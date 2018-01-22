Анонсы событий на 24 января

19:26 | 23.01.2018

11:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная началу регистрации на международную образовательно-просветительскую акцию по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная».

Участники пресс-конференции:

Нина Садыкова, куратор акции «Открытая лабораторная» в Екатеринбурге и Свердловской области, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН;

Сергей Заяц, научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН;

Александр Германенко, директор Института естественных наук и математики УрФУ;

Валерия Бармина, руководитель отдела детских программ «Ельцин-центра».

Акция по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная» состоится 10 февраля, в День науки, при поддержке Министерства образования и науки РФ, главный академический партнер — Российская академия наук. Акция была придумана и впервые проведена в России в прошлом году. В этом году к ней присоединились 20 стран мира. Вопросы пресс-конференции:

- В этом году к акции присоединились другие страны, выросло число городов-участников внутри страны, количество площадок в Екатеринбурге. С чем это связано?

- «Открытая лабораторная» представляет собой десятки тестовых заданий из области естественных наук, пройти которые предлагается всем желающим. Участники проверяют результаты сразу же вместе с «завлабами» — учеными и преподавателями. Участие бесплатное для всех желающих. На какой возраст и уровень знаний ориентированы задания? Как к ним подготовиться?

- В Екатеринбурге в роли «завлабов» выступят ученые, чиновники, преподаватели: на каких площадках они будут работать?

- Как записаться на «Открытую лабораторную»?



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция кандидата от «Монархической партии России» на выборах Президента РФ Антона Бакова.

Вопросы пресс-конференции:

- Как прошла подача документов в Центризбирком России? Идет ли сбор подписей?

- Каковы предвыборные планы и ближайшие действия кандидата?

- Что планирует предпринять Антон Баков по результатам выборов?

- Как подача документов на участие в выборах Президента России сказалась на деятельности «Романовской империи»?



18:00 Уральский федеральный университет (ул. Гоголя, 25). Состоится первое в 2018 году заседание ТОП-клуба по теме «Общественные советы: быть или казаться?».

На мероприятии, которое пройдет в формате сессии вопросов и ответов, представителями региональных министерств и экспертного сообщества будут определены основные приоритеты и возможности деятельности советов в 2018 году. Планируется, что в мероприятии примут участие руководители девяти министерств и ведомств и соответствующих общественных советов. Это министерство экономики и территориального развития, МинАПК, министерство строительства и инфраструктуры, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство общего и профессионального образования, министерство социальной политики, министерство инвестиций и развития Свердловской области, а также представители Управления ФНС России по Свердловской области.

Организаторы ТОП-клуба: представительство АСИ в УрФО, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата, Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.