхозкооперативов. В 2017 году в регионе было открыто 13 новых кооперативов.
Ожидается, что члены правительства также рассмотрят более 20 проектов постановлений, в числе которых распределение финансовой поддержки детским садам, работающим по программе «Уральская инженерная школа», создание центров оказания услуг для бизнеса, формирование рабочей группы по строительству объектов здравоохранения на условиях государственно-частного партнерства и другие.
После окончания заседания состоится брифинг министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная социальным потрясениям и их влиянию на рост преступности.
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, исполнительный директор НП «Межнациональный информационный центр» Нурзида Бенсгиер, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов и управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры», адвокат Денис Пучков расскажут о влиянии событий и социальных потрясений на создание криминогенной обстановки в регионе, стране и мире, поделятся информацией о ситуации с преступностью, формах девиантного поведения в обществе и программах социально-правовой реабилитации.
Утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей). После того, как информация была предана огласке, аналогичные происшествия случились в Челябинской области и в Бурятии.
Также одной из актуальных угроз социальной стабильности в современном обществе является распространение терроризма. Как ранее сообщалось в ТАСС, по словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, звонки о ложных минированиях в 2017 году затронули свыше 2,5 тысячи объектов в 75 регионах России. Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа посредством IP-телефонии, в частности из Турции, с Украины, из США и Японии.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы таможенных органов в регионе.
Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин и и. о. начальника Кольцовской таможни им. В. Сорокина Максим Горб подведут итоги деятельности таможенных органов в 2017 году, предоставят информацию о внешнеторговом обороте, товарной структуре экспорта и импорта, расскажут о ситуации с санкционной продукцией и подготовке к проведению чемпионата мира по футболу — 2018.
17:00 Боулинг-клуб (ул. Ясная, 2). Состоится XVI Международный турнир по боулингу среди сотрудников дипломатических и торговых миссий иностранных государств, почетных консулов, аккредитованных в Екатеринбурге. В этом году мероприятие посвящено продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.
В соревнованиях участвуют свыше 20 команд. Матч откроют первый вице-губернатор правительства Свердловской области Алексей Орлов и дуайен дипкорпуса генеральный консул Кипра в Екатеринбурге Георгиос Каллигас.
18:00 БЦ «Панорама» (ул. Куйбышева, 44д, Diamond Hall, 11-й этаж). Состоится студенческий бал эпохи Петра Великого в рамках проекта «Эпоха балов». Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества. Участниками бала станут не менее 150 лучших студентов вузов Свердловской области. Все они будут соблюдать соответствующий дресс-код: девушки придут в платьях в пол, мужчины — в костюмах.
© «Вечерние Ведомости»
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